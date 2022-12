(LĐ online) - Thành phố trẻ phía Nam tỉnh Lâm Đồng đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, đầy năng động với tốc độ tăng trưởng nhanh. Ngoài những nét đẹp tự nhiên và tiềm năng phát triển của vùng đất phía Nam, thì các kỳ Festival được tỉnh Lâm Đồng tổ chức với quy mô mở rộng từ Đà Lạt đến Bảo Lộc và các địa phương khác trong toàn tỉnh cũng là “bệ phóng” quan trọng góp phần đưa thành phố thứ 2 trên đất Nam Tây Nguyên “cất cánh”.

Thành phố Bảo Lộc cách Đà Lạt khoảng 110 km, cách Phan Thiết 100 km và cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 190 km, nằm giáp với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Với lợi thế trung tâm của vùng, Bảo Lộc có thể trở thành điểm trung chuyển, giao thương hàng hoá cho cả khu vực Tây Nguyên.

Thành phố Bảo Lộc nằm ở độ cao 800m so với mực nước biển và chịu ảnh hưởng của kiểu khí hậu nhiệt đới giới mùa. Nhiệt độ trung bình trong năm tại đây luôn mát mẻ, dễ chịu, nằm trong khoảng từ 21 đến 22 độ C. Mức nhiệt cao nhất theo ghi nhận là 27,4 độ C và thấp nhất là 16,6 độ C. Nằm ở độ cao trên 800m, Bảo Lộc có đủ dạng địa hình: núi cao, đồi dốc và thung lũng để tạo nên khí hậu se mát quanh năm. Giữa mênh mông trập trùng Bảo Lộc ôm trọn vào lòng những đồi núi, thác nước, sông hồ... hoang sơ, tươi đẹp.

Một góc thác Đam Bri

Đó là thác Đam Bri nằm giữa cánh rừng nguyên sinh hoang sơ, với nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm, nguồn nước của dòng thác từ trên cao hơn 57 m đổ xuống, tạo nên một khung cảnh rất hùng vĩ. Hay những thác Dasara, thác bảy tầng Tà Ngào, thác Cầu Đôi, thác Tam Hợp, thác Lilieng… hợp thành bản hoà ca của thiên nhiên hùng vĩ. Bên cạnh đó, cảnh sắc của núi Đại Bình, núi Lu Bu, hay hồ Nam Phương, hồ Lộc Thanh, suối Cát, suối Đá Bàn… tạo nên cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp đặc trưng của Bảo Lộc.

Tu viện Bát Nhã

Cùng với những món quà thiên nhiên ban tặng, bao đời nay, những lớp người trên mảnh đất B’Lao đã dựng xây nên những công trình kiến trúc mang đậm giá trị về văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật.