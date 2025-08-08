Tỷ giá USD hôm nay (8-8): Đồng USD đảo chiều tăng

Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 8-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng, hiện ở mức 25.239 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,13%, hiện ở mức 98,05.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng vào thứ Năm, sau khi Bloomberg News đưa tin Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Christopher Waller đang nổi lên như một ứng viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Fed trong nhóm của Tổng thống Donald Trump. Bloomberg cho biết ông Waller đã gặp các thành viên trong nhóm của ông Trump, những người rất ấn tượng với ông, dù ông chưa gặp trực tiếp Tổng thống.

Tuy nhiên, ông Waller được giới tài chính và các ngân hàng trung ương đánh giá cao, và việc ông được bổ nhiệm sẽ là tín hiệu tích cực cho đồng USD - theo ông Karl Schamotta, chiến lược gia thị trường trưởng tại Corpay ở Toronto. “Ông Waller được cho là có xu hướng nới lỏng chính sách, nhưng lại có đủ uy tín để giữ lãi suất dài hạn ổn định và hỗ trợ mạnh mẽ cho dòng vốn vào đồng USD”, Schamotta nói.

Vào thứ Ba, ông Trump cho biết, ông đã rút gọn danh sách ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed xuống còn 4 người, trong đó có cố vấn kinh tế Kevin Hassett, cựu Thống đốc Fed và người ủng hộ ông Trump - Kevin Warsh, cùng 2 người khác. Dù ông Trump không nêu tên hai người còn lại, nhưng một trong số đó được cho là Waller. Hôm thứ Tư, ông Trump cũng nói rằng ông có thể sẽ đề cử một ứng viên trong vòng hai đến ba ngày tới để thay thế vị trí còn trống trong Ban Thống đốc Fed, sau khi Adriana Kugler bất ngờ tuyên bố từ chức vào tuần trước.

So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,1%, lên mức 147,49.

Đồng bảng Anh tăng giá, sau khi số lượng các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất cao hơn dự kiến, dù ngân hàng này đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản như thị trường kỳ vọng. 4 trong số 9 thành viên của BoE đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất do lo ngại về lạm phát cao, cho thấy chu kỳ cắt giảm lãi suất của BoE có thể sắp kết thúc. Đồng bảng Anh cuối phiên tăng 0,41%, đạt 1,341 USD.

Trong khi đó, đồng euro giảm 0,27%, còn 1,1627 USD. Đồng euro có khả năng tiếp tục được hỗ trợ so với đồng USD, bởi chính sách tương đối “diều hâu” hơn từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ đã tăng nhẹ trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định, dù việc tạo việc làm đang yếu đi và người lao động mất việc mất nhiều thời gian hơn để tìm việc mới. Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát dài hạn của người dân Mỹ trong tháng 7 đã xấu đi, dù họ có cái nhìn tích cực hơn về tình hình tài chính hiện tại và tương lai của bản thân, theo dữ liệu từ Fed New York.

Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, ông Raphael Bostic cho biết, rủi ro đối với thị trường việc làm đã gia tăng, nhưng vẫn còn quá sớm để cam kết cắt giảm lãi suất trước cuộc họp tiếp theo của Fed, do còn nhiều dữ liệu quan trọng chưa công bố và lạm phát vẫn có khả năng tăng trong những tháng tới.

So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD tăng 0,16%, lên 0,808, sau khi Tổng thống Karin Keller-Sutter trở về từ Washington mà không đạt được thỏa thuận nhằm tránh mức thuế 39% đối với hàng xuất khẩu của Thụy Sĩ sang Mỹ. Thụy Sĩ sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ, bà Keller-Sutter cho biết.

Ảnh minh họa: vietnambiz.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 8-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.239 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 24.028 đồng - 26.450 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.010 đồng 26.400 đồng Vietinbank 25.865 đồng 26.375 đồng BIDV 26.040 đồng 26.400 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 27.946 đồng - 30.888 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.777 đồng 31.347 đồng Vietinbank 29.588 đồng 31.298 đồng BIDV 30.177 đồng 31.416 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 180 đồng.

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171,43 đồng 182,32 đồng Vietinbank 173,42 đồng 183,12 đồng BIDV 175,05 đồng 182,79 đồng

THÙY ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.