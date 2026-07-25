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    TRỰC TIẾPTrực tiếp Wehen Wiesbaden vs FC Bayern München: Hết hiệp 1, Wehen Wiesbaden dẫn 1-0

    Tuệ Nhân25/07/2026 15:35

    Wehen Wiesbaden gặp FC Bayern München tại BRITA-Arena lúc 20h30 ngày 25/07/2026, trong trận giao hữu đề cao khả năng thử nghiệm và điều chỉnh chiến thuật.

    Wehen Wiesbaden1 - 0FC Bayern MünchenNghỉ giữa hiệp
    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 36'Wehen Wiesbaden chủ động, Bayern bế tắc

      Phút 36', Wehen Wiesbaden đang dẫn 1-0 và nhỉnh hơn về thế trận với thời lượng cầm bóng 55-45, đồng thời vượt trội ở số lần dứt điểm 4-1. Bayern München có nhiều phạt góc hơn, 3-2, nhưng chưa tạo được cú sút trúng đích nào.

    • 24'Wehen Wiesbaden chủ động sau bàn mở tỷ số

      Phút 24, Wehen Wiesbaden đang dẫn 1-0 và nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 57 - 43. Đội chủ nhà cũng dứt điểm nhiều hơn, 4 - 1, khiến FC Bayern München phải lùi về chống đỡ và chờ cơ hội phản công.

    • 19'Richard Ajayi nhận thẻ vàng

      Phút 19, Richard Ajayi nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Wehen Wiesbaden vẫn đang dẫn trước, trong khi FC Bayern München nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng.

    • 12'Wehen Wiesbaden kiểm soát thế trận

      Sau 12 phút, Wehen Wiesbaden đang dẫn 1-0 và nắm thế chủ động với thời lượng kiểm soát bóng 64 - 36. FC Bayern München gặp khó trong việc triển khai khi mới dứt điểm 0 - 2, trong khi đội chủ nhà tiếp tục tạo sức ép.

    • 10'Ibrahim Ati Allah đưa Wehen Wiesbaden vượt lên

      Phút 10', Ibrahim Ati Allah ghi bàn sau đường kiến tạo của Moritz Flotho, đưa Wehen Wiesbaden vượt lên dẫn trước FC Bayern München. Bàn thắng đến sớm giúp Wehen Wiesbaden tạo lợi thế đáng kể trong những phút đầu trận.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Wehen Wiesbaden tiếp đón FC Bayern München.

    Cập nhật lúc 21:20 25/07/2026

    Đội hình chính thức
    Wehen Wiesbaden
    Sơ đồ 3-4-3
    FC Bayern München
    Sơ đồ 4-2-3-1
    31
    Noah Brdar
    26
    Jakob Lewald
    15
    Justin Janitzek
    27
    Jordy Gillekens
    45
    Ibrahim Ati Allah
    30
    Sinan Karweina
    11
    Tarik Gözüsirin
    18
    Fabian Greilinger
    29
    Philipp Hercher
    28
    Moritz Flotho
    37
    Max Brandt
    38
    David Podar-Stiube
    29
    Adam El-Chaar
    51
    Raphael Pavlic
    37
    Roko Mijatovic
    43
    Richard Ajayi
    28
    Simon Schaff
    46
    Michael Matosevic
    47
    Guido Della Rovere
    32
    Oluwaseyi Wilson
    33
    Skender Nuraj
    48
    Bastian Assomo
    Dự bị
    Wehen Wiesbaden
    5 Niklas May6 Gino Fechner8 Donny Bogicevic9 Simon Stehle10 Robin Kalem16 Florian Stritzel17 Ben Nink24 Tim Neubert25 Nikolas Agrafiotis
    FC Bayern München
    8 Tom Bischof16 João Palhinha20 Arijon Ibrahimovic23 Sacha Boey26 Sven Ulreich41 Vincent Manuba49 Maycon Cardozo96 Felipe Chávez97 Filip Pavic
    Cập nhật đội hình lúc 20:25 25/07/2026
    Wehen WiesbadenThống kêFC Bayern München
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    4
    Dứt điểm
    1
    1
    Trúng đích
    0
    2
    Phạt góc
    3
    6
    Phạm lỗi
    7
    1
    Việt vị
    0

    Thông tin trận đấu

    Wehen Wiesbaden sẽ đối đầu FC Bayern München tại sân vận động BRITA-Arena lúc 20h30 ngày 25/07/2026. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ Giao hữu CLB.

    Với tính chất giao hữu, cuộc chạm trán này có thể được nhìn nhận qua cách hai đội tổ chức lối chơi, kiểm soát thế trận và điều chỉnh trước những diễn biến trên sân. Dữ liệu hiện có không bao gồm phong độ gần đây, lực lượng vắng mặt, đội hình dự kiến hoặc thành tích đối đầu, vì vậy chưa đủ cơ sở để đưa ra đánh giá định lượng về tương quan hai bên.

    Trận đấu đáng chú ý ở khả năng thử nghiệm

    Trong một trận giao hữu, mục tiêu không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng. Việc vận hành các phương án chiến thuật, phân bổ thời gian thi đấu và duy trì cường độ cũng là những yếu tố quan trọng để đánh giá màn trình diễn của mỗi đội.

    Wehen Wiesbaden có lợi thế sân nhà tại BRITA-Arena. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ có thể phát huy nếu đội chủ động giữ cấu trúc đội hình, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và tận dụng tốt những thời điểm chuyển trạng thái.

    Ở chiều ngược lại, FC Bayern München cần cho thấy sự mạch lạc trong cách triển khai bóng và khả năng duy trì áp lực. Những tình huống xử lý ở khu vực giữa sân, cách mở rộng đội hình khi tấn công và phản ứng sau khi mất bóng sẽ là các điểm đáng theo dõi.

    Điểm then chốt về chiến thuật

    Thế trận có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát không gian hơn là những màn tranh chấp riêng lẻ. Đội tạo được cự ly hợp lý giữa hàng phòng ngự, tuyến giữa và hàng công sẽ có nhiều cơ hội duy trì quyền chủ động.

    Bên cạnh đó, hai đội cần đặc biệt chú ý đến các pha chuyển đổi trạng thái. Khi một bên dâng cao, khoảng trống phía sau hàng tiền vệ hoặc hai biên có thể trở thành khu vực quan trọng để đối thủ khai thác. Khả năng lùi về đúng thời điểm và tổ chức lại đội hình sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự cân bằng của trận đấu.

    Nhận định trước trận

    Cuộc đối đầu tại BRITA-Arena là cơ hội để Wehen Wiesbaden và FC Bayern München kiểm tra cách vận hành trước một đối thủ cụ thể. Do không có dữ liệu về phong độ, đội hình và lực lượng, chưa thể xác định rõ bên nào đang chiếm ưu thế về mặt thống kê.

    Nhìn chung, người xem có thể chờ đợi một trận đấu tập trung vào chất lượng tổ chức, mức độ hiệu quả trong các pha chuyển trạng thái và khả năng điều chỉnh của ban huấn luyện. Những chi tiết chiến thuật này sẽ mang lại cơ sở đáng tin cậy hơn để đánh giá màn trình diễn của hai đội trong một trận giao hữu.

    Wehen Wiesbaden
    5 trận gần nhất
    BTTT
    FC Bayern München
    5 trận gần nhất
    TTHHB
    Tình hình lực lượng
    Wehen Wiesbaden
    Ole Wohlers (Groin Problems)
    Nikolas Agrafiotis (Flesh Wound)
    Florian Hübner (Capsular Injury)
    FC Bayern München
    Serge Gnabry (Thigh Muscle Strain)
    Lennart Karl (Muscle Injury)
    David Santos Daiber (Hamstring Injury)
    Tarek Buchmann (Syndesmotic Ligament Tear)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp Wehen Wiesbaden vs FC Bayern München: Hết hiệp 1, Wehen Wiesbaden dẫn 1-0
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