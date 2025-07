Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,65%, xuống mức 97,85. Trong nước, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng, hiện ở mức 25.191 đồng.

Tỷ giá ngoại tệ thế giới hôm nay

Đồng USD giảm giá so với hầu hết các đồng tiền khác, phù hợp với đà giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Nhà đầu tư chuẩn bị tâm lý cho sự bất ổn trên thị trường khi hạn chót đàm phán thuế quan với Mỹ đang đến gần.

Ngược lại, đồng yên đã tăng giá trên toàn thị trường vào thứ Hai sau khi Thủ tướng Nhật Bản đang gặp khó khăn, ông Shigeru Ishiba, cam kết sẽ tiếp tục giữ chức dù liên minh cầm quyền của ông đã mất đa số trong cuộc bầu cử Thượng viện hôm Chủ nhật, một kết quả không quá bất ngờ và phần lớn đã được thị trường phản ánh từ trước.

Đồng yên Nhật tăng 1% lên mức 147,315 yên đổi một đô la Mỹ, dù vẫn chưa cách xa mức thấp nhất trong 3 tháng rưỡi là 149,19 yên mà nó đạt được vào tuần trước do lo ngại về triển vọng chính trị và tài khóa của Nhật Bản. Đồng yên cũng tăng 0,4% so với đồng euro lên 172,27 và so với bảng Anh lên 198,64, cũng tăng 0,4%.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Ishiba giành được 47 ghế, thấp hơn 3 ghế so với con số 50 cần thiết để bảo đảm đa số trong Thượng viện gồm 248 ghế của Nhật Bản. Ông vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục vai trò của mình mặc dù một số thành viên trong chính đảng đã bàn về tương lai của ông và phe đối lập đang cân nhắc một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Kết quả bầu cử, dù không gây bất ngờ lớn, lại đến vào thời điểm nhạy cảm khi Nhật Bản đang cố gắng đạt được một thỏa thuận thuế quan với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thời hạn ngày 1/8.

Sự chú ý của giới đầu tư vẫn tập trung vào các đợt áp thuế toàn cầu của ông Donald Trump, với một báo cáo của Financial Times tuần trước cho biết Tổng thống Mỹ đang thúc đẩy mức thuế mới đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick hôm Chủ nhật cho biết, ông tin tưởng Mỹ có thể đạt được thỏa thuận thương mại với EU, nhưng khẳng định ngày 1/8 là hạn chót cứng để áp dụng thuế mới.

Các nhà ngoại giao EU cho biết khối này đang xem xét các biện pháp đối phó rộng hơn đối với Mỹ khi khả năng đạt được thỏa thuận ngày càng mờ nhạt, mặc dù họ vẫn ưu tiên giải pháp đàm phán.

Đồng euro tăng 0,4% lên 1,1681 USD, trong khi bảng Anh giao dịch lần cuối ở mức 1,3488 USD, tăng 0,6%.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ họp trong tuần này và khả năng cao sẽ giữ nguyên lãi suất sau một loạt lần cắt giảm, trong khi giới đầu tư đang theo dõi liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có chịu sức ép từ ông Donald Trump để giảm lãi suất hay không.

FED được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 7. Các nhà giao dịch hiện đang dự đoán khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào cuộc họp tháng 10, trong khi vẫn chưa dự đoán được xác suất cho lần cắt giảm thứ hai trong năm.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 22/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.191 đồng.

