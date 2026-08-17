Tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0: Xuân Son phá kỷ lục, HLV Kim Sang-sik chạm mốc 23 trận bất bại Thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam mở rộng cửa vào chung kết đồng thời giúp HLV Kim Sang-sik nối dài chuỗi 23 trận bất bại lịch sử.

Đội tuyển Việt Nam vừa thực hiện một bước tiến quan trọng trên hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 thuyết phục ngay trên sân khách trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi. Sự chủ động trong lối chơi, tổ chức phòng ngự kỷ luật cùng khả năng tận dụng cơ hội triệt để đã giúp nhà đương kim vô địch làm chủ hoàn toàn cục diện trận đấu.

ĐT Việt Nam thi đấu ấn tượng trước Malaysia.

Màn trình diễn đẳng cấp và kỷ lục mới của Nguyễn Xuân Son

Điểm sáng lớn nhất trên hàng công của tuyển Việt Nam tiếp tục gọi tên Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo sinh năm 1997 mở tỷ số bằng cú đánh đầu hiểm hóc, trước khi sức ép từ hàng công đội khách khiến Faris Danish bên phía Malaysia phản lưới nhà, ấn định thắng lợi 2-0 cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Với pha làm bàn này, Xuân Son đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở các vòng knock-out giải vô địch Đông Nam Á với 6 pha lập công, chính thức vượt qua kỷ lục 5 bàn của Nguyễn Tiến Linh. Trước đó, trung phong này từng ghi 5 bàn tại ASEAN Cup 2024 (3 bàn vào lưới Singapore và 2 bàn trước Thái Lan).

Thành tích này giúp Xuân Son sánh ngang với hai huyền thoại bóng đá Thái Lan là Chanathip Songkrasin và Wooratwut Srimaka, đồng thời chỉ còn kém kỷ lục gia Teerasil Dangda đúng 2 bàn ở các vòng đấu loại trực tiếp.

Pha bay người dũng mãnh của Xuân Son.

Nhờ khả năng độc lập tác chiến ấn tượng và vai trò then chốt trong hệ thống chiến thuật, Xuân Son đã được ban tổ chức trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Dấu ấn chiến thuật và chuỗi 23 trận bất bại của HLV Kim Sang-sik

Chiến thắng trước Malaysia không chỉ giúp tuyển Việt Nam thâu tóm lợi thế lớn mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử đối với cá nhân HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chính thức thiết lập kỷ lục mới khi nâng chuỗi trận bất bại của tuyển Việt Nam lên con số 23 (bao gồm 20 chiến thắng và 3 trận hòa) tính từ tháng 10/2024.

Chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu này trải dài qua nhiều chiến dịch quan trọng, từ chức vô địch ASEAN Cup 2024, vòng loại Asian Cup 2027, các trận đấu FIFA Days cho đến hành trình hiện tại tại ASEAN Cup 2026. Sự vững chắc nơi hàng thủ kết hợp cùng lối chơi chuyển trạng thái sắc bén đang trở thành bản sắc giúp tuyển Việt Nam duy trì sự thống trị ở khu vực.

VAR minh oan cho Lê Giang Patrik và bước ngoặt trọng tài

Một trong những tình huống gây thót tim nhất trận đấu diễn ra ở pha tranh chấp giữa thủ môn Lê Giang Patrik và tiền đạo Mohamadou Sumareh ngay sát vòng cấm. Trọng tài chính ban đầu đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi thủ môn của Việt Nam khỏi sân.

Tuy nhiên, công nghệ VAR đã can thiệp kịp thời. Hình ảnh quay chậm cho thấy hậu vệ Văn Vĩ là người đã chủ động can thiệp trúng bóng trước đó, đồng thời Lê Giang Patrik không hề có hành vi va chạm hay phạm lỗi với chân sút đối phương. Trọng tài sau đó đã hủy bỏ chiếc thẻ đỏ, giúp tuyển Việt Nam duy trì đủ quân số trên sân.

Thưởng nóng 1,5 tỷ đồng và quyết tâm cho trận lượt về

Ngay sau chiến thắng ấn tượng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng nóng 1,5 tỷ đồng cho toàn đội nhằm khích lệ tinh thần thi đấu kiên cường. Cộng với khoản thưởng hơn 2 tỷ đồng sau khi vượt qua vòng bảng, tổng mức tiền thưởng dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik đã lên tới hơn 3,5 tỷ đồng.

Phát biểu trước trận bán kết lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối 19/8, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia khẳng định đội bóng của ông sẽ không bỏ cuộc. Nhà cầm quân này nhấn mạnh toàn đội cần hạn chế tối đa sai lầm và tin rằng chỉ cần tìm được 1 bàn thắng trên sân khách, Malaysia sẽ lấy lại sự tự tin để xoay chuyển tình thế.