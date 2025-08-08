Pháp luật Xã biên giới gặp khó trong giải quyết thủ tục hành chính Việc giải quyết thủ tục hành chính tại nhiều xã biên giới Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng, thiết bị hạn chế.

Xã biên giới Đắk Wil hiện nay được thành lập từ việc sáp nhập 2 xã cũ là Đắk Wil và Ea Pô, cách trung tâm tỉnh Lâm Đồng hơn 200 km. Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đắk Wil kế thừa trụ sở cũ với phòng làm việc chưa đến 30 m2. Tại trung tâm, có 9 công chức chuyên môn làm nhiệm vụ nhưng chỉ có 6 vị trí làm việc trong phòng, 3 vị trí còn lại phải đặt ngoài hành lang. Trong số 8 máy tính trang bị tại trung tâm thì 2 máy đã không sử dụng được do không thể cài đặt phần mềm chuyên dụng. 6 máy còn lại vẫn hoạt động nhưng cấu hình thấp, không bảo đảm cho công chức thực hiện nhiệm vụ.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Đức

Theo Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đắk Wil - Lê Xuân Cường, khuôn viên trung tâm chật hẹp, không đủ không gian làm việc cho cán bộ. Hoạt động của trung tâm bị quá tải từ cuối tháng 7/2025 tới nay do người dân trên 70 tuổi đến làm chế độ hỗ trợ rất đông. Nhiều người dân đến làm thủ tục phải ngồi chờ ngoài hành lang, ngoài sân. “Trước mắt, chúng tôi động viên cán bộ tạm thời khắc phục khó khăn ban đầu và trao đổi với người dân để nhận được sự cảm thông. Về lâu dài, chúng tôi sẽ kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư trung tâm ở khu vực rộng rãi hơn và máy móc, thiết bị đồng bộ hơn để nâng cao chất lượng phục vụ người dân”, ông Cường cho hay.

Khuôn viên chật hẹp và thiết bị còn thiếu cũng là hoàn cảnh của Trung tâm phục vụ hành chính công xã Thuận Hạnh. Xã biên giới này được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã biên giới cũ là Thuận Hạnh và Thuận Hà. Trung tâm được đặt tại trụ sở UBND xã Thuận Hà trước sắp xếp, rộng chừng 40 m2.

Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh - Lê Hồng Đô cho biết, hiện, nhiều máy tính của trung tâm đã được đầu tư từ giai đoạn 2012 - 2019. Các máy này thường xuyên bị treo khi vận hành, không đáp ứng được yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Một số máy in, máy scan đã xuống cấp, chất lượng in hoặc quét kém. Để đáp ứng nhu cầu công việc, một số cán bộ, công chức phải sử dụng máy tính cá nhân để thực hiện nhiệm vụ. Về lâu dài, UBND xã Thuận Hạnh đã báo cáo xin tỉnh nâng cấp một số máy móc thiết yếu và tổ chức đào tạo, tập huấn về sử dụng, vận hành, bảo quản trang thiết bị tại trung tâm.

Tại xã biên giới Tuy Đức, Trung tâm phục vụ hành chính công xã được kế thừa bộ phận một cửa huyện Tuy Đức (cũ) nên có nhiều thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng vẫn còn nhiều hạn chế so với nhu cầu thực tế vận hành. Trung tâm có diện tích gần 100 m2 nhưng thiết kế theo phong cách cũ khiến công năng sử dụng kém hiệu quả. Ngoài các hồ sơ hành chính thường lệ, trung tâm còn là nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đất đai của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Tuy Đức và đội ngũ cán bộ ngành dọc như: thuế, bưu điện.

Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tuy Đức - Ngô Văn Thương chia sẻ: Sau sắp xếp, Tuy Đức có quy mô dân số khoảng 32.000 người nên nhu cầu giải quyết thủ tục khá lớn. Trong khi đó, hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu. Chúng tôi rất mong tỉnh quan tâm, sớm hỗ trợ trung tâm phục vụ người dân biên giới ngày càng tốt hơn.

Lâm Đồng hiện có 5 xã biên giới gồm: Đắk Wil, Thuận An, Thuận Hạnh, Tuy Đức và Quảng Trực. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ghi nhận những khó khăn bước đầu tại các địa phương, nhất là các xã biên giới. Hiện, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao các sở, ngành rà soát cụ thể để đầu tư thiết bị, tăng cường nhân lực hỗ trợ khắc phục khó khăn tại các trung tâm.