TRỰC TIẾP Trực tiếp Yelimay Semey vs Alashkert: Alashkert mở tỷ số Yelimay Semey và Alashkert bước vào cuộc đối đầu tại Stadion Spartak với phong độ gần nhất cùng là hòa, trong thế trận hứa hẹn chặt chẽ.

Yelimay Semey 0 - 1 Alashkert Hiệp 1 — phút 10' 10' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Yelimay Semey 0 - 1 Alashkert.

4' M. Toure sớm đưa Alashkert vượt lên Phút 4', M. Toure lập công giúp Alashkert mở tỷ số trước Yelimay Semey.

0' Trận đấu bắt đầu Yelimay Semey tiếp đón Alashkert.

Cập nhật lúc 22:10 16/07/2026

Đội hình chính thức Yelimay Semey Sơ đồ 5-4-1 · HLV Andrey Karpovich Alashkert Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vahe Gevorgyan 32 Ivan Konovalov 20 Arsen Ashirbek 26 Strahinja Tanasijević 3 Higor Gabriel 15 Maj Mittendorfer 17 Akmal Bakhtiyarov 77 Euloge Fessou Placca 23 Hrvoje Ilić 44 Almas Tyulyubay 27 Evgeni Berezkin 7 Roman Murtazaev 24 Arsen Beglaryan 5 David Terteryan 3 Cézar Henrique 4 Yaroslav Matyukhin 55 Hakob Hakobyan 10 Olawale Farayola 17 Joseph Sabobo 8 Edgar Piloyan 7 Karen Nalbandyan 11 Momo Fanyé Touré 88 Rafael de Jesus Santana Ferreira Dự bị Yelimay Semey 1 Egor Tsuprikov 5 Marin Belančić 2 Adi Adambaev 10 Zhan-Ali Payruz 14 Duván Palacios 88 Asan Baygaliev 9 Roger Murillo 11 Ivan Sviridov Alashkert 15 Arsen Sadoyan 23 Stepan Gigolyan 6 Hussein Muiz Adebayo 14 Domi Massoumou 18 Ifeany David Ndouka 20 Daouda Togola 21 Jefferson Granado 99 Ibrahim Sesay 19 Philip Ejike Cập nhật đội hình lúc 21:30 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Yelimay Semey chạm trán Alashkert tại UEFA Europa Conference League vào lúc 22:00 ngày 16/07/2026 trên sân Stadion Spartak. Đây là màn so tài đáng chú ý khi hai đội cùng bước vào trận đấu sau kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất.

Phong độ tạo thế cân bằng

Yelimay Semey chỉ có dữ liệu phong độ gần nhất là một trận hòa. Alashkert cũng sở hữu kết quả tương tự, vì vậy chưa đội nào tạo được lợi thế rõ ràng về trạng thái thi đấu trước cuộc đối đầu này.

Trong bối cảnh cả hai cùng trải qua kết quả hòa, sự ổn định và khả năng tận dụng những thời điểm quyết định có thể trở thành yếu tố quan trọng. Yelimay Semey có lợi thế sân Stadion Spartak, nhưng Alashkert bước vào trận đấu với nền tảng kết quả không kém đối thủ.

Lịch sử đối đầu không nghiêng về bên nào

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả là Yelimay Semey hòa Alashkert, qua đó cán cân đối đầu hiện vẫn hoàn toàn cân bằng: chưa bên nào giành chiến thắng.

Điều này khiến trận đấu sắp tới càng khó được định đoạt chỉ bằng yếu tố lịch sử. Cả Yelimay Semey lẫn Alashkert đều cần tạo ra khác biệt từ cách nhập cuộc, khả năng kiểm soát nhịp độ và hiệu quả trong các tình huống then chốt.

Điểm nhấn chiến thuật

Với phong độ gần nhất cùng là hòa, thế trận nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi mức độ thận trọng của hai đội. Yelimay Semey có thể chủ động tận dụng lợi thế sân nhà để gây sức ép, trong khi Alashkert cần duy trì cự ly đội hình và chờ cơ hội chuyển trạng thái.

Ngược lại, nếu trận đấu diễn ra giằng co, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân sẽ có ý nghĩa lớn. Đội giữ được sự bình tĩnh và hạn chế sai lầm trong những thời điểm bị gây sức ép sẽ có cơ hội chiếm ưu thế về thế trận.

Nhận định trận đấu

Yelimay Semey và Alashkert đang cho thấy sự cân bằng cả về kết quả gần nhất lẫn lịch sử đối đầu được cung cấp. Lợi thế sân nhà giúp Yelimay Semey có thêm điểm tựa, nhưng Alashkert vẫn đủ cơ sở để hướng tới một trận đấu chặt chẽ và cạnh tranh.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu khó phân định trước giờ bóng lăn. Diễn biến trận đấu có thể phụ thuộc vào việc đội nào tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra, thay vì chênh lệch rõ rệt về phong độ.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Yelimay Semey · 0 thắng 1 hòa Alashkert · 0 thắng Alashkert 1 - 1 Yelimay Semey Hòa

Yelimay Semey 5 trận gần nhất H T T B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Alashkert 5 trận gần nhất H B T T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới