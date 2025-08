Xác định nguồn kinh phí chi trả chế độ theo Nghị định 178

Ông Lê Hoàng Long (Hải Phòng) thi tuyển là công chức, sau đó được điều chuyển và bổ nhiệm làm viên chức quản lý tại một Ban quản lý chợ. Sắp tới, đơn vị ông sẽ sáp nhập thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý dự án.

Ông Long hỏi, ông là công chức, nếu ông nghỉ việc theo chế độ thì kinh phí chi trả cho ông sẽ do ngân sách nhà nước hay do nguồn thu của đơn vị đảm nhiệm? Đơn vị mới của ông có được xem là "đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đặt hàng thông qua giá dịch vụ" để được ngân sách nhà nước cấp bổ sung kinh phí giải quyết chế độ không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về việc cá nhân thi tuyển là công chức (nhưng công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập) thì khi nghỉ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP có được ngân sách chi trả chế độ không? Hay phải sử dụng nguồn sự nghiệp của đơn vị?

Tại Điều 16 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP quy định về nguồn kinh phí:

"1. Đối với cán bộ, công chức; cán bộ, công chức cấp xã; lực lượng vũ trang và người lao động (trừ người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập): Kinh phí giải quyết chính sách, chế độ do ngân sách nhà nước cấp.

2. Đối với viên chức và người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: Kinh phí giải quyết chính sách, chế độ từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị và nguồn thu hợp pháp khác.

b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần chi thường xuyên: Kinh phí giải quyết chính sách, chế độ từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị, nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu hợp pháp khác. Ngân sách nhà nước sẽ bố trí kinh phí giải quyết chính sách, chế độ trên số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao.

c) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: Kinh phí giải quyết chính sách, chế độ do ngân sách nhà nước cấp".

Như vậy, trường hợp ông Long đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập thì nguồn kinh phí chi trả chế độ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Về việc xác định loại hình đơn vị sự nghiệp, việc xác định một đơn vị cụ thể (như Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý dự án quận) có phải là "đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đặt hàng thông qua giá dịch vụ" hay không thuộc thẩm quyền và chức năng của các cơ quan tại địa phương.

Do đó, đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ TP. Hải Phòng để làm rõ về loại hình, mức độ tự chủ tài chính của đơn vị mình.

Chinhphu.vn