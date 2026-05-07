Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp đấu với Paraguay ngày 5/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp vs Paraguay vòng 1/8 World Cup 2026 lúc 4h00 hôm nay 5/7/2026 trên sân Lincoln Financial Field.

Thông tin trận đấu Pháp đấu với Paraguay

Thời gian: 4h00 ngày 5/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Lincoln Financial Field, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Pháp đấu với Paraguay hôm nay 5/7/2026 - Tỉ số: 0-0

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Đội hình dự kiến ĐT Pháp

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Đội hình dự kiến ĐT Paraguay

Gill; Caceres, Canale, Gomez, Alonso; Almiron, Cubas, Galarza, Diego Gomez; Avalos, Enciso.

Nhận định bóng đá hôm nay Pháp đấu với Paraguay

Pháp đang đi đúng hình ảnh của một ứng viên vô địch tại World Cup 2026. Sau vòng bảng toàn thắng, đội bóng của HLV Didier Deschamps tiếp tục vượt qua Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16, trận đấu mà Mbappe lập cú đúp còn Barcola ghi bàn còn lại.

Sau 4 trận tại giải năm nay, Les Bleus toàn thắng, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Sự cân bằng giữa hàng công bùng nổ và hàng thủ chắc chắn giúp Pháp trở thành thử thách rất lớn với bất kỳ đối thủ nào ở vòng knock-out.

Paraguay không sở hữu sức mạnh tấn công quá nổi bật, nhưng lại là tập thể rất khó chịu. Họ từng thua Mỹ 1-4 ở trận ra quân, sau đó thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0, hòa Australia 0-0 và lách qua vòng bảng bằng 4 điểm.

Màn trình diễn trước Đức ở vòng 1/16 giúp Paraguay được nhìn bằng ánh mắt khác. Đại diện Nam Mỹ cầm hòa đối thủ 1-1 sau 120 phút trước khi thắng 4-3 trên chấm luân lưu. Bản lĩnh, sự kiên nhẫn và khả năng phòng ngự trong áp lực cao là điểm mạnh đáng chú ý của thầy trò Gustavo Alfaro.

Dù vậy, Pháp có nhiều công cụ để phá vỡ khối phòng ngự thấp. Mbappe có tốc độ và khả năng dứt điểm rất cao, Dembele mạnh ở các pha đi bóng, Olise tạo ra sự sáng tạo giữa các tuyến, còn Barcola đang chơi đầy tự tin sau bàn thắng vào lưới Thụy Điển.

Về số bàn thắng, Pháp ghi 16 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt hiệu suất 3,2 bàn/trận. Paraguay có 7 bàn ở cùng giai đoạn, trung bình 1,4 bàn/trận. Với chênh lệch lớn về chất lượng tấn công, Les Bleus nhiều khả năng sẽ tạo sức ép liên tục lên phần sân đối thủ.

Phạt góc cũng có thể nghiêng về Pháp. Paraguay có 22 quả phạt góc trong 5 trận gần nhất, trung bình 4,4 quả/trận, nhưng phần lớn đến từ trận thắng Nicaragua. Pháp ổn định hơn với 29 quả sau 5 trận, trung bình 5,8 quả/trận. Trận đấu này được dự đoán có khoảng 9-11 quả phạt góc.

Về thẻ phạt, Paraguay có xu hướng nhận thẻ cao hơn. Đại diện Nam Mỹ nhận 9 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trong 5 trận gần nhất, còn Pháp chỉ nhận 1 thẻ vàng. Khi phải phòng ngự trước tốc độ của Mbappe, Dembele và Barcola, Paraguay có thể buộc phải phạm lỗi chiến thuật nhiều hơn.

Tình hình lực lượng cũng là điểm cần chú ý. Paraguay có Omar Alderete và Ramon Sosa chưa đạt thể trạng tốt nhất, còn Pháp thiếu Marcus Thuram vì chấn thương bắp chân. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình giúp Les Bleus vẫn duy trì nhiều lựa chọn chất lượng.

Pháp bất bại 5 lần đối đầu Paraguay, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Dù Paraguay vừa tạo nên cú sốc khi loại Đức, Les Bleus vẫn là đội nhỉnh hơn rõ rệt nhờ phong độ, chất lượng nhân sự và khả năng kết liễu trận đấu.

Dự đoán tỷ số: Pháp 3-0 Paraguay.