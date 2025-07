Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,19%, xuống mức 97,21. Trong nước, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm nhẹ, hiện ở mức 25.177 đồng.

Tỷ giá ngoại tệ thế giới hôm nay

Đồng USD tăng giá so với franc Thụy Sĩ và đồng euro, nhưng lại suy yếu so với yên Nhật vào thứ Tư, do tâm lý tích cực từ thỏa thuận thương mại mới của Mỹ bị lấn át bởi những bất ổn chính trị xoay quanh tương lai của Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba đã công bố một thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, trong đó giảm thuế nhập khẩu ô tô từ nước này xuống còn 15% để đổi lấy gói đầu tư trị giá 550 tỷ USD vào Mỹ. Đây là thỏa thuận quan trọng nhất trong số các thỏa thuận mà ông Trump đã ký kể từ khi áp đặt các mức thuế toàn cầu quy mô lớn vào tháng Tư.

Đồng USD tăng giá so với franc Thụy Sĩ, đang trên đà chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp. Gần đây nhất, đồng USD tăng 0,24%, lên 0,79425 franc.

Đồng bạc xanh suy yếu so với đồng yên, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 11/7 sau khi có thông tin cho rằng ông Ishiba dự định từ chức vào tháng tới sau thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Thượng viện. Ông Ishiba đã phủ nhận các thông tin về việc ông quyết định từ chức. Đồng yên gần nhất giảm nhẹ 0,06%, xuống còn 146,565 yên/USD.

“Yếu tố chính ảnh hưởng đến tỷ giá USD/JPY là lo ngại chính trị, khi có vẻ như Thủ tướng Nhật đang chịu áp lực phải cân nhắc từ chức”, ông Juan Perez, Giám đốc cấp cao bộ phận giao dịch tại Monex USA ở Washington nhận định. “Thỏa thuận này hiện tại có lợi cho các hãng sản xuất ô tô, nhưng thị trường cũng lo lắng rằng thuế quan có thể được tăng trở lại bất cứ lúc nào vì chúng sẽ không biến mất mà vẫn được dùng như một công cụ thương lượng. Nhật Bản, một nền kinh tế phát triển, đồng ý với các điều khoản thương mại mới khiến người ta lo ngại rằng việc sử dụng thành công thuế quan sẽ tạo động lực để tiếp tục dùng chúng như một mối đe dọa”.

Theo lời hai nhà ngoại giao chia sẻ với Reuters, Liên minh châu Âu và Mỹ đang hướng tới một thỏa thuận thương mại mới, theo đó sẽ áp mức thuế chung 15% đối với hàng hóa EU nhập khẩu vào Mỹ. Thỏa thuận này sẽ phản ánh thỏa thuận tương tự mà Mỹ vừa đạt được với Nhật Bản.

Đồng euro đã thu hẹp mức giảm trước đó và tăng 0,08% so với đồng USD, lên mức 1,176250 USD.

Kể từ khi ông Trump công bố các mức thuế rộng rãi đối với các đối tác thương mại vào ngày 2/4, đồng USD đã trở thành một trong những đồng tiền yếu nhất trong nhóm các đồng tiền lớn. Đà suy yếu tiếp diễn khi các mức thuế này được tạm hoãn để tiếp tục đàm phán, nhưng trong tháng này, đồng USD đã ổn định trở lại.

Hạn chót ngày 1/8 để hoàn tất các thỏa thuận thuế quan vẫn đang đến gần và giới đầu tư vẫn thận trọng chờ xem tình hình sẽ diễn ra như thế nào.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 24/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.177 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23.969 đồng - 26.385 đồng.

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.087 đồng - 31.044 đồng.

Tỷ giá EUR tại một số ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 164 đồng - 181 đồng.

Tỷ giá YEN tại một số ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: