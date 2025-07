Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 1,04%, lên mức 98,66. Trong nước, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng, hiện ở mức 25.182 đồng.

Tỷ giá ngoại tệ thế giới hôm nay

Đồng USD tăng giá so với euro và yên vào thứ Hai khi thị trường được thúc đẩy bởi một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), mang lại sự chắc chắn phần nào cho thị trường và tránh được nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đạt được một khuôn khổ thỏa thuận thương mại vào Chủ nhật, trong đó quy định mức thuế nhập khẩu 15% đối với hàng hóa EU, bằng một nửa mức thuế mà Tổng thống Trump từng đe dọa áp dụng từ ngày 1/8.

Điều này diễn ra sau thỏa thuận tuần trước của Mỹ với Nhật Bản, trong khi các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã nối lại đàm phán tại Stockholm vào thứ Hai, nhằm kéo dài thời hạn đình chiến thêm ba tháng và tránh việc áp thuế cao hơn một cách đột ngột.

Đồng USD tăng 1% so với đồng franc Thụy Sĩ, lên 0,80325 franc. Đồng USD cũng tăng 0,59% so với đồng yên Nhật lên mức 148,535.

Đồng euro giảm 1,25% xuống còn 1,159125 USD, đánh dấu mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 5. Đồng USD đã giảm mạnh hồi đầu năm nay, đặc biệt là so với đồng euro, do lo ngại rằng việc áp thuế cao đối với hầu hết các đối tác thương mại lớn sẽ gây tổn hại cho kinh tế Mỹ, khiến nhà đầu tư cân nhắc rút vốn khỏi tài sản Mỹ. Thông thường, chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ là yếu tố lớn ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, nhưng hiện tại, mức tỷ giá đồng euro lại cao hơn đáng kể so với mức chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu Mỹ và khu vực đồng euro.

Đồng euro giảm giá so với yên Nhật và bảng Anh, sau khi đạt mức cao nhất trong một năm so với yên và hai năm so với bảng Anh vào đầu phiên giao dịch. Đồng USD lại tăng giá so với bảng Anh, đồng bảng giảm 0,67% xuống còn 1,33545 USD.

Khi lo ngại về tác động kinh tế từ các mức thuế trừng phạt dần lắng dịu, sự chú ý của nhà đầu tư chuyển sang kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và các cuộc họp của ngân hàng trung ương Mỹ và Nhật Bản trong vài ngày tới. Cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tuần này, nhưng giới đầu tư sẽ chú ý đến các phát biểu sau đó để đánh giá thời điểm điều chỉnh lãi suất tiếp theo.

Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi phản ứng của Tổng thống Trump trước quyết định của Fed. Tổng thống Trump đã gây áp lực lớn lên Fed để cắt giảm lãi suất đáng kể, và tuần trước ông dường như đã suýt sa thải Chủ tịch Powell, nhưng sau đó đã rút lại ý định vì lo ngại thị trường có thể bị chấn động mạnh.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 29/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.182 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23.973 đồng - 26.391 đồng.

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.146 đồng - 31.109 đồng.

Tỷ giá EUR tại mọt số ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá YEN tại mọt số ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: