Hai đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ đối đầu nhau trong trận "đại chiến" ở lượt cuối để tranh ngôi đầu bảng A giải Bóng đá Đông Nam Á 2025.

Tuyển nữ Việt Nam quyết thắng, chiếm ngôi đầu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam sẽ khép lại hành trình tại vòng bảng giải Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup nữ 2025) bằng màn "đại chiến" với kình địch Thái Lan.

Cuộc đọ sức giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 19g30 hôm nay (12/8) trên sân Lạch Tray sẽ có ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng A.

Trước lượt trận cuối bảng A, Đội tuyển nữ Thái Lan đang tạm dẫn đầu với 6 điểm và hiệu số +14, trong khi Đội tuyển nữ Việt Nam xếp ngay sau do ghi ít hơn 1 bàn thắng (hiệu số +13).

Điều này đồng nghĩa với việc nếu muốn có được vị trí nhất bảng A, Đội tuyển Việt Nam buộc phải đánh bại Thái Lan, qua đó sẽ tránh việc phải đối đầu đội nhất bảng B.

Bảng B vẫn chưa xác định đội bóng nào sẽ giành ngôi nhất bảng. Hiện tại, cả ba đội Myanmar (6 điểm), Philippines và U23 Australia (cùng có 3 điểm) đều có khả năng nhất bảng và đều có thể bị loại.

Tuy vậy, mục tiêu mà Đội tuyển Việt Nam hướng tới vẫn sẽ là một chiến thắng để giành ngôi đầu và có thêm động lực trước khi bước vào bán kết.

"Mục tiêu của Đội tuyển nữ Việt Nam là phải thắng Thái Lan để giành ngôi nhất bảng," Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định trước cuộc chạm trán, đồng thời cho rằng "cơ hội chia đều cho hai đội. Đội nào may mắn và tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành ngôi nhất bảng."

Đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà, cùng đó là thành tích đối đầu tốt trước đối thủ kình địch. Trong 5 lần so tài gần đây, Đội tuyển Việt Nam đang có thành tích bất bại với 4 chiến thắng, 1 trận hòa.

Đáng chú ý, trong cả 4 chiến thắng, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung không để lọt lưới bàn thua nào.

Tất nhiên, nhiệm vụ giành chiến thắng trước Đội tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ không hề dễ dàng, nhất là khi đội bóng xứ chùa Vàng đã có nhiều thay đổi với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ.

Chân sút nhập tịch Madison Casteen, người đã có 3 pha lập công từ đầu giải, nhận được sự quan tâm lớn và có thể sẽ gây ra nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, những cái tên như Janista Jinantuya hay Kanjanathat Poomsri cũng là nhân tố sở hữu tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng. Janista Jinantuya hiện đang nằm trong top dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 bàn thắng.

Với phong độ hiện tại, Thái Lan cũng đang rất quyết tâm giành chiến thắng trước chủ nhà Việt Nam không chỉ vì ngôi đầu mà còn chấm dứt mạch trận thất bại thời gian qua.

"Tất cả đều muốn giành ngôi nhất bảng. Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình trước Việt Nam để tạo thêm sự tự tin cho trận bán kết," hậu vệ Natcha Kaew Anta của Thái Lan cho biết.

Trong khi đó, Huấn luyện viên Futoshi Ikeda khẳng định: "Mục tiêu của Thái Lan là giành trọn 3 điểm. Điều đó không chỉ giúp chúng tôi đứng đầu bảng mà còn tạo đà tâm lý trước khi bước vào trận bán kết."

Trận "đại chiến" giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ được truyền hình trực tiếp trên FPT Play./.