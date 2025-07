Tuyên truyền thường xuyên, bằng nhiều hình thức

Những năm qua, Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) rất chú trọng tới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Những ngày tháng 7 này, cùng với hoạt động thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43 còn kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền cho bà con thấy được tính tất yếu, ưu điểm cũng như hiệu quả ban đầu khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Thiếu tá Phạm Văn Toản, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 43 cho biết: “Chúng tôi giao nhiệm vụ cho cán bộ chuẩn bị nội dung, sau đó tiến hành tuyên truyền tập trung tại nhà văn hóa thôn kết hợp đến từng hộ gia đình. Thông qua các buổi tuyên truyền, một số vấn đề bà con thắc mắc cũng được cán bộ đơn vị giải đáp cặn kẽ, qua đó tạo được sự đồng tình trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng”.

Cán bộ Trung đoàn 43 phối hợp với các lực lượng thăm hỏi gia đình chính sách kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại bản Pò Hèn, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh.

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào trên địa bàn đóng quân được Trung đoàn 43 triển khai thường xuyên bằng nhiều hình thức như: Cử các tổ, đội công tác xuống địa bàn trực tiếp tuyên truyền; tuyên truyền thông qua các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; thực hiện chiến dịch hè tình nguyện; tổ chức chương trình tết thắm tình quân dân, tháng 3 biên giới; mở lớp dạy chữ cho đồng bào... Nội dung tuyên truyền đi sâu vào các chủ trương mới của Đảng, văn bản luật mới sửa đổi, ban hành và một số luật liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Phòng thủ dân sự; kết hợp với một số luật thiết yếu với bà con như: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống ma túy... Đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền pháp luật với vận động bà con xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa.

Ngoài tuyên truyền bằng tiếng phổ thông, Trung đoàn 43 còn lựa chọn một số cán bộ, chiến sĩ người dân tộc thiểu số, biết tiếng đồng bào tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, nhất là công an, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ để tiến hành hoạt động tuyên truyền. Trung tá Vũ Xuân Đoán, Phó chính ủy Trung đoàn 43 cho biết: “Người dân sinh sống trên địa bàn còn nhiều khó khăn nên chúng tôi kết hợp tuyên truyền, vận động với triển khai hoạt động giúp bà con ổn định cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội. Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị không những tạo được niềm tin của đồng bào đối với bộ đội mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn”.

