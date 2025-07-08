Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/8: Đồng USD suy yếu

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,56%, hiện ở mức 98,23. Trong nước, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng, hiện ở mức 25.232 đồng.

Tỷ giá ngoại tệ thế giới hôm nay

Đồng USD suy yếu vào phiên giao dịch thứ Tư, trong khi đồng EUR tăng lên mức cao nhất một tuần, trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn so với dự kiến, sau khi dữ liệu việc làm tháng Bảy gây thất vọng.

Không có số liệu kinh tế quan trọng nào được công bố trong ngày, nên nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào những tác động kéo dài từ báo cáo việc làm thứ Sáu tuần trước. Tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng Bảy yếu hơn kỳ vọng, trong khi số liệu bảng lương phi nông nghiệp của hai tháng trước đó bị điều chỉnh giảm tới 258.000 việc làm, một con số đáng kể, cho thấy thị trường lao động đang suy yếu rõ rệt.

Đồng bạc xanh đã giảm mạnh sau báo cáo này, xóa bớt phần lớn đà tăng ghi nhận trong tháng Bảy - tháng đầu tiên trong năm mà chỉ số USD tăng trở lại.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, New York nhận định: “Chúng ta đã chứng kiến đợt phục hồi đầu tiên của đồng USD dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, và nhiều người nghĩ rằng xu hướng này sẽ tiếp diễn, nhưng dữ liệu việc làm hôm thứ Sáu đã dập tắt điều đó”.

“Sự gia tăng đồn đoán không chỉ về một lần cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới mà còn thêm một lần nữa vào cuối năm đã giới hạn đà phục hồi của đồng USD”, ông Marc Chandler cho biết thêm.

Chỉ số DXY giảm 0,56% trong ngày, xuống còn 98,23, mức thấp nhất kể từ ngày 28/7. Trước đó, vào thứ Sáu, chỉ số này đã giảm tới 1,35%, ghi nhận mức lao dốc mạnh nhất trong một phiên kể từ tháng Tư.

Đồng bạc xanh đã có lúc tăng vọt trong phiên giao dịch buổi trưa theo giờ New York, song đà tăng nhanh chóng bị xóa nhòa. Sự biến động này được cho là có liên quan đến việc lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, khi giới đầu tư đặt cược lớn vào hợp đồng tương lai ngay trước phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Tuy nhiên, đồng USD tiếp tục giảm sâu sau khi Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận nhu cầu yếu trong đợt chào bán 42 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR tăng 0,76%, lên mức 1,1662 USD, mức cao nhất kể từ ngày 28/7. Riêng trong phiên thứ Sáu trước đó, đồng tiền chung châu Âu đã tăng 1,48%.

Giới đầu tư cũng đang dồn sự chú ý vào quyết định nhân sự sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm lấp đầy chỗ trống trong Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đồng thời theo dõi sát sao danh sách rút gọn các ứng viên kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell.

So với đồng yên Nhật, đồng USD giảm 0,35%, xuống còn 147,09 yên. Trước đó, vào thứ Sáu, đồng USD đã mất tới 2,24% so với đồng yên, mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 1/2023.

Đồng bảng Anh tăng 0,47%, lên mức 1,3362 USD, trước thềm cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào thứ Năm, trong đó thị trường kỳ vọng BoE sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.

So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,17%, xuống còn 0,806 franc.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 7/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.232 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 24.021 đồng - 26.443 đồng.

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 27.737 đồng - 30.657 đồng.

Tỷ giá EUR tại một số ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá YEN tại một số ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: