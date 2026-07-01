TRỰC TIẾP Trực tiếp Vojvodina vs Ajax: Hiệp 2 bắt đầu, Ajax dẫn 2-1 Vojvodina chạm trán Ajax lúc 01:00 ngày 24/07/2026 tại UEFA Europa Conference League, trong bối cảnh Ajax thắng cả 2 lần đối đầu gần nhất.

Vojvodina 1 - 2 Ajax Hiệp 2 — phút 51' 51' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Vojvodina 1 - 2 Ajax.

46' Vojvodina thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Vojvodina đưa M. Vidosavljevic vào sân thay I. Djakovac. Sự điều chỉnh đến ngay đầu hiệp hai, khi Vojvodina đang bị Ajax dẫn 1-2.

46' Vojvodina thay người đầu hiệp hai Phút 46', Vojvodina thay người: M. Butean vào sân thay S. Tanjga. Đây là điều chỉnh đầu hiệp hai khi Vojvodina đang bị Ajax dẫn 1-2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

41' Ajax áp đảo trước giờ nghỉ Phút 41', Ajax kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 22% - 78% và số lần dứt điểm 4 - 12. Vojvodina đang phải lùi sâu chịu trận, thể hiện qua việc đối thủ được hưởng 0 - 5 quả phạt góc.

38' Berghuis đưa Ajax vượt lên dẫn trước Phút 38', S. Berghuis lập công, đưa Ajax vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-2. Ajax một lần nữa chiếm ưu thế sau thế trận giằng co.

29' Ajax áp đảo, Vojvodina chịu trận Sau 29 phút, Ajax kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 20% - 80% và vượt trội về dứt điểm 1 - 10. Vojvodina phải lùi sâu chống đỡ khi Ajax đã có 5 quả phạt góc, nhưng tỷ số vẫn là 1 - 1.

28' P. Sukacev đưa Vojvodina trở lại Phút 28, P. Sukacev lập công giúp Vojvodina gỡ hòa 1-1 trước Ajax. Bàn thắng đến trong thời điểm Ajax đang chiếm ưu thế rõ rệt, nhưng Vojvodina đã tận dụng tốt cơ hội để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

19' S. Tanjga nhận thẻ vàng Phút 19, S. Tanjga của Vojvodina nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo. Đây là lời cảnh báo sớm cho cầu thủ Vojvodina trong phần còn lại của trận đấu.

3' Ajax sớm vượt lên nhờ D. Klaassen Phút 3, D. Klaassen lập công, đưa Ajax mở tỷ số. Bàn thắng đến rất sớm, tạo lợi thế đáng kể cho Ajax ngay từ đầu trận.

0' Trận đấu bắt đầu Vojvodina tiếp đón Ajax.

Cập nhật lúc 02:10 24/07/2026

Vojvodina Thống kê Ajax 24% Kiểm soát bóng 76% 5 Dứt điểm 15 3 Trúng đích 8 0 Phạt góc 7 4 Phạm lỗi 2 6 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trận đấu

Vojvodina sẽ đối đầu Ajax lúc 01:00 ngày 24/07/2026 tại UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu mà tương quan tâm lý phần nào nghiêng về Ajax, đội đã thắng cả 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên.

Lợi thế đối đầu thuộc về Ajax

Thống kê đối đầu gần nhất cho thấy Vojvodina chưa giành chiến thắng hay trận hòa nào trước Ajax. Ở chiều ngược lại, Ajax thắng 2 trận, tạo nên ưu thế tuyệt đối trong phạm vi những lần gặp nhau được ghi nhận.

Điểm đáng chú ý nằm ở sức ép tâm lý. Vojvodina bước vào trận đấu với nhiệm vụ phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi trước đối thủ này, trong khi Ajax có thể dựa vào sự tự tin từ những lần đối đầu trước. Tuy nhiên, lợi thế lịch sử không thể thay thế màn trình diễn trên sân, đặc biệt khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ gần đây, lực lượng hoặc vị trí của hai đội.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận

Không có thông tin cụ thể về đội hình dự kiến và sơ đồ chiến thuật, vì vậy chưa thể xác định cách tiếp cận chính xác của Vojvodina hay Ajax. Dù vậy, thế trận nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đội nào kiểm soát tốt hơn khu vực giữa sân, duy trì cự ly đội hình và hạn chế sai sót khi chuyển trạng thái.

Vojvodina cần giữ sự chủ động trong khâu phòng ngự, đồng thời tránh để bất lợi đối đầu biến thành tâm lý thận trọng quá mức. Với Ajax, ưu thế trong lịch sử chạm trán có thể giúp đội bóng này nhập cuộc tự tin hơn, nhưng họ vẫn cần chuyển lợi thế đó thành khả năng gây sức ép và tạo cơ hội rõ ràng.

Nhận định trước trận

Ajax có nền tảng tâm lý tốt hơn nhờ thắng cả 2 lần đối đầu gần nhất, trong khi Vojvodina cần một màn trình diễn chặt chẽ và tập trung để cân bằng tương quan. Khi chưa có dữ liệu về phong độ, lực lượng và đội hình, chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn về kết quả.

Nhìn chung, Ajax đang nắm lợi thế đáng kể về đối đầu. Vojvodina sẽ phải hóa giải sức ép ấy bằng khả năng tổ chức tốt, còn Ajax cần chứng minh ưu thế lịch sử vẫn có giá trị trong trận đấu sắp tới.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Vojvodina · 0 thắng 0 hòa Ajax · 2 thắng Vojvodina 1 - 3 Ajax AJA Ajax 1 - 0 Vojvodina AJA

Vojvodina 5 trận gần nhất B T B B T Ajax 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới