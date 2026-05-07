Thể thao 360 VTVgo VTV3 trực tiếp tỉ số Pháp vs Paraguay ngày 5/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Pháp và Paraguay lúc 4h00 ngày 5/7/2026. Les Bleus hướng tới vé tứ kết tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Pháp vs Paraguay

Thời gian: 4h00 ngày 5/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Lincoln Financial Field, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Pháp vs Paraguay hôm nay 5/7/2026 - Tỷ số: 0-0

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Đội hình dự kiến ĐT Pháp

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Đội hình dự kiến ĐT Paraguay

Gill; Caceres, Canale, Gomez, Alonso; Almiron, Cubas, Galarza, Diego Gomez; Avalos, Enciso.

Nhận định bóng đá hôm nay Pháp vs Paraguay

Pháp bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với phong độ rất thuyết phục. Les Bleus toàn thắng 3 trận vòng bảng trước Senegal, Iraq và Na Uy, ghi 10 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua trước khi tiếp tục đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16.

Kylian Mbappe đang là tâm điểm của hàng công Pháp sau cú đúp vào lưới Thụy Điển. Bên cạnh đội trưởng Les Bleus, Ousmane Dembele, Bradley Barcola và Michael Olise cũng mang đến nhiều phương án tấn công giàu tốc độ cho HLV Didier Deschamps.

Paraguay lại bước vào trận đấu này với sự lì lợm đáng nể. Đại diện Nam Mỹ khởi đầu vòng bảng không thuận lợi khi thua Mỹ 1-4, nhưng sau đó thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0, hòa Australia 0-0 và giành quyền đi tiếp trong nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

Điểm nhấn lớn nhất của Paraguay là màn loại Đức ở vòng 1/16. Sau 120 phút hòa 1-1, thầy trò HLV Gustavo Alfaro thắng 4-3 trên loạt luân lưu, qua đó chứng minh khả năng chịu áp lực rất tốt trong những trận đấu căng thẳng.

Về thế trận, Paraguay nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá thấp, ưu tiên quân số trước vòng cấm và chờ cơ hội từ các pha phản công. Julio Enciso, Miguel Almiron hay Matias Galarza là những nhân tố có thể tạo đột biến nếu Pháp để lộ khoảng trống.

Dù vậy, thử thách trước Pháp rõ ràng ở cấp độ cao hơn. Les Bleus ghi 16 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt trung bình 3,2 bàn/trận và ghi ít nhất 3 bàn ở cả 5 trận này. Hàng thủ Pháp cũng rất chắc chắn khi giữ sạch lưới 3/5 trận vừa qua.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Pháp. Les Bleus bất bại trong 5 lần gặp Paraguay, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Pháp ghi 14 bàn trước đối thủ Nam Mỹ, còn Paraguay mới có 4 bàn trong các cuộc chạm trán này.

Paraguay có thể kéo trận đấu vào thế giằng co nhờ lối chơi kỷ luật, nhưng Pháp vẫn vượt trội về chất lượng đội hình, tốc độ tấn công và chiều sâu lực lượng. Nếu Mbappe cùng các vệ tinh duy trì sự sắc bén, Les Bleus có nhiều cơ hội giành vé vào tứ kết.

Dự đoán tỷ số: Pháp 3-0 Paraguay.