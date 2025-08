Sau lũ, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An oằn mình gánh chịu tổn thất nặng nề. Trong những ngày gian khó ấy, hình ảnh những người lính khoác áo dã chiến, chân lấm lem bùn đất, lặng lẽ đồng hành cùng bà con khắc phục hậu quả thiên tai đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, như những cột mốc lặng thầm mà kiên cường giữa vùng lũ dữ. Giây phút chia tay bộ đội về lại đơn vị đã phản ảnh đủ đầy tình cảm của người dân nơi đây dành cho người lính.

Ngay sau lũ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 đã có mặt từ những ngày đầu. Không ngần ngại gian khó đến từng bản làng bị chia cắt, họ cùng người dân dọn bùn non, khơi thông cống rãnh, dựng lại những mái nhà nghiêng ngả sau dông bão. Dù mưa nắng thất thường, địa hình hiểm trở, điều kiện ăn ở tạm bợ... nhưng các anh không một lời than phiền.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con nhân dân đã có mặt để chia tay bộ đội.

Đại diện chính quyền và nhân dân địa phương tặng hoa các đơn vị trước lúc trở về đơn vị.

Sự đóng góp của người lính đã nhận được những tình cảm nồng ấm từ nhân dân. Không phải bằng lời hô hào sáo rỗng hay các văn bản được trau chuốt dài dòng mà là những bắp ngô luộc bốc khói, chai nước suối được để dành, ổ bánh mì còn nóng... hay những câu chuyện nhỏ nhưng đậm tình người.

Như câu chuyện của Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Nhật, nhân viên Phòng Chính trị, Trung đoàn 764. Khi không may đánh rơi điện thoại xuống sông, anh ghé vào một cửa hàng hỏi thuê máy để sử dụng trong ngày còn công tác tại Mường Xén. Chủ quán không ngần ngại, vui vẻ cho mượn mà không lấy một đồng: “Các anh đã vì dân mà vất vả, tôi góp chút lòng nhỏ có gì đâu, coi như thay lời cảm ơn của bà con nơi đây đối với bộ đội", lời nói nhẹ nhàng, nhưng thấm đẫm nghĩa tình.

Những cái ôm thân mật trước lúc chia tay.

Những cái bắt tay siết chặt như gửi gắm tất cả.

Bao ngày cùng nhau chống chọi với thiên tai, giữa bộ đội và người dân Mường Xén đã hình thành một mối quan hệ bền chặt, gần gũi như ruột thịt. Chính vì thế, ngày rút quân tưởng như là khoảnh khắc khép lại một nhiệm vụ lại trở thành giờ phút chia tay đầy lưu luyến, xúc động đến nghẹn lòng.

Những món quà chứa chan tình cảm người dân trao tặng.

Từ sáng sớm, đông đảo bà con đã ra đường tiễn chân các chiến sĩ. Dưới làn sương mỏng, giữa những cung đường vừa được thông suốt, từng ánh mắt dõi theo, từng cái bắt tay siết chặt, từng lời dặn dò như níu bước người lính. Có những em nhỏ chạy theo đoàn xe, vẫy tay không dứt; có những cụ già đứng lặng bên đường, nước mắt rưng rưng.

Đoàn quân đã đi qua, người dân vẫn đứng dõi theo...

Cụ Nguyễn Thị Hường (75 tuổi), sống tại khối 5, xã Mường Xén dù tuổi cao sức yếu vẫn chống gậy ra đứng từ sáng. Giọng run run, cụ nói: “Tôi chẳng có gì ngoài lời cảm ơn. Các chú đi rồi, tự nhiên thấy trống trải, buồn lắm”. Một nỗi buồn không ồn ào, nhưng lan rộng trong lòng người ở lại.

Đoàn công tác chia tay các đồng chí ở Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 (Nghệ An).

Trong lời phát biểu chia tay của đồng chí Nguyễn Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Xén nghẹn ngào: “Hình ảnh bộ đội ngày đêm dầm mưa, nắng, không ngại khó khăn, vất vả khi tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 3 cùng bà con nhân dân; hay những bữa cơm vội bên nhà dân đầy bùn đất và cát bụi… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Mường Xén. Mặc dù hôm nay các đồng chí tạm rời Mường Xén để tiếp tục nhận nhiệm vụ mới, nhưng những tình cảm mà các đồng chí dành cho nhân dân xã nhà sẽ luôn được chúng tôi gìn giữ và trân trọng".

Đoàn quân xa dần nhưng người dân vẫn đứng trông theo.

Những ngày mưa lũ qua đi, Mường Xén dần hồi sinh. Nhưng tình cảm quân dân đậm sâu ấy vẫn sẽ còn đọng lại không chỉ trong ký ức, mà trong từng hành động sẻ chia chân thành. Bởi trong hoạn nạn, tình người là thứ không bao giờ phai nhạt. Người lính đã đi, nhưng nghĩa tình thì vẫn còn mãi nơi đây như tiếng vọng dịu dàng giữa núi rừng miền Tây xứ Nghệ...!

Bài và ảnh: LÊ ANH TẦN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.