TRỰC TIẾP Trực tiếp York vs Crawley Town: Hiệp 2 bắt đầu, Crawley Town dẫn 1-0 York và Crawley Town bước vào cuộc chạm trán tại EFL Cup với cán cân đối đầu nghiêng nhẹ về đội khách, khi Crawley Town thắng một và hòa một trong hai lần gần nhất

York 0 - 1 Crawley Town Hiệp 2 — phút 73' 73' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: York 0 - 1 Crawley Town.

73' York kiểm soát bóng, Crawley vẫn dẫn trước Phút 73, York đang kiểm soát thế trận với 56% - 44% thời lượng cầm bóng và nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 10 - 7. Tuy nhiên, Crawley Town phòng ngự chặt, có nhiều pha dứt điểm trúng đích hơn, 2 - 4, và vẫn bảo toàn lợi thế 0 - 1.

71' York nhận thêm thẻ vàng ở phút 71 Phút 71, York nhận thẻ vàng trong bối cảnh trận đấu đang diễn ra khá quyết liệt. Crawley Town vẫn dẫn trước, khiến mỗi tình huống phạm lỗi lúc này càng làm York thêm bất lợi.

69' J. Russell nhận thẻ vàng ở phút 69 Phút 69, J. Russell của Crawley Town nhận thẻ vàng khi đội khách đang dẫn York 0-1.

67' York thay người, J. Felix vào sân Phút 67', York đưa J. Felix vào sân thay J. Hunt. Sự thay đổi này có thể tiếp thêm năng lượng cho York trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

66' Crawley Town thay người ở phút 66 Phút 66, J. Williams vào sân thay K. Krasniqi bên phía Crawley Town. Đội khách đang dẫn 0-1 và tiếp tục làm mới nhân sự trong hiệp hai.

61' York kiểm soát bóng, Crawley sắc bén hơn Phút 61', York nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 55% - 45% nhưng vẫn bị Crawley Town dẫn 0-1. Đội khách tỏ ra sắc bén hơn trong các pha kết thúc, khi chỉ số dứt điểm trúng đích là 2 - 4.

57' York điều chỉnh nhân sự ở phút 57 Phút 57, York thay người: A. Newby vào sân, thế chỗ B. Brookes. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh khi đang bị Crawley Town dẫn 0-1.

54' D. Orsi-Dadomo vào sân phút 54 Phút 54', Crawley Town đưa D. Orsi-Dadomo vào sân thay G. Di Biase. Crawley Town có thêm lựa chọn khi đang giữ lợi thế trước York.

53' Crawley Town thay người ở phút 53 Phút 53, J. Russell vào sân thay K. Gordon bên phía Crawley Town. Đội khách tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn 0-1.

53' Crawley Town thay người ở phút 53 Phút 53', O. Kamara vào sân thay M. Ebiowei, khi Crawley Town điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai.

49' York nhỉnh thế trận, Crawley giữ lợi thế Phút 49 , York đang nhỉnh hơn về thế trận với thời lượng cầm bóng 51% - 49% và số pha dứt điểm 5 - 4 . Tuy nhiên, Crawley Town phòng ngự khá hiệu quả, khi có nhiều cú sút trúng đích hơn, 1 - 3 , qua đó bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

49' C. Barker nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Phút 49', C. Barker của Crawley Town nhận thẻ vàng sau khi hiệp hai bắt đầu. Đây là thẻ vàng thứ hai của Crawley Town trong trận, khi đội khách vẫn đang dẫn York.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

44' J. Arthurs nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 44, J. Arthurs của Crawley Town nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của trận đấu, khi hai đội bước vào những phút cuối hiệp một.

37' Crawley Town nhỉnh hơn về sức ép Phút 37' , Crawley Town đang nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 49% - 51% . Hai đội cùng có 4 - 4 pha dứt điểm, nhưng Crawley Town sắc bén hơn khi có 1 - 3 cú sút trúng đích, còn York phải chịu sức ép nhiều hơn dù thế trận chưa quá chênh lệch.

36' B. Brookes nhận thẻ vàng Phút 36, B. Brookes của York nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. York cần thận trọng hơn khi Crawley Town vẫn đang kiểm soát thế trận nhỉnh hơn.

25' Crawley Town kiểm soát thế trận Phút 25, Crawley Town đang kiểm soát thế trận sau khi vượt lên dẫn 1-0, với thời lượng cầm bóng 41% - 59% và 2 - 1 pha phạt góc. York gặp khó trong việc tạo sức ép khi chưa có cú dứt điểm nào trúng đích, trong khi Crawley Town đã có 2.

24' G. Di Biase đưa Crawley Town vượt lên Phút 24, G. Di Biase lập công, giúp Crawley Town mở tỷ số trước York. Đội khách đang nắm lợi thế với tỷ số 0-1.

13' Crawley Town nhỉnh hơn đầu trận Phút 13', Crawley Town đang nhỉnh hơn với thời lượng cầm bóng 44% - 56%, đồng thời vượt York ở dứt điểm 0 - 1 và phạt góc 0 - 1. York chủ yếu phòng ngự, chờ cơ hội phản công trong thế trận có phần thận trọng.

0' Trận đấu bắt đầu York tiếp đón Crawley Town.

Cập nhật lúc 03:01 04/08/2026

Đội hình chính thức York Sơ đồ 3-4-1-2 Crawley Town Sơ đồ 4-3-3 1 Alfie McNally 24 Morgan Williams 5 Zak Johnson 4 Zech Medley 32 Jack Hunt 8 Alex Hunt 28 Ollie Banks 14 Ben Brooks 10 Ollie Pearce 20 Afolabi Akinyemi 7 Joe Grey 1 Vito Mannone 2 Kellan Gordon 5 Charlie Barker 6 Priestley Farquharson 22 Ade Adeyemo 8 Louie Watson 20 Jude Arthurs 25 Klaudio Krasniqi 7 Malcolm Ebiowei 14 Gianmarco Di Biase 10 Stephen Duke-McKenna Dự bị York 31 George Sykes-Kenworthy 33 Charlie McArthur 23 Joe Felix 2 Ryan Fallowfield 19 Mark Shelton 16 Arthur Read 22 Greg Olley 30 Alex Newby 25 Ben Farrar Crawley Town 31 Jackson Izquierdo 4 Pele Arganese-McDermott 24 Akin Odimayo 16 Johnny Russell 26 Jay Williams 28 Nathan Tinsdale 9 Danilo Orsi-Dadomo 17 Osman Kamara 11 Pemi Aderoju Cập nhật đội hình lúc 01:14 04/08/2026

York Thống kê Crawley Town 56% Kiểm soát bóng 44% 10 Dứt điểm 7 2 Trúng đích 4 4 Phạt góc 3 6 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trước trận York vs Crawley Town

York sẽ đối đầu Crawley Town tại York Community Stadium lúc 01:30 ngày 04/08/2026 trong khuôn khổ EFL Cup Carabao Cup. Hai đội không có khoảng cách quá lớn về kết quả đối đầu gần đây, nhưng Crawley Town đang nắm lợi thế khi thắng một và hòa một trong hai lần chạm trán gần nhất.

Với dữ liệu hiện có, trận đấu được định hình trước hết bởi sự cân bằng tương đối và khả năng tận dụng những thời điểm quyết định. York có lợi thế sân nhà, trong khi Crawley Town sở hữu kết quả đối đầu tích cực hơn. Đây là những yếu tố chính để đánh giá cục diện trước giờ bóng lăn.

Cán cân đối đầu nghiêng về Crawley Town

Trong hai lần gặp nhau gần nhất, York chưa giành chiến thắng. Đội chủ nhà có một trận hòa, còn Crawley Town thắng một trận. Xu hướng này không tạo ra khoảng cách quá lớn, nhưng cho thấy Crawley Town đã có khả năng duy trì sự ổn định tốt hơn khi đối đầu York trong những lần gần đây.

Đáng chú ý, việc York có một kết quả hòa cho thấy đội bóng này không hoàn toàn lép vế trong cặp đấu. Vì vậy, lợi thế của Crawley Town chủ yếu nằm ở kết quả thắng đã có, thay vì một sự áp đảo tuyệt đối được thể hiện qua các số liệu đang có.

Lợi thế sân nhà của York

York Community Stadium sẽ là điểm tựa quan trọng của York trong trận đấu này. Chơi trên sân nhà giúp York có thêm điều kiện để chủ động triển khai thế trận và giảm bớt tác động từ xu hướng đối đầu không thuận lợi.

Tuy nhiên, lợi thế sân bãi chỉ phát huy giá trị nếu York kiểm soát tốt những thời điểm Crawley Town tạo sức ép. Với việc Crawley Town từng giành chiến thắng trong hai lần gặp gần nhất, đội khách có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định. York vì thế cần duy trì sự tập trung, đặc biệt trong các giai đoạn thế trận giằng co.

Điểm then chốt về chiến thuật

Không có dữ liệu cụ thể về sơ đồ, phong độ gần đây, đội hình dự kiến hay các trường hợp vắng mặt của hai đội. Do đó, chưa thể xác định chính xác cách York và Crawley Town sẽ bố trí nhân sự hoặc lựa chọn phương án chiến thuật nào.

Ở góc độ nhận định, York nhiều khả năng cần tận dụng quyền chủ động trên sân nhà để tạo sức ép có tổ chức, đồng thời hạn chế những khoảng trống có thể giúp Crawley Town phát huy lợi thế đối đầu. Ngược lại, Crawley Town có cơ sở để tiếp cận trận đấu với sự tự tin, nhưng vẫn phải duy trì tính kỷ luật nếu muốn bảo vệ ưu thế tâm lý đang có.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng hai đội xử lý các tình huống then chốt hơn là sự chênh lệch rõ ràng về chất lượng. York cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế, còn Crawley Town phải chứng minh kết quả tích cực trước đây có thể được chuyển hóa thành màn trình diễn hiệu quả trong lần gặp này.

Nhận định York vs Crawley Town

Crawley Town bước vào trận đấu với lợi thế nhỏ từ thành tích đối đầu, khi thắng một và hòa một trong hai lần gần nhất trước York. Dù vậy, York có sân nhà làm điểm tựa và từng giành được một kết quả hòa trong chuỗi đối đầu này, nên cục diện vẫn rộng mở.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà sự thận trọng và khả năng tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quan trọng. Dữ liệu hiện có chưa đủ để khẳng định đội nào sẽ chiếm ưu thế hoàn toàn, nhưng lợi thế đối đầu của Crawley Town và yếu tố sân nhà của York tạo nên hai hướng tác động đáng chú ý trước giờ thi đấu.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất York · 0 thắng 1 hòa Crawley Town · 1 thắng York 2 - 2 Crawley Town Hòa Crawley Town 1 - 0 York CT

York 5 trận gần nhất B H B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Crawley Town 5 trận gần nhất B B T H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới