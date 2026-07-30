10 quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí

Tại lễ bế mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã chính thức công bố 10 quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong báo chí.

AI mang lại những đột phá lớn về năng suất và khả năng sáng tạo trong hoạt động báo chí. Nhưng công nghệ này cũng tạo ra hàng loạt thách thức về đạo đức nghề nghiệp.

Việc ứng dụng AI trong báo chí phải đặt dưới sự điều chỉnh chặt chẽ của các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và định hướng phát triển báo chí đa nền tảng. Trong bối cảnh mới, người làm báo cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt là tính chính xác, trung thực và đạo đức trong hoạt động báo chí.

10 quy tắc sử dụng AI trong báo chí là định hướng quan trọng nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng thông tin, phòng chống tin giả và bảo vệ bản quyền nội dung trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng phát triển.