Chính trị Vượt khó phục vụ Nhân dân Hơn 1 tháng đi vào hoạt động, các trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh đã vượt qua những khó khăn ban đầu để mang đến sự phục vụ tận tình, hiệu quả, từng bước củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, cho thấy những tín hiệu tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng một nền hành chính công hiện đại, chuyên nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng trao đổi, nắm bắt tình hình giải quyết công việc giữa cán bộ và người dân xã Ka Đô

Sự hài lòng từ những trải nghiệm thực tế…

Việc ra đời các trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) cấp xã đã mang lại sự thuận tiện rõ rệt cho người dân và doanh nghiệp. Tại xã Tánh Linh, Trung tâm PVHCC đã bố trí 2 địa điểm khang trang, hiện đại để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và nhân lực, quá trình tiếp nhận hồ sơ diễn ra thông suốt, đúng quy định. Người dân khi đến giao dịch đều được tiếp đón, hướng dẫn và hỗ trợ chu đáo, tạo nên sự hài lòng cao. Ông Nguyễn Xuân Năm, thôn Lạc Hưng 1, cho biết: “Từ khi xã mới Tánh Linh đi vào hoạt động, tôi đến Trung tâm nhiều lần rồi. Tôi thấy cơ sở rộng rãi, khang trang, bố trí rất nhiều ghế ngồi cho người dân. Cán bộ, công chức nhiều hơn, tinh thần thái độ phục vụ vui vẻ, tận tình. Tôi cảm thấy rất hài lòng và đánh giá cao quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại Trung tâm PVHCC”.

Sự hỗ trợ nhiệt tình cũng là điểm nhấn quan trọng tại Tánh Linh, đặc biệt với những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ thông tin. Xã Tánh Linh có hơn 46.700 người, trong đó có gần 20% là đồng bào dân tộc thiểu số với trình độ dân trí còn hạn chế. Bà Thông Thị Rộ, thôn Bàu Chim, chia sẻ rằng, dù bà không biết chữ nhưng vẫn hoàn thành được hồ sơ hộ nghèo cho con đi học đại học, nhờ sự giúp đỡ tận tình của đoàn viên, thanh niên và cán bộ Trung tâm PVHCC. “Tôi rất vui và hài lòng vì cán bộ đã tận tình giúp đỡ cho tôi và bà con đến làm thủ tục hành chính”, bà Rộ nói.

Các bạn trẻ ở Đặc khu Phú Quý hỗ trợ người dân một cách tận tình

Tại đặc khu Phú Quý, mô hình này còn được hỗ trợ bởi lực lượng tình nguyện viên trẻ, là những thành viên của các tổ công nghệ số cộng đồng trước đây. Hơn 10 đoàn viên, thanh niên luôn túc trực để hướng dẫn người dân từ việc đăng ký tài khoản định danh điện tử đến thực hiện các thủ tục trên môi trường số. Bà Nguyễn Thị Lan, 68 tuổi, ở đặc khu cho biết: “Tôi đi làm thủ tục liên quan đến hộ tịch, nhưng do đã lớn tuổi, không rành công nghệ thông tin cho nên rất lo lắng. Nhờ các cháu thanh niên tận tình hướng dẫn, tôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục. Mong rằng, mô hình hỗ trợ này được duy trì lâu dài để người dân quen dần với thủ tục hành chính mới”.

Còn đối với ông Trần Duy Tưởng - thôn Bàu Giêng, xã Sơn Mỹ cũng nhận thấy sự chuyển biến tích cực khi người dân cảm thấy được tôn trọng và phục vụ chu đáo. “Đến đây, được cán bộ đón tiếp tận tình và hướng dẫn cụ thể. Chính quyền địa phương 2 cấp giúp người dân thuận lợi, không phải đi xa, đi lại nhiều lần,” ông vui vẻ cho biết.

Mặc dù công việc áp lực nhưng chị Nguyễn Thị Mỹ Phương - chuyên viên mảng đất đai môi trường tại Trung tâm PVHCC xã Sơn Mỹ vẫn luôn nỗ lực trong công việc để phục vụ Nhân dân

Khó khăn và nỗ lực vượt qua

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, các trung tâm PVHCC trên địa bàn tỉnh vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Chị Nguyễn Thị Mỹ Phương - chuyên viên mảng đất đai - môi trường tại Trung tâm PVHCC xã Sơn Mỹ, chia sẻ về áp lực công việc: “Mỗi ngày, tôi phải xử lý từ 20 - 25 hồ sơ, có khi làm cả thứ bảy, chủ nhật. Chúng tôi đang không ngừng nỗ lực nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đặt mục tiêu cao nhất là sự hài lòng của người dân”.

Thật vậy, với phương châm “vui lòng người đến, hài lòng người đi”, mỗi cán bộ tại đây đều ý thức sâu sắc về vai trò trong việc phục vụ Nhân dân. Họ liên tục trau dồi kiến thức về các quy định pháp luật mới, cập nhật các thay đổi trong quy trình thủ tục hành chính, đặc biệt là những lĩnh vực gần gũi và có nhu cầu lớn như: hộ tịch, đất đai, bảo hiểm xã hội… Cán bộ, công chức còn chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm như: giao tiếp, lắng nghe và giải quyết vấn đề, tạo nên sự thoải mái, tin tưởng cho người dân. Ông Huỳnh Quốc Thái – Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Sơn Mỹ cho biết: “Xã Sơn Mỹ gặp những khó khăn chung như nhiều địa phương trong tỉnh. Cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị nơi đây xác định thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nhằm sát với dân, gần dân, phục vụ tốt nhu cầu của người dân đúng theo quy định của pháp luật, theo phương châm “Chính quyền thân thiện - vì dân phục vụ”.

Ông Nguyễn Xuân Năm đánh giá cao quy trình giải quyết hồ sơ ở Trung tâm PVHCC xã Tánh Linh

Ông Thái cũng cho biết: Hiện nay, lượng hồ sơ thủ tục hành chính trong ngày hết 2/3 ở lĩnh vực chứng thực sao y các loại giấy tờ cho người dân, tạo áp lực lớn cho công chức tiếp nhận. Nhất là Phó Chủ tịch UBND xã được phân công ký hồ sơ phải mất rất nhiều thời gian trong ngày để xem xét, ký để kịp trả cho dân. Chưa kể phải họp hành, đi công tác, hay phải hội ý điều hành những công việc chính khác... dẫn đến người dân có lúc phải chờ để nhận lại kết quả. Những thủ tục chứng thực này, phòng công chứng tư cũng có thực hiện nhưng người dân không đến vì nhiều lý do, trong đó có lý do liên quan đến phí dịch vụ. Ông Thái đề xuất: “Nên chăng cần có chủ trương phân quyền cho Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện ký chứng thực để giảm tải áp lực và rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân?”. Sau 1 tháng hoạt động, Trung tâm PVHCC xã Sơn Mỹ đã tiếp nhận 867 hồ sơ, trả 566 hồ sơ. Số trễ hạn chỉ có 5 hồ sơ, chủ yếu do lỗi phần mềm trong quá trình vận hành thử.

Ông Trần Duy Tưởng, thôn Bàu Giêng, xã Sơn Mỹ cảm thấy hài lòng khi được đón tiếp tận tình

Chị Lê Thị Linh Hương - Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Tánh Linh cũng chia sẻ những khó khăn tương tự: “Đường truyền mạng chưa ổn định, các phần mềm chưa đồng bộ, ví dụ như các thủ tục về hộ tịch, đăng ký hộ kinh doanh… dẫn đến phải hẹn người dân giải quyết sau”. Tuy nhiên, chị khẳng định: “Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trên lĩnh vực đất đai, một lĩnh vực vốn dĩ phức tạp, phần mềm hoàn toàn mới, nhưng tới đây, khi toàn bộ thủ tục hành chính theo cơ chế phân quyền lại của chính quyền 2 cấp được đồng bộ; cùng với đó là sự nỗ lực và tinh thần quyết tâm cao của cán bộ, công chức, thì các khó khăn sẽ được khắc phục để hướng đến chất lượng phục vụ người dân ngày một tốt hơn”.

Đối với đặc khu Phú Quý, ông Lê Hồng Lợi - Chủ tịch đặc khu, khẳng định: “Đặc khu bảo đảm xây dựng được bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; mỗi cán bộ, công chức đặc khu phải thật sự là công bộc của dân”. Kết quả ban đầu cho thấy, những nỗ lực này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tổng số hồ sơ tiếp nhận từ ngày 1/7 đến 28/7/2025 là 808 hồ sơ, với tỷ lệ trễ hẹn chỉ là 0,2%.

Vượt qua những khó khăn ban đầu, hành trình sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả ở các địa phương đang tiếp tục, với niềm tin rằng chính quyền gần dân không chỉ là ở khoảng cách địa lý, mà còn là ở sự đồng hành và thấu hiểu. Những nỗ lực của các cán bộ tại các xã Tánh Linh, Sơn Mỹ và đặc khu Phú Quý là minh chứng rõ ràng nhất cho mục tiêu “Chính quyền thân thiện - vì dân phục vụ”. Khó khăn còn đó, nhưng cách vượt khó cũng đã dần định hình từ những việc làm rất cụ thể, sát dân, sát việc.