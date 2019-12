(LĐ online) - Giáng sinh đã gõ cửa Đà Lạt với cái lạnh chỉ từ 140 tới 160C. Nhiều góc phố, tuyến đường ở trung tâm thành phố đã được trang hoàng lộng lẫy đón Noel…

Để chuẩn bị cho mùa Giáng sinh năm nay, nhiều gia đình từ nhiều ngày trước đã tất bật trang trí cho Noel. Các nhà thờ cũng bắt tay vào trang hoàng cho thánh đường rực rỡ nhưng không kém phần trang nghiêm. Khuôn viên nhà thờ, giáo sở đều được trang trí bởi những ánh đèn đủ màu sắc.





Cha Phạm Công Phương – Cha xứ Nhà thờ Chính toà Đà Lạt (Nhà thờ Con Gà) cho biết, năm nay là dịp đặc biệt kỷ niệm 100 năm thành lập và phát triển Nhà thờ Con Gà (1920-2020) nên công tác chuẩn bị có phần chu đáo và mới mẻ hơn. Nhà thờ Chính toà đã bố trí các tiểu cảnh xung quanh khuôn viên, từ cổng tới bên trong không gian thánh đường, các khung ảnh lớn mô tả lịch sử hình thành, dấu ấn phát triển của Nhà thờ. Việc trang hoàng dịp Noel có ý nghĩa rất quan trọng vì Nhà thờ Chính toà là điểm đến không thể bỏ qua của nhiều du khách khi tới Đà Lạt vào dịp Giáng sinh.

Dạo quanh một vòng Đà Lạt, các giáo đường như nhà thờ Thánh Mẫu, Nhà thờ Don Bosco, Nhà thờ Do Maine de Marie, Giáo sở Thánh Tâm…, không khí chuẩn bị cho Noel rất nhộn nhịp. Các khâu chuẩn bị, trang trí đã sắp hoàn tất. Hàng trăm giáo dân đã giăng đèn, kết hoa, tái hiện khung cảnh hang động nơi Chúa Giêsu ra đời.



Tại Giáo sở Thánh Tâm, cách Nhà thờ Con Gà chỉ khoảng 500m, công tác chuẩn bị cho đêm Noel đã được các giáo dân chuẩn bị hoàn tất khoảng 70-80%. Anh Phạm Minh Ngọc – người dân Giáo sở Thánh Tâm hào hứng nói: “Mỗi giáo dân phụ trách một công việc, người thì trang trí đường lên, người trang trí bên trong, bên ngoài nhà thờ, người phụ trách sân khấu, hang đá. Các mô hình đều do giáo dân tự góp của, góp công làm”. Như những năm trước, xung quanh giáo sở, những hình ảnh quen thuộc như cây thông, đèn nhấp nháy, ông già Noel cưỡi cỗ xe tuần lộc cùng vòng nguyệt quế và những dải nơ dài được mô phỏng chi tiết, đầy bắt mắt, thu hút du khách khi đến với Đà Lạt.

https://youtu.be/iWRMVcoAeH8

Còn trên đường phố, khắp nơi đều được trang trí cây thông, các dải đèn rực rỡ. Những điểm được trang trí lộng lẫy tại trung tâm thành phố như: Khu trung tâm Hoà bình, Chợ mới Đà Lạt, đường Phan Bội Châu, Ba Tháng Hai, Khách sạn cổ Dalat Palace…. Ở từng góc phố, con hẻm nhỏ, người dân cũng không quên chưng cây thông Noel, chăng đèn LED trang trí bắt mắt, biến nơi đây thành từng con hẻm lung linh ánh sáng đầy màu sắc.



Tại tiệm bán đồ trang trí cho mùa Giáng sinh ở Khu Hoà Bình, ông Nguyễn Vũ Quang cho biết từ đầu tháng 12, cửa hàng của ông đã bắt đầu trưng bày và bán các mặt hàng như chuông, cây thông, ông già Noel, đèn, dây kim tuyến…. Giá cả cũng không chênh lệch là bao nhiêu so với năm ngoái. Do năm nay vừa Noel, vừa Festival Hoa nên khách tới mua tấp nập và nhiều hơn so với năm ngoái.

Chọn cho mình một thành phố yên tĩnh để tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày, cặp vợ chồng trẻ Lê Thị Kim Anh – Trần Văn Hùng (du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh) vui vẻ chia sẻ: “Tuy thời tiết Đà Lạt khá lạnh nhưng vì vậy chúng tôi cảm nhận không khí Giáng sinh giống các nước Châu Âu hơn. Năm nay, các nhà thờ ở đây có sự đầu tư trang trí bắt mắt, có nét riêng so với các nơi khác trên cả nước”.



Cũng như hai du khách trên, nhiều du khách thay vì ái ngại với cái lạnh 140 - 160C, họ lại tỏ ra thích thú hơn. Nhiều người vẫn đổ ra đường, đến các nhà thờ, các địa điểm du lịch trang trí Noel lộng lẫy để vui chơi, chụp hình lưu niệm. “Nghe nói Giáng sinh ở Đà Lạt rất đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên mình được đón không khí Giáng sinh tại đây. Từ tiết trời lạnh đặc trưng cho đến không gian thành phố hoa, mọi thứ thật tuyệt vời” – chị Hoàng Thị Mai (du khách tới từ Bình Phước) cười nói.