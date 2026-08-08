Trực tiếp West Ham vs Portsmouth: Đội hình xuất phát

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp West Ham vs Portsmouth: Đội hình xuất phát

    Đại Ngàn08/08/2026 16:49

    West Ham tiếp đón Portsmouth trên sân nhà London Stadium trong khuôn khổ cuộc đối đầu sinh tử tại EFL Cup, nơi tấm vé đi tiếp chỉ dành cho đội giành chiến thắng.

    West HamvsPortsmouthSẮP BẮT ĐẦU • 21:00
    • 21:00Đội hình chính thức đã công bố

      Đội hình ra sân của West Ham và Portsmouth đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:00.

    Cập nhật lúc 20:35 08/08/2026

    Đội hình chính thức
    West Ham
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Nuno Espirito Santo
    Portsmouth
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV John Mousinho
    1
    Mads Hermansen
    2
    Kyle Walker-Peters
    3
    Max Kilman
    15
    Konstantinos Mavropanos
    30
    Oliver Scarles
    20
    Jarrod Bowen
    17
    Mohamadou Kanté
    4
    Edson Álvarez
    61
    Lewis Orford
    11
    Valentín Castellanos
    19
    Pablo Felipe
    1
    Nicolas Schmid
    24
    Terry Devlin
    5
    Regan Poole
    6
    Conor Shaughnessy
    22
    Zak Swanson
    19
    Rocco Robert Shein
    16
    Luke Le Roux
    10
    Adrian Segečić
    28
    Luke Brooke-Smith
    38
    Ebou Adams
    9
    Colby Bishop
    Dự bị
    West Ham
    23 Alphonse Aréola63 Ezra Mayers34 Joël Veltman12 El Hadji Malick Diouf42 Kaelan Casey58 Airidas Golambeckis40 George Earthy8 James Ward-Prowse66 Joshua Ajala
    Portsmouth
    31 Daniel Bielica4 Josh Knight55 Madiodio Dia14 Hayden Matthews8 John Swift32 Eoin Kenny27 Odin Bailey20 Thomas Waddingham29 Marko Milovanović
    Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

    Cuộc đối đầu giữa West Ham và Portsmouth vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động London Stadium hứa hẹn mang đến màn so tài đầy kịch tính trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup. Với thể thức loại trực tiếp nghiệt ã, cơ hội sửa sai là hoàn toàn không tồn tại cho cả hai câu lạc bộ.

    Cuộc chạm trán sinh tử tại London Stadium

    Trận đấu tại EFL Cup lần này mang tính chất đặc biệt quan trọng khi hai đội bước vào một cuộc quyết đấu một mất một còn. Khác với thể thức vòng bảng, tấm vé đi tiếp sẽ được quyết định ngay sau khi trận đấu khép lại. Đội chiến thắng sẽ tiếp tục hành trình tại đấu trường cúp, trong khi đội thất bại sẽ chính thức chia tay giải đấu.

    Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại London Stadium, West Ham sở hữu điểm tựa tinh thần vô cùng lớn. Yếu tố sân nhà thường mang lại sự tự tin cùng ưu thế về mặt tâm lý cho các cầu thủ trước những thử thách mang tính chất knock-out.

    Lịch sử đối đầu nghiêng về phía West Ham

    Bên cạnh lợi thế sân bãi, lịch sử đối đầu gần đây cũng đang ủng hộ đại diện chủ nhà. Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, West Ham đã thể hiện sự vượt trội khi giành trọn vẹn 2 chiến thắng trước Portsmouth. Thành tích toàn thắng này tạo nên bước đệm tâm lý cực kỳ thuận lợi cho đội chủ sân London Stadium.

    Tuy nhiên, ở một đấu trường cúp có tính chất loại trực tiếp như EFL Cup, bất ngờ luôn có thể xảy ra. Portsmouth dù chịu nhiều bất lợi khi phải thi đấu trên sân khách và có kết quả đối đầu không tốt trong quá khứ, chắc chắn vẫn sẽ nỗ lực thi đấu với tinh thần cao nhất nhằm tìm kiếm hy vọng đi tiếp.

    Dự đoán cục diện trận đấu

    Với ưu thế đối đầu cùng điểm tựa khán giả nhà tại London Stadium, West Ham đang nắm giữ nhiều cơ hội để chủ động kiểm soát thế trận. Mặc dù vậy, tính chất của một trận đấu loại trực tiếp sẽ buộc cả hai đội phải tính toán vô cùng kỹ lưỡng trong từng phương án chiến thuật, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến họ phải trả giá đắt.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    West Ham · 2 thắng0 hòaPortsmouth · 0 thắng
    14/01/2012
    Portsmouth
    0 - 1
    West Ham
    WH
    10/09/2011
    West Ham
    4 - 3
    Portsmouth
    WH
    West Ham
    5 trận gần nhất
    HHTHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Portsmouth
    5 trận gần nhất
    HHBHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp West Ham vs Portsmouth: Đội hình xuất phát
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