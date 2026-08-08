TRỰC TIẾP Trực tiếp West Ham vs Portsmouth: Đội hình xuất phát West Ham tiếp đón Portsmouth trên sân nhà London Stadium trong khuôn khổ cuộc đối đầu sinh tử tại EFL Cup, nơi tấm vé đi tiếp chỉ dành cho đội giành chiến thắng.

West Ham vs Portsmouth SẮP BẮT ĐẦU • 21:00 21:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của West Ham và Portsmouth đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

Đội hình chính thức West Ham Sơ đồ 4-4-2 · HLV Nuno Espirito Santo Portsmouth Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV John Mousinho 1 Mads Hermansen 2 Kyle Walker-Peters 3 Max Kilman 15 Konstantinos Mavropanos 30 Oliver Scarles 20 Jarrod Bowen 17 Mohamadou Kanté 4 Edson Álvarez 61 Lewis Orford 11 Valentín Castellanos 19 Pablo Felipe 1 Nicolas Schmid 24 Terry Devlin 5 Regan Poole 6 Conor Shaughnessy 22 Zak Swanson 19 Rocco Robert Shein 16 Luke Le Roux 10 Adrian Segečić 28 Luke Brooke-Smith 38 Ebou Adams 9 Colby Bishop Dự bị West Ham 23 Alphonse Aréola 63 Ezra Mayers 34 Joël Veltman 12 El Hadji Malick Diouf 42 Kaelan Casey 58 Airidas Golambeckis 40 George Earthy 8 James Ward-Prowse 66 Joshua Ajala Portsmouth 31 Daniel Bielica 4 Josh Knight 55 Madiodio Dia 14 Hayden Matthews 8 John Swift 32 Eoin Kenny 27 Odin Bailey 20 Thomas Waddingham 29 Marko Milovanović Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Cuộc đối đầu giữa West Ham và Portsmouth vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động London Stadium hứa hẹn mang đến màn so tài đầy kịch tính trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup. Với thể thức loại trực tiếp nghiệt ã, cơ hội sửa sai là hoàn toàn không tồn tại cho cả hai câu lạc bộ.

Cuộc chạm trán sinh tử tại London Stadium

Trận đấu tại EFL Cup lần này mang tính chất đặc biệt quan trọng khi hai đội bước vào một cuộc quyết đấu một mất một còn. Khác với thể thức vòng bảng, tấm vé đi tiếp sẽ được quyết định ngay sau khi trận đấu khép lại. Đội chiến thắng sẽ tiếp tục hành trình tại đấu trường cúp, trong khi đội thất bại sẽ chính thức chia tay giải đấu.

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại London Stadium, West Ham sở hữu điểm tựa tinh thần vô cùng lớn. Yếu tố sân nhà thường mang lại sự tự tin cùng ưu thế về mặt tâm lý cho các cầu thủ trước những thử thách mang tính chất knock-out.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía West Ham

Bên cạnh lợi thế sân bãi, lịch sử đối đầu gần đây cũng đang ủng hộ đại diện chủ nhà. Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, West Ham đã thể hiện sự vượt trội khi giành trọn vẹn 2 chiến thắng trước Portsmouth. Thành tích toàn thắng này tạo nên bước đệm tâm lý cực kỳ thuận lợi cho đội chủ sân London Stadium.

Tuy nhiên, ở một đấu trường cúp có tính chất loại trực tiếp như EFL Cup, bất ngờ luôn có thể xảy ra. Portsmouth dù chịu nhiều bất lợi khi phải thi đấu trên sân khách và có kết quả đối đầu không tốt trong quá khứ, chắc chắn vẫn sẽ nỗ lực thi đấu với tinh thần cao nhất nhằm tìm kiếm hy vọng đi tiếp.

Dự đoán cục diện trận đấu

Với ưu thế đối đầu cùng điểm tựa khán giả nhà tại London Stadium, West Ham đang nắm giữ nhiều cơ hội để chủ động kiểm soát thế trận. Mặc dù vậy, tính chất của một trận đấu loại trực tiếp sẽ buộc cả hai đội phải tính toán vô cùng kỹ lưỡng trong từng phương án chiến thuật, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến họ phải trả giá đắt.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất West Ham · 2 thắng 0 hòa Portsmouth · 0 thắng Portsmouth 0 - 1 West Ham WH West Ham 4 - 3 Portsmouth WH

West Ham 5 trận gần nhất H H T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Portsmouth 5 trận gần nhất H H B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới