Tỷ giá USD hôm nay (2-8): Đồng USD lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 2-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng nhẹ, hiện ở mức 25.249 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 1,28%, xuống mức 98,69.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm mạnh vào thứ Sáu và hướng tới mức giảm hằng ngày lớn nhất so với đồng yên kể từ tháng 1-2023, sau khi số liệu cho thấy các nhà tuyển dụng Mỹ tạo ra ít việc làm hơn dự kiến trong tháng 7, trong khi số liệu việc làm của tháng trước bị điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, các nhà tuyển dụng Mỹ chỉ tạo thêm 73.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 110.000 của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,2% như dự đoán, từ mức 4,1% của tháng 6. Số việc làm tạo mới trong tháng 6 cũng bị điều chỉnh giảm xuống chỉ còn 14.000, so với mức công bố trước đó là 147.000.

“Con số tệ hơn bất kỳ ai dự đoán, và điểm nhấn là việc điều chỉnh giảm mạnh số liệu của tháng trước”, Helen Given, giám đốc giao dịch tại Money USA ở Washington, nhận xét.

Đồng EUR tăng 1,37% lên 1,1571 USD, hướng tới mức tăng hằng ngày lớn nhất kể từ tháng 4. Trước đó, đồng tiền chung đã chạm 1,1389 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 10-6.

So với đồng yên Nhật, đồng USD giảm 2,23% xuống 147,37 yên. Trước đó, đồng bạc xanh từng đạt 150,91 yên, mức cao nhất kể từ ngày 28-3.

Fed cho biết họ chưa vội cắt giảm lãi suất do lo ngại chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump có thể làm bùng phát lại lạm phát trong những tháng tới.

Trước đó, các nhà giao dịch đã giảm kỳ vọng về số lần cắt giảm lãi suất trong năm nay sau khi Chủ tịch Jerome Powell đưa ra quan điểm về chính sách tiền tệ và không cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, kỳ vọng này đã tăng trở lại vào thứ Sáu sau báo cáo việc làm. Các nhà giao dịch hiện dự báo Fed sẽ cắt giảm 63 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm, tăng mạnh so với mức 34 điểm cơ bản của ngày thứ Năm, với lần cắt đầu tiên được dự đoán vào tháng 9.

Việc Fed có cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hay không có thể phụ thuộc vào báo cáo việc làm tháng 8. “Ông Powell đã nói rằng chúng ta sẽ giữ lãi suất ổn định lâu hơn, nhưng sẽ có hai báo cáo việc làm trước cuộc họp Fed tiếp theo. Khi số liệu đầu tiên này thể hiện tiêu cực rõ rệt… thị trường lao động đang rõ ràng giảm nhiệt, điều đó sẽ khiến số liệu tháng 9 càng quan trọng hơn”, Helen Given nhận định.

Dữ liệu việc làm tháng 8 sẽ được công bố vào ngày 5-9, trước cuộc họp Fed dự kiến diễn ra từ ngày 16-9 đến ngày 17-9.

Đồng franc Thụy Sĩ chịu tác động mạnh khi Thụy Sĩ đối mặt với mức thuế 39%. Đồng tiền này giảm so với nhiều đồng tiền khác, do ảnh hưởng từ thuế quan cao và yêu cầu của ông Trump buộc các công ty dược phẩm, vốn là nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Thụy Sĩ, giảm giá bán cho người tiêu dùng Mỹ. Đồng USD giảm 0,9% so với franc Thụy Sĩ xuống 0,805, sau khi từng đạt 0,8171, mức cao nhất kể từ ngày 23-6.

Đồng USD lao dốc. Ảnh: Reuters.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 2-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.249 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.037 đồng - 26.461 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.000 đồng 26.390 đồng Vietinbank 25.890 đồng 26.400 đồng BIDV 26.030 đồng 26.390 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 27.408 đồng - 30.293 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.160 đồng 30.698 đồng Vietinbank 29.390 đồng 31.100 đồng BIDV 29.551 đồng 30.762 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 159 đồng - 176 đồng.

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 167,98 đồng 178,65 đồng Vietinbank 172,79 đồng 182,49 đồng BIDV 170,97 đồng 178,49 đồng

THÙY ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.