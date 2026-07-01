Thương mại - Dịch vụ VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp đấu với Ma Rốc ngày 10/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp vs Ma Rốc tứ kết World Cup 2026 lúc 03h00 hôm nay 10/7/2026 trên sân Gillette.

Thông tin trận đấu Pháp đấu với Ma Rốc

Thời gian: 03h00 ngày 10/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Gillette, Mỹ

Giải đấu: Tứ kết World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp đấu với Ma Rốc hôm nay 10/7/2026 - Tỉ số: 0-0

Đang cập nhật trận đấu

Đội hình dự kiến ĐT Pháp

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Đội hình dự kiến ĐT Ma Rốc

Ma Rốc (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Gillette – sân khấu cho màn tái đấu nhiều duyên nợ

Pháp đấu với Ma Rốc tại tứ kết World Cup 2026 là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng này. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh vé vào bán kết, mà còn là màn tái hiện ký ức bán kết World Cup 2022, nơi Les Bleus từng thắng 2-0 để chặn đứng hành trình kỳ diệu của “Sư tử Atlas”.

Trận đấu diễn ra trên sân Gillette, Mỹ, lúc 03h00 ngày 10/7 theo giờ Việt Nam. Pháp bước vào màn so tài này với mục tiêu nối dài hành trình vào nhóm 4 đội mạnh nhất World Cup lần thứ ba liên tiếp. Đó là nhiệm vụ lớn, nhưng cũng phù hợp với vị thế của đội bóng áo lam trong nhiều năm qua.

Dưới thời HLV Didier Deschamps, Pháp luôn là tập thể rất khó bị đánh bại ở các vòng knock-out. Họ có thể không áp đảo đối thủ trong toàn bộ trận đấu, nhưng thường biết cách tăng tốc vào đúng thời điểm. Trận thắng Paraguay ở vòng 1/8 là ví dụ rõ ràng, khi Les Bleus gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn giành vé đi tiếp nhờ khoảnh khắc quyết định của Kylian Mbappe.

Với Ma Rốc, sân Gillette có thể mở ra một chương mới. Đại diện Bắc Phi từng rời World Cup 2022 trong tiếc nuối sau thất bại trước chính Pháp. Bốn năm sau, họ trở lại với một đội hình giàu bản lĩnh hơn, tổ chức tốt hơn và mang theo khát vọng đòi lại món nợ cũ.

Pháp nắm lợi thế nhờ chiều sâu và bản lĩnh knock-out

Xét về tương quan hiện tại, Pháp vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Theo Opta, Les Bleus có 61,7% cơ hội thắng trong 90 phút, Ma Rốc đạt 16,2%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 22,1%. Đây là khoảng cách đáng kể, nhưng không đủ để biến trận đấu thành cuộc dạo chơi cho đội bóng châu Âu.

Bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về Pháp. Les Bleus đang đứng hạng 3 thế giới, cao hơn Ma Rốc, đội xếp hạng 7. Tuy nhiên, World Cup 2026 đã nhiều lần cho thấy những đội bóng có tổ chức và kỷ luật hoàn toàn có thể gây áp lực lớn lên các ứng viên vô địch.

Điểm mạnh của Pháp nằm ở hàng công có chiều sâu. Mbappe đã ghi 7 bàn sau 5 trận tại World Cup 2026, trở thành mũi nhọn đáng sợ nhất của Les Bleus. Bên cạnh anh, Dembele, Olise và Barcola mang đến tốc độ, kỹ thuật và khả năng kéo giãn hàng thủ đối phương.

Desire Doue cũng là phương án đáng chú ý của Deschamps. Khả năng xử lý trong phạm vi hẹp của cầu thủ này giúp Pháp có thêm lựa chọn khi đối thủ lùi sâu và bịt kín trung lộ. Với nhiều điểm nổ như vậy, Les Bleus không phụ thuộc hoàn toàn vào một hướng tấn công.

Deschamps cũng đứng trước một dấu mốc đặc biệt. Nhà cầm quân từng vô địch World Cup 1998 trên cương vị đội trưởng sẽ có trận thứ 25 dẫn dắt tại sân chơi lớn nhất thế giới, cân bằng kỷ lục lâu đời của Helmut Schon. Trước khi chia tay tuyển Pháp sau giải đấu, ông chắc chắn muốn khép lại triều đại bằng một chiến dịch đáng nhớ.

Ma Rốc và bài toán bức tường Bắc Phi

Ma Rốc tiếp tục cho thấy thành công tại Qatar 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Đại diện Bắc Phi bất bại 5 trận đầu tiên tại World Cup năm nay, vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu rồi đánh bại Canada 3-0 đầy thuyết phục.

Sức mạnh của “Sư tử Atlas” đến từ hệ thống phòng ngự chặt chẽ. Họ không dễ bị kéo vỡ cấu trúc, biết cách thu hẹp không gian ở trung lộ và luôn duy trì cự ly đội hình tốt. Đây là nền tảng giúp Ma Rốc nhiều lần gây khó khăn cho các đối thủ mạnh.

Ở tuyến giữa, Azzedine Ounahi là điểm sáng lớn. Khả năng thoát pressing, giữ nhịp và đưa bóng lên phía trước của Ounahi giúp Ma Rốc không bị mắc kẹt quá lâu trong thế phòng ngự. Khi có cơ hội, đại diện Bắc Phi có thể chuyển trạng thái rất nhanh.

Achraf Hakimi tiếp tục là mũi khoan đáng chú ý bên hành lang phải. Tốc độ và khả năng leo biên của anh có thể tạo ra những pha phản công nguy hiểm, đặc biệt nếu Pháp đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng sớm.

Dù vậy, thử thách dành cho Ma Rốc là rất lớn. Họ chưa từng thắng Pháp trong 5 lần đối đầu gần nhất, với 3 thất bại và 2 trận hòa. Trong cuộc gặp đáng nhớ nhất tại World Cup 2022, Ma Rốc thua 0-2 và lỡ cơ hội trở thành đội châu Phi đầu tiên vào chung kết World Cup.

Lịch sử đối đầu là điểm tựa cho Les Bleus

Pháp có lý do để tự tin trước trận tứ kết. Trong 5 lần gặp Ma Rốc gần nhất, Les Bleus bất bại, thắng 3 và hòa 2. Thành tích này giúp đội bóng áo lam có lợi thế tâm lý trước màn tái đấu.

Trận bán kết World Cup 2022 là ký ức rõ nhất. Khi đó, Ma Rốc đang có hành trình lịch sử tại Qatar, nhưng Pháp vẫn cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch bằng chiến thắng 2-0. Kết quả ấy trở thành vết gợn lớn trong ký ức của “Sư tử Atlas”.

Tuy nhiên, quá khứ không đảm bảo một trận đấu dễ dàng cho Pháp. Ma Rốc hiện là tập thể giàu kinh nghiệm hơn, có nhiều cầu thủ đang đạt phong độ tốt và vừa thắng Canada 3-0 để bước vào tứ kết với sự hưng phấn cao.

Pháp vẫn là đội có nhiều cơ sở đi tiếp hơn nhờ chiều sâu lực lượng, chất lượng ngôi sao và bản lĩnh ở các trận knock-out. Nhưng nếu Ma Rốc giữ được sự kỷ luật và kéo trận đấu vào thế giằng co, Les Bleus sẽ phải trải qua 90 phút rất căng thẳng tại Gillette.