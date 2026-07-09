TRỰC TIẾP Trực tiếp Vojvodina vs Ferencvarosi TC: Ferencvarosi TC mở tỷ số Vojvodina tiếp đón Ferencvarosi TC trên sân nhà trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại UEFA Europa League, hứa hẹn một cuộc so tài giàu tính cạnh tranh giữa hai đại diện của bóng đá Đông Âu.

Vojvodina 0 - 1 Ferencvarosi TC Hiệp 1 — phút 41' 41' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Vojvodina 0 - 1 Ferencvarosi TC.

28' Ferencvarosi kiểm soát bóng, dẫn 0-1 Bước sang phút 28, Ferencvarosi TC vẫn đang chơi lấn lướt với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 67% so với 33% của Vojvodina, qua đó bảo toàn cách biệt mong manh 0-1. Dù số cú dứt điểm hai bên ngang nhau 2-2, đội khách mới là bên tạo ra sự chính xác hơn với 0-1 pha trúng đích, trong khi chủ nhà vẫn loay hoay tìm cách xuyên phá.

8' Zachariassen mở điểm sớm cho Ferencvarosi TC Phút 8, Zachariassen tận dụng đường kiến tạo của Dele để đưa Ferencvarosi TC vượt lên trước trên sân Vojvodina, tỷ số 0-1. Bàn thắng đến rất sớm giúp đội khách nhập cuộc đầy hưng phấn ở lượt trận vòng loại thứ nhất Europa League này.

0' Trận đấu bắt đầu Vojvodina tiếp đón Ferencvarosi TC.

Cập nhật lúc 01:40 10/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 00:37 10/07/2026

Đội hình chính thức

Vojvodina

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Ljubisa Dunderski

Đội hình xuất phát:

12. Dragan Rosić (G)

22. Lazar Nikolić (D)

26. Kornél Szűcs (D)

5. Đorđe Crnomarković (D)

23. Lucas Barros (D)

10. Dejan Zukić (F)

35. Ifet Đakovac (M)

18. Njegoš Petrović (M)

77. Lazar Ranđelović (M)

99. Nardin Mulahusejnović (F)

7. Stefan Mitrović (F)

Dự bị:

1. Matija Gočmanac

6. Siniša Tanjga

16. Mihai Butean

4. Marko Poletanović

11. Marko Mladenović

21. Milan Kolarević

20. Dragan Kokanović

27. Petar Sukačev

55. Milutin Vidosavljević

9. Aleksa Vukanović

17. Damjan Đokanović

25. Lazar Peranović

Ferencvarosi TC

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Balazs Borbely

Đội hình xuất phát:

90. Dénes Dibusz (G)

14. Attila Osváth (M)

4. Mariano Gómez (D)

28. Toon Raemaekers (D)

20. Cadu (M)

36. Gabi Kanichowsky (M)

8. Naby Keïta (M)

17. Marius Corbu (M)

16. Kristoffer Zachariassen (M)

11. Yusuf Bamidele (F)

76. Krisztián Lisztes (F)

Dự bị:

1. Ádám Varga

5. Nathan Zohoré

21. Endre Botka

7. Elton Acolatse

10. Jonathan Levi

32. Aleksandar Ćirković

47. Callum O'Dowda

54. Barnabás Nagy

70. Edgar Sevikyan

88. Philippe Rommens

30. Zsombor Gruber

75. Lenny Joseph

Sân nhà của Vojvodina sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu đáng chú ý với Ferencvarosi TC trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa League. Đây là cơ hội để cả hai đội khẳng định vị thế ngay từ những vòng đấu đầu tiên của giải đấu châu Âu danh giá.

Bối cảnh trận đấu

Vojvodina, đại diện của bóng đá Serbia, sẽ đón tiếp Ferencvarosi TC, một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất của Hungary, trong một trận đấu mang tính chất quyết định cho hành trình tiến sâu tại đấu trường châu lục. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, Ferencvarosi TC luôn được đánh giá là đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào tại khu vực Đông Âu.

Cuộc đối đầu đáng theo dõi

Trận đấu diễn ra trên sân nhà của Vojvodina sẽ mang đến lợi thế nhất định cho đội chủ nhà, đặc biệt khi họ có sự cổ vũ trực tiếp từ khán giả nhà. Tuy nhiên, Ferencvarosi TC với bề dày kinh nghiệm tại các giải đấu châu Âu vẫn được xem là ứng viên đáng gờm cho một kết quả thuận lợi.

Cả hai đội đều cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật để giành lợi thế ngay từ lượt trận đầu tiên, bởi kết quả sân khách hay sân nhà đều có ý nghĩa quan trọng đối với hành trình chinh phục vòng loại của mỗi đội.

Nhận định chuyên môn

Đây được xem là một trận đấu cân bằng khi cả hai đội đều có những điểm mạnh riêng. Người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một cuộc so tài giàu cảm xúc, nơi tinh thần thi đấu và sự tập trung chiến thuật sẽ là những yếu tố quyết định đến kết quả chung cuộc.

Phong độ gần đây của Vojvodina

02/07/2026: Universitatea Cluj 0-3 Vojvodina (Thắng)

27/06/2026: Ararat-Armenia 1-1 Vojvodina (Hòa)

24/06/2026: Vojvodina 1-2 Gyori ETO FC (Thua)

23/05/2026: Vojvodina 3-0 Novi Pazar (Thắng)

18/05/2026: OFK Beograd 1-2 Vojvodina (Thắng)

Phong độ gần đây của Ferencvarosi TC

01/07/2026: Ferencvarosi TC 1-0 Qarabag (Thắng)

28/06/2026: Ferencvarosi TC 1-1 Sabah FA (Hòa)

16/05/2026: Ferencvarosi TC 3-0 Zalaegerszegi TE (Thắng)

09/05/2026: Ferencvarosi TC 1-0 Zalaegerszegi TE (Thắng)

03/05/2026: Ujpest 0-5 Ferencvarosi TC (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Vojvodina (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Ferencvarosi TC (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Vojvodina: Không có thông tin chấn thương

Ferencvarosi TC: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Vojvodina thắng: 33%

Hòa: 33%

Ferencvarosi TC thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Vojvodina: bàn

Ferencvarosi TC: bàn

Lời khuyên: No predictions available