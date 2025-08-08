Trường hợp nào phải chuyển sang thuê đất?

Ông Lê Thanh Vũ có một cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động từ năm 2001 đến nay, đứng tên cá nhân. Ông có nhu cầu chuyển nhượng cho một đơn vị khác (nguồn gốc đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất) thời hạn sử dụng đất vẫn còn.

Để bảo đảm các thủ tục pháp lý trước khi chuyển nhượng, ông Vũ đã liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và được hướng dẫn là phải chuyển sang thuê đất trả tiền hằng năm.

Ông Vũ tham khảo khoản 5 Điều 127; khoản 3 Điều 206 Luật Đất đai thì việc sử dụng đất thương mại, dịch vụ của tổ chức cá nhân thông qua 4 trường hợp: (1) thuê đất công của nhà nước; (2) nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp kèm chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất; (3) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ (hình thức thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất; (4) thuê lại đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng.

Ông Vũ hỏi, vậy đất của ông có chuyển nhượng bình thường được không hay phải chuyển qua thuê đất trả tiền hằng năm?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Điều 60 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

"Điều 60. Xử lý trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành

1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật này đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất. Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này…".

Tại khoản 1 Điều 45 và khoản 2 Điều 255 Luật Đất đai năm 2024 quy định:

"Điều 45. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền, đổi thửa, tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cộng đồng dân cư và trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 và điểm a khoản 4 Điều 127 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự;

d) Trong thời hạn sử dụng đất;

đ) Quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật".

… Điều 255. Quy định chuyển tiếp về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi Luật này có hiệu lực thi hành

2. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà nay thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật này thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất. Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này".

Căn cứ quy định của pháp luật, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành mà nay thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất.

Người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đất không có tranh chấp; không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và đang trong thời hạn sử dụng đất theo quy định.

