TRỰC TIẾP Trực tiếp Vikingur Reykjavik vs Borac Banja Luka: Hiệp 2 bắt đầu, Borac Banja Luka dẫn 2-0 Vikingur Reykjavik gặp Borac Banja Luka lúc 01:00 ngày 21/08/2026 ở thể thức loại trực tiếp, với lợi thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà sau lần gặp gần nhất.

Vikingur Reykjavik 0 - 2 Borac Banja Luka Hiệp 2 — phút 56' 56' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Vikingur Reykjavik 0 - 2 Borac Banja Luka.

45' Borac dẫn trước sau hiệp một Khép lại hiệp một, Borac Banja Luka tạo khác biệt bằng lợi thế 0 - 2 dù thế trận cầm bóng cân bằng 50% - 50%. Vikingur Reykjavik chưa tạo được sức ép đáng kể, khi Borac cũng nhỉnh hơn ở phạt góc 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

41' N. Hansen nhận thẻ vàng Phút 41, N. Hansen của Vikingur Reykjavik phải nhận thẻ vàng trong lúc đội chủ nhà đang bị Borac Banja Luka dẫn trước.

23' M. Jojic nâng tỷ số lên 0-2 cho Borac Banja Luka Phút 23', nhận đường kiến tạo từ L. Juricic , M. Jojic dứt điểm chuẩn xác giúp Borac Banja Luka nhân đôi cách biệt. Tỷ số nhanh chóng được nâng lên 0-2 nghiêng về đội khách ngay trên sân Víkingsvollur Stadium.

21' L. Juricic lập công, Borac Banja Luka mở tỷ số Phút 21, nhận đường kiến tạo từ S. Herrera , L. Juricic dứt điểm chính xác khai thông thế bế tắc, đưa Borac Banja Luka vươn lên dẫn 0-1. Bàn thắng sớm mang lại lợi thế cực kỳ quan trọng cho đội khách ngay trên sân Víkingsvollur Stadium trong khuôn khổ vòng Playoff UEFA Europa Conference League.

0' Trận đấu bắt đầu Vikingur Reykjavik tiếp đón Borac Banja Luka.

Cập nhật lúc 02:27 21/08/2026

Đội hình chính thức Vikingur Reykjavik Sơ đồ · HLV Solvi Ottesen Borac Banja Luka Sơ đồ · HLV Vinko Marinovic Cập nhật đội hình lúc 00:31 21/08/2026

Vikingur Reykjavik Thống kê Borac Banja Luka 50% Kiểm soát bóng 50% 1 Trúng đích 2 0 Phạt góc 1 1 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 1

Vikingur Reykjavik gặp Borac Banja Luka lúc 01:00 ngày 21/08/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu theo thể thức loại trực tiếp, nơi chiến thắng đồng nghĩa đi tiếp còn thất bại dẫn đến bị loại.

Vikingur Reykjavik có điểm tựa từ lần đối đầu trước

Hai đội mới gặp nhau 1 lần gần nhất và Vikingur Reykjavik là bên giành chiến thắng. Borac Banja Luka chưa thắng cũng như chưa hòa trong lần đối đầu này, vì vậy đội chủ nhà có một tham chiếu tích cực trước cuộc tái ngộ.

Tuy nhiên, mẫu đối đầu chỉ gồm một trận không đủ để tạo ra khoảng cách rõ rệt về tương quan. Trong bối cảnh loại trực tiếp, lợi thế từ kết quả trước đó chỉ có giá trị khi Vikingur Reykjavik duy trì được sự chủ động và kiểm soát các thời điểm quyết định.

Borac Banja Luka mang đến phong độ không thua

Borac Banja Luka bước vào trận đấu với chuỗi 4 trận gần nhất gồm 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội khách không thua trong giai đoạn này, cho thấy khả năng duy trì sự ổn định trước thử thách sắp tới.

Chuỗi phong độ ấy tạo ra thế cân bằng đáng chú ý với lợi thế đối đầu của Vikingur Reykjavik. Borac Banja Luka sẽ có cơ sở để tiếp cận trận đấu một cách kiên nhẫn, trong khi Vikingur Reykjavik cần biến ưu thế từ lần gặp trước thành sức ép thực tế trên sân.

Cuộc đấu của sự thận trọng và thời điểm

Tính chất loại trực tiếp khiến mỗi quyết định đều có trọng lượng lớn. Vikingur Reykjavik có thể hướng đến việc áp đặt nhịp độ từ sớm, còn Borac Banja Luka có lý do để bảo toàn cấu trúc thi đấu vốn đã giúp họ bất bại trong 4 trận gần đây.

Điểm then chốt nằm ở khả năng tận dụng thời cơ thay vì chỉ kiểm soát thế trận. Vikingur Reykjavik sở hữu lợi thế từ lần đối đầu duy nhất, nhưng Borac Banja Luka đến với trạng thái ổn định. Vì thế, đây nhiều khả năng là màn so tài căng thẳng, nơi đội giữ được sự chính xác và bình tĩnh hơn sẽ tạo ra khác biệt.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Vikingur Reykjavik · 1 thắng 0 hòa Borac Banja Luka · 0 thắng Vikingur Reykjavik 2 - 0 Borac Banja Luka VR

Vikingur Reykjavik 5 trận gần nhất T T H B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Borac Banja Luka 5 trận gần nhất B T T H 4 Trận 2-2-0 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 5 Thủng lưới