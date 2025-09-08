PGO vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga hoàn toàn mới mang tên isavR Power 125 - chiếc xe tay ga 125cc đầu tiên trên thị trường được trang bị hệ thống hybrid xăng-điện “thực thụ”.

Mẫu xe này có giá niêm yết 88.000 TWD (khoảng 58 triệu đồng). Tuy nhiên, trong chương trình ưu đãi đặc biệt kéo dài đến hết ngày 31/08/2025, giá bán được giảm còn từ 70.000 TWD (khoảng 46 triệu đồng).

Điểm nổi bật nhất của Power 125 là khả năng tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ ấn tượng, chỉ 1,52 lít/100 km (tương đương 65,6 km/lít). Đây là mức tiết hao thấp nhất trong phân khúc 125cc tại Đài Loan, khiến mẫu xe này trở thành lựa chọn tiết kiệm xăng hàng đầu hiện nay.

Sở dĩ đạt được con số này là nhờ hệ thống động cơ hybrid xăng-điện hoàn chỉnh đầu tiên trong phân khúc. Không giống các công nghệ “trợ lực điện” tạm thời trên thị trường, Power 125 được tích hợp mô-tơ điện công suất 0,8 mã lực hoạt động liên tục, hỗ trợ động cơ chính ở mọi dải tốc độ. Trên giấy đăng ký xe, loại nhiên liệu cũng được ghi rõ là "Xăng (Hybrid)" – xác nhận rõ ràng về công nghệ hybrid chính thống.

Xe sử dụng động cơ tích hợp công nghệ MDI 2.0 với bugi kép, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa đánh lửa đơn và đôi tùy theo tải động. Đi kèm là hệ thống sạc hiệu suất cao TriVolt, giúp tăng hiệu quả vận hành.

Về khung sườn, Power 125 là mẫu xe đầu tiên của PGO sử dụng khung Y-ONE nguyên khối hoàn toàn mới, làm từ thép cường lực. So với thiết kế khung truyền thống, khung mới tăng độ cứng ngang 48%, độ cứng dọc 30%, mang lại cảm giác vận hành ổn định và an toàn hơn. Xe còn được trang bị phanh kết hợp CBS 3.0, giúp cải thiện hiệu suất phanh lên đến 35%.

Power 125 được thiết kế nhắm đến người dùng thường xuyên di chuyển với hàng loạt trang bị tiện ích: Chiều cao yên thấp (753mm), yên dài nhất phân khúc (702mm) – phù hợp với nhiều vóc dáng; trọng lượng nhẹ chỉ 102kg, có chân chống giữa trợ lực – dễ dàng dắt và dựng xe; cốp xe rộng 37 lít, chứa được nhiều vật dụng cá nhân; hộc chứa đồ phía trước có thể để vừa ly trà sữa 750ml, đi kèm cổng sạc nhanh USB QC 3.0 và giá đỡ điện thoại hỗ trợ màn hình đến 6,9 inch.