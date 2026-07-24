Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Đông Timor đấu với Việt Nam ngày 24/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Đông Timor vs Việt Nam lượt đầu bảng A AFF Cup 2026 lúc 20h30 hôm nay 24/7/2026 trên sân Chonburi, Thái Lan.

Thông tin trận đấu Đông Timor đấu với Việt Nam

Thời gian: 20h30 ngày 24/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Sân vận động Chonburi, Thái Lan

Giải đấu: AFF Cup 2026

Vòng đấu: Lượt 1 bảng A

Trực tiếp: VTV6, VTVgo

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VTV6 VTVgo trực tiếp Đông Timor đấu với Việt Nam hôm nay 24/7/2026 - Tỉ số: 0-1

Phút 7: Hoàng Hên mở tỷ số cho Việt Nam

Đình Bắc dứt điểm đưa bóng chạm hậu vệ Timor Leste. Bóng bật ra lộn xộn trước khi Hoàng Hên khống chế một nhịp rồi tung cú sút nhanh, khiến thủ môn đối phương không kịp phản xạ.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Timor Leste và Việt Nam bắt đầu. Timor Leste là đội giao bóng trước.

Đội hình dự kiến Đông Timor

Đông Timor: Dylan Jose Niski; Juvito Moniz, Joao Varudo, Ryan Harris Jom, Anizo Correia; Palomito Ribeiro, Natalino de Jesus; Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Luís Figo; Joao Pedro.

Đội hình dự kiến Việt Nam

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu; Trương Tiến Anh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tài Lộc; Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Việt Nam cần chiến thắng đậm trong trận mở màn

Đội tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup 2026 với vị thế đương kim vô địch và mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Cuộc đối đầu Đông Timor là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik tạo màn khởi đầu thuận lợi trước khi gặp các đối thủ khó chịu hơn tại bảng A.

Bảng đấu của Việt Nam còn có Indonesia, Singapore và Campuchia. Trong cuộc đua có nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp, hiệu số bàn thắng có thể trở thành tiêu chí quan trọng. Vì vậy, đội bóng áo đỏ không chỉ cần chiến thắng mà còn phải tận dụng tốt sự chênh lệch về trình độ trong trận ra quân.

Phong độ trước giải mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Việt Nam giành chiến thắng trong cả ba trận đấu tập tại Hàn Quốc trước Siheung Citizen, Yongin và Gangwon. Sau khi trở về, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tiếp tục vượt qua Myanmar 4-0 trong màn tổng duyệt tại Thái Nguyên.

Tính trên năm trận gần nhất, Việt Nam toàn thắng, ghi 17 bàn và chỉ để thủng lưới ba lần. Hiệu suất trung bình 3,4 bàn mỗi trận cho thấy hàng công đang đạt trạng thái tốt trước ngày AFF Cup khởi tranh.

Nguyễn Xuân Son tăng sức mạnh cho hàng công Việt Nam

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam có thêm phương án tấn công trực diện. Tiền đạo này sở hữu khả năng tì đè, làm tường và dứt điểm đa dạng, phù hợp với những trận đấu Việt Nam phải đối diện khối phòng ngự thấp.

Đông Timor nhiều khả năng sẽ tập trung số đông cầu thủ bên phần sân nhà, thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm và chờ cơ hội phản công. Trong thế trận như vậy, một trung phong có khả năng tranh chấp và chiếm lĩnh khu vực cấm địa như Xuân Son sẽ giữ vai trò quan trọng.

Phía sau tiền đạo nhập tịch, Quang Hải và Hoàng Đức có thể đảm nhiệm nhiệm vụ điều tiết, đưa bóng vào các khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự Đông Timor. Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Đình Bắc cũng mang đến những phương án giàu tốc độ ở hai biên.

Trong buổi tập đầu tiên tại Chonburi, HLV Kim Sang Sik dành nhiều thời gian hoàn thiện các phương án triển khai bóng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc trực tiếp điều chỉnh vị trí, cự ly đội hình và cách các cầu thủ phối hợp khi tiếp cận khu vực cấm địa.

Đông Timor có đà tâm lý tốt sau vòng play-off

Đông Timor giành quyền tham dự vòng bảng sau hai chiến thắng liên tiếp trước Brunei. Họ thắng 3-0 ở lượt đi, sau đó tiếp tục vượt qua đối thủ 3-1 trong trận lượt về để đi tiếp với tổng tỉ số 6-1.

Oatnasio da Silva ghi bàn trong cả hai lượt trận. Claudio Osorio, João Rangel và Zenivio Mota cũng góp công trên hàng công, giúp Đông Timor bước vào giải đấu với sự tự tin nhất định.

Tuy nhiên, Brunei và Việt Nam là hai thử thách có mức độ hoàn toàn khác nhau. Trước đội bóng áo đỏ, Đông Timor khó có thể duy trì thế trận tấn công như vòng play-off. Họ nhiều khả năng phải lùi sâu, ưu tiên bảo vệ khung thành và sử dụng các đường chuyền dài cho Joao Pedro.

Khả năng hoạt động độc lập của Joao Pedro là một trong những phương án để Đông Timor tìm kiếm bàn thắng. Các đường lên bóng ra biên cũng có thể được sử dụng nhằm tránh khu vực trung tuyến, nơi Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng kiểm soát.

Hàng phòng ngự là điểm yếu của Đông Timor

Đông Timor đã để thủng lưới 11 lần trong năm trận gần nhất, trung bình 2,2 bàn mỗi trận. Dù ghi được tám bàn, sáu pha lập công trong số đó đến từ hai cuộc đối đầu Brunei.

Trong ba trận gặp Maldives, Tajikistan và Philippines, Đông Timor chỉ ghi hai bàn nhưng nhận tổng cộng 10 bàn thua. Những con số này cho thấy đội bóng của HLV Pedro Alves Salazar gặp nhiều khó khăn khi đối đầu các đối thủ có tốc độ và khả năng tổ chức tốt hơn.

Khoảng trống thường xuất hiện sau lưng hai hậu vệ biên mỗi khi Đông Timor đẩy đội hình lên cao. Hàng tiền vệ cũng chưa duy trì được cự ly ổn định trong các thời điểm chuyển đổi trạng thái.

Nếu Việt Nam đẩy nhanh tốc độ luân chuyển bóng, liên tục đổi hướng tấn công và khai thác khoảng trống ở hai biên, hệ thống phòng ngự Đông Timor có thể sớm rơi vào trạng thái quá tải.

Sân trung lập không mang lại lợi thế cho Đông Timor

Đông Timor được xếp là đội chủ nhà nhưng trận đấu phải tổ chức tại Thái Lan do cơ sở vật chất trong nước chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, đội bóng này gần như không có ưu thế đáng kể về khán giả hoặc điều kiện sân bãi.

Sân Chonburi cũng là địa điểm Việt Nam đã có thời gian làm quen trước trận. Việc thi đấu tại một sân trung lập giúp khoảng cách giữa hai đội càng phụ thuộc nhiều hơn vào chất lượng chuyên môn.

Với đội hình đồng đều, phong độ tốt và nhiều phương án tấn công, Việt Nam có đủ khả năng làm chủ bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bàn mở tỉ số sớm sẽ giúp đội bóng áo đỏ tránh được áp lực và buộc Đông Timor phải rời bỏ cách chơi phòng ngự.

Dự đoán bàn thắng Đông Timor vs Việt Nam

Các trận đấu gần đây của hai đội đều có xu hướng xuất hiện nhiều bàn. Năm trận gần nhất của Đông Timor có tổng cộng 19 pha lập công, tương đương 3,8 bàn mỗi trận.

Năm trận gần đây của Việt Nam xuất hiện 20 bàn thắng, đạt mức trung bình bốn bàn mỗi trận. Cả năm trận của mỗi đội đều có từ ba bàn trở lên.

Dự đoán tổng bàn thắng: Từ 3 bàn trở lên.

Dự đoán thẻ phạt Đông Timor vs Việt Nam

Việt Nam được dự báo kiểm soát phần lớn thời lượng bóng. Đông Timor có thể phải thực hiện các pha phạm lỗi chiến thuật khi Quang Hải, Hoàng Hên hoặc những cầu thủ tấn công của Việt Nam vượt qua tuyến pressing đầu tiên.

Dù vậy, trận đấu không có lịch sử kình địch và hai đội chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Khả năng xuất hiện quá nhiều tình huống va chạm căng thẳng không cao.

Dự đoán tổng thẻ phạt: Từ 2 đến 4 thẻ.

Dự đoán tỉ số Đông Timor vs Việt Nam

Với sự vượt trội về nhân sự, phong độ và khả năng kiểm soát thế trận, Việt Nam được kỳ vọng tạo ra chiến thắng cách biệt trong trận mở màn.

Đông Timor 0-4 Việt Nam.