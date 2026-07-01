Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Pháp vs Ma Rốc 10/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Pháp và Ma Rốc lúc 03h00 ngày 10/7/2026. Les Bleus tái đấu “Sư tử Atlas” ở tứ kết World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Pháp vs Ma Rốc 10/7/2026

Trận đấu giữa Pháp và Ma Rốc tại tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 10/07/2026 trên sân vận động Gillette, Mỹ. Đây là màn tái đấu rất đáng chú ý sau bán kết World Cup 2022, nơi Les Bleus từng thắng 2-0 để chặn đứng hành trình lịch sử của “Sư tử Atlas”.

Pháp 0 - 0 Ma Rốc Trận đấu đang diễn ra 13' Brahim Diaz bỏ lỡ cơ hội

Saliba xử lý thiếu an toàn, tạo điều kiện để Morocco tổ chức pressing. Brahim Diaz cướp được bóng rồi dẫn sát rìa vòng cấm, nhưng anh không dứt điểm và trọng tài cũng không cắt còi sau pha va chạm.

Saliba xử lý thiếu an toàn, tạo điều kiện để Morocco tổ chức pressing. Brahim Diaz cướp được bóng rồi dẫn sát rìa vòng cấm, nhưng anh không dứt điểm và trọng tài cũng không cắt còi sau pha va chạm. 9' Brahim Diaz chuyền bóng quá sâu

Brahim Diaz nỗ lực tung đường chuyền dài để đặt Hakimi vào vị trí thuận lợi bên hành lang cánh, nhưng bóng đi quá mạnh và quá sâu, giúp Saliba dễ dàng che bóng đi hết đường biên ngang.

Brahim Diaz nỗ lực tung đường chuyền dài để đặt Hakimi vào vị trí thuận lợi bên hành lang cánh, nhưng bóng đi quá mạnh và quá sâu, giúp Saliba dễ dàng che bóng đi hết đường biên ngang. 7' Morocco nỗ lực lấy lại thế trận

Sau những phút đầu bị tuyển Pháp gây sức ép mạnh, Morocco cố gắng trấn tĩnh bằng cách kiểm soát bóng ở phần sân nhà. Tuyển Pháp vẫn sẵn sàng áp sát và phản công ngay khi có cơ hội.

Sau những phút đầu bị tuyển Pháp gây sức ép mạnh, Morocco cố gắng trấn tĩnh bằng cách kiểm soát bóng ở phần sân nhà. Tuyển Pháp vẫn sẵn sàng áp sát và phản công ngay khi có cơ hội. 5' Tuyển Pháp bắn phá liên tiếp

Mbappe đi bóng xộc thẳng vào trung lộ từ cự ly khoảng 20m rồi tung cú sút buộc Bono phải đổ người đẩy bóng hết đường biên ngang. Từ quả phạt góc sau đó, Upamecano bật cao đánh đầu ở cự ly khoảng 9m nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Morocco.

Mbappe đi bóng xộc thẳng vào trung lộ từ cự ly khoảng 20m rồi tung cú sút buộc Bono phải đổ người đẩy bóng hết đường biên ngang. Từ quả phạt góc sau đó, Upamecano bật cao đánh đầu ở cự ly khoảng 9m nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Morocco. 3' Morocco nhập cuộc tự tin

El Khannouss được bố trí đá “số 9 ảo” bên phía Morocco, giúp Brahim Diaz tiếp tục hoạt động ở hành lang cánh. El Khannouss sớm phô diễn kỹ thuật trước Digne, nhưng cuối cùng buộc phải chuyền về.

El Khannouss được bố trí đá “số 9 ảo” bên phía Morocco, giúp Brahim Diaz tiếp tục hoạt động ở hành lang cánh. El Khannouss sớm phô diễn kỹ thuật trước Digne, nhưng cuối cùng buộc phải chuyền về. 1' Trận đấu bắt đầu

Morocco giao bóng, trận đấu giữa Pháp và Morocco chính thức bắt đầu.

Morocco giao bóng, trận đấu giữa Pháp và Morocco chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa Pháp vs Ma Rốc đang được chuẩn bị.

Nền tảng trực tiếp trận Pháp và Ma Rốc: VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Pháp và Ma Rốc phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Pháp và Ma Rốc phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Pháp và Ma Rốc phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV9: Đang cập nhật

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Pháp và Ma Rốc: Đang cập nhật

Link TV360 trực tiếp trận đấu Pháp và Ma Rốc: Đang cập nhật

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Pháp bước vào tứ kết World Cup 2026 với mục tiêu giành vé vào bán kết lần thứ ba liên tiếp. Đội bóng của HLV Didier Deschamps vẫn là một trong những tập thể ổn định nhất tại sân chơi lớn nhất thế giới, đặc biệt ở các trận đấu loại trực tiếp.

Màn so tài với Ma Rốc mang ý nghĩa rất đặc biệt. Bốn năm trước, chính Pháp đã thắng đại diện Bắc Phi 2-0 ở bán kết World Cup 2022, qua đó khép lại hành trình kỳ diệu của “Sư tử Atlas” tại Qatar.

Với Ma Rốc, đây là cơ hội để đòi lại món nợ cũ. Đại diện Bắc Phi không còn là hiện tượng nhất thời, bởi họ tiếp tục duy trì sự chắc chắn, bản lĩnh và tinh thần tập thể tại World Cup 2026.

Trận đấu vì thế không chỉ là cuộc so tài chuyên môn giữa hai đội bóng trong nhóm đầu thế giới. Đây còn là màn đối đầu giữa sức công phá của Les Bleus và bức tường phòng ngự giàu kỷ luật của Ma Rốc.

Tương quan sức mạnh: Pháp nhỉnh hơn

Xét về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu knock-out, Pháp được đánh giá cao hơn Ma Rốc. Theo Opta, Les Bleus có 61,7% cơ hội thắng trong 90 phút, Ma Rốc đạt 16,2%, còn khả năng hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 22,1%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về đội bóng châu Âu. Pháp đang đứng hạng 3 thế giới, cao hơn Ma Rốc, đội xếp hạng 7. Khoảng cách này phản ánh phần nào chiều sâu lực lượng và vị thế của hai đội.

Về chuyên môn, Pháp sở hữu hàng công rất mạnh. Mbappe, Dembele, Olise và Barcola có thể tạo đột biến bằng tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý trong phạm vi hẹp. Desire Doue cũng là phương án chiến thuật đáng chú ý khi Les Bleus cần thêm sự mềm mại ở khu vực cuối sân.

Ma Rốc lại nguy hiểm ở cách chơi hoàn toàn khác. “Sư tử Atlas” ưu tiên phòng ngự kỷ luật, giữ cự ly đội hình và chờ thời cơ phản công. Hakimi, Ounahi, Brahim Diaz và El Khannouss là những nhân tố có thể giúp đại diện Bắc Phi tạo ra khác biệt.

Dù Pháp nắm ưu thế, đây không phải trận đấu một chiều. Ma Rốc đủ sức gây khó khăn nếu phong tỏa được Mbappe và kéo trận đấu vào nhịp độ chậm, nơi từng pha bóng cố định hoặc phản công đều có thể trở thành cơ hội lớn.

Lịch sử đối đầu: Pháp nắm ưu thế

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Pháp. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Les Bleus thắng 3 và hòa 2, qua đó duy trì thành tích bất bại trước Ma Rốc.

Trận đấu đáng nhớ nhất giữa hai đội diễn ra tại bán kết World Cup 2022. Khi đó, Pháp thắng 2-0 để giành vé vào chung kết, đồng thời chặn đứng giấc mơ lịch sử của đại diện Bắc Phi.

Thành tích này giúp Pháp có lợi thế tinh thần trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, Ma Rốc hiện đã trưởng thành hơn nhiều sau trải nghiệm tại Qatar. Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi bước vào tứ kết với niềm tin lớn sau chuỗi trận bất bại.

Vì vậy, lịch sử là điểm tựa cho Les Bleus, nhưng không phải tấm vé đảm bảo chiến thắng. Pháp vẫn cần một màn trình diễn tập trung nếu không muốn rơi vào cái bẫy phản công của “Sư tử Atlas”.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Pháp đang có phong độ rất cao tại World Cup 2026. Trong 5 trận gần nhất, Les Bleus toàn thắng, ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Đội bóng áo lam cũng giữ sạch lưới ở 3 trong 5 trận.

Trận thắng Paraguay ở vòng 1/8 không quá dễ dàng, nhưng Pháp vẫn cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn. Khi thế trận rơi vào giằng co, Kylian Mbappe là người tạo khác biệt bằng quả phạt đền quyết định.

Ma Rốc cũng có phong độ ấn tượng. Đại diện Bắc Phi thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất nếu chỉ tính thời gian thi đấu chính thức, ghi 10 bàn và nhận 4 bàn thua. Chiến thắng 3-0 trước Canada giúp “Sư tử Atlas” bước vào tứ kết với sự hưng phấn lớn.

Về lực lượng, Pháp có một vài mối lo. Marcus Thuram chấn thương bắp chân và nhiều khả năng không thể góp mặt. Aurelien Tchouameni bị đau nhẹ, khả năng ra sân vẫn chưa chắc chắn.

Ma Rốc có lực lượng tốt, nhưng Saibari là trường hợp cần được theo dõi. Nếu thiếu tiền đạo này, đại diện Bắc Phi sẽ phải điều chỉnh phương án tấn công trước hàng thủ chắc chắn của Pháp.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Pháp nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng và cố gắng đẩy Ma Rốc lùi sâu ngay từ đầu. Với các mũi tấn công tốc độ như Mbappe, Dembele và Barcola, Les Bleus có thể liên tục kéo giãn hàng phòng ngự đối thủ.

Tuyến giữa là khu vực rất quan trọng. Nếu Tchouameni ra sân, Pháp sẽ có thêm sức mạnh tranh chấp và khả năng thu hồi bóng. Rabiot cũng đóng vai trò lớn trong việc giữ nhịp, hỗ trợ phòng ngự và mở bóng sang hai biên.

Ma Rốc nhiều khả năng chọn cách chơi thận trọng. Đại diện Bắc Phi sẽ ưu tiên bịt khoảng trống trung lộ, giữ hàng thủ thấp và tìm cơ hội đưa bóng nhanh cho Hakimi, Brahim Diaz hoặc Ounahi trong các pha phản công.

Về số bàn thắng, Pháp ghi 14 bàn trong 5 trận tại World Cup 2026, trung bình 2,8 bàn/trận. Ma Rốc ghi 10 bàn trong cùng giai đoạn, đạt hiệu suất 2 bàn/trận. Tổng bàn trung bình trong các trận của Pháp là 3,2 bàn, còn Ma Rốc là 2,8 bàn.

Dù vậy, tính chất tứ kết có thể khiến trận đấu chặt chẽ hơn. Ma Rốc sẽ không dễ để Pháp có nhiều khoảng trống, nhưng Les Bleus vẫn có nhiều ngôi sao đủ khả năng phá vỡ thế bế tắc.

Nhìn chung, Pháp nhỉnh hơn ở chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng tận dụng thời cơ. Ma Rốc có thể tạo ra một trận đấu khó chịu, nhưng để vượt qua Les Bleus, “Sư tử Atlas” cần một màn trình diễn gần như hoàn hảo.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Ma Rốc.

Đội hình dự kiến Pháp vs Ma Rốc

Đội hình Pháp dự kiến: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Đội hình Ma Rốc dự kiến: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Ma Rốc

Pháp toàn thắng 5 trận tại World Cup 2026.

Les Bleus ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Pháp giữ sạch lưới ở 3 trong 5 trận gần nhất.

Ma Rốc bất bại trong 5 trận gần đây.

Ma Rốc ghi bàn trong cả 5 trận gần nhất.

Pháp ghi trung bình 2,64 bàn/trận trong giai đoạn thống kê.

Les Bleus thực hiện trung bình 20,57 cú sút mỗi trận.

Pháp kiểm soát bóng trung bình 62%.

Pháp được hưởng trung bình 7,29 quả phạt góc/trận.

Kylian Mbappe đã ghi 7 bàn tại World Cup 2026.

Pháp bất bại trong 5 lần gần nhất gặp Ma Rốc.

Les Bleus từng thắng Ma Rốc 2-0 tại World Cup 2022.