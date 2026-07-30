10 quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí

Tại lễ bế mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã chính thức công bố 10 quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong báo chí.
AI mang lại những đột phá lớn về năng suất và khả năng sáng tạo trong hoạt động báo chí. Nhưng công nghệ này cũng tạo ra hàng loạt thách thức về đạo đức nghề nghiệp.
Việc ứng dụng AI trong báo chí phải đặt dưới sự điều chỉnh chặt chẽ của các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và định hướng phát triển báo chí đa nền tảng. Trong bối cảnh mới, người làm báo cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt là tính chính xác, trung thực và đạo đức trong hoạt động báo chí.
10 quy tắc sử dụng AI trong báo chí là định hướng quan trọng nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng thông tin, phòng chống tin giả và bảo vệ bản quyền nội dung trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng phát triển.
AI chỉ là công cụ kỹ thuật hỗ trợ, không thay thế nhà báo. Nhà báo phải chịu trách nhiệm cuối cùng về tác phẩm.
(Công bố tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026)
AI chỉ là công cụ kỹ thuật hỗ trợ, không thay thế nhà báo
AI chỉ là công cụ kỹ thuật hỗ trợ, không thay thế nhà báo
Nhà báo phải giữ quyền kiểm soát, thẩm định thông tin và đạo đức nghề nghiệp; nhà báo phải chịu trách nhiệm cuối cùng về tác phẩm.
Không xem AI là nguồn tin
Không xem AI là nguồn tin
Mọi thông tin, số liệu, trích dẫn nhận định do AI cung cấp đều phải được kiểm chứng từ nguồn tin xác thực trước khi sử dụng.
Không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra
Không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra
Nội dung phải được biên tập, hiệu đính, bổ sung ngữ cảnh và phải được người có thẩm quyền phê duyệt trước khi xuất bản.
Tuyệt đối không tạo, phát tán tin giả
Tuyệt đối không tạo, phát tán tin giả
Nghiêm cấm việc sử dụng AI để bịa đặt thông tin, làm giả số liệu, phát ngôn giả... hoặc làm sai lệch sự thật.
Không sử dụng AI để tạo deepfake hoặc giả mạo
Không sử dụng AI để tạo deepfake hoặc giả mạo
Nghiêm cấm nhân bản giọng nói, khuôn mặt, hình ảnh của người khác khi chưa được phép hoặc nhằm mục đích đánh lừa công chúng.
Bảo vệ nguồn tin và dữ liệu cá nhân
Bảo vệ nguồn tin và dữ liệu cá nhân
Không đưa lên AI công cộng các tài liệu mật, bản thảo chưa công bố, dữ liệu nguồn tin, dữ liệu cá nhân nhạy cảm hoặc thông tin nội bộ.
Tôn trọng bản quyền
Tôn trọng bản quyền
Không dùng AI để sao chép, viết lại hoặc khai thác trái phép tác phẩm của người khác nhằm né tránh nghĩa vụ bản quyền.
Minh bạch khi sử dụng AI
Minh bạch khi sử dụng AI
Những nội dung có sử dụng AI ở mức đáng kể phải được ghi chú hoặc có thông báo phù hợp để công chúng nhận biết.
Nội dung nhạy cảm phải kiểm chứng nhiều lớp
Nội dung nhạy cảm phải kiểm chứng nhiều lớp
Đối với các vấn đề chính trị, an ninh, thiên tai, dịch bệnh, trẻ em, tôn giáo..., AI chỉ được hỗ trợ kỹ thuật, không được dùng để suy luận hoặc kết luận.
Tuân thủ pháp luật và định hướng
Tuân thủ pháp luật và định hướng
Việc sử dụng AI phải tuân thủ nghiêm ngặt luật Báo chí, luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật Giao dịch điện tử, luật Sở hữu trí tuệ và quy định đạo đức nghề nghiệp.
Mọi hoạt động ứng dụng công nghệ tự động hóa phải bám sát định hướng chính trị, chuẩn mực văn hóa và thống nhất tuyệt đối với chiến lược phát triển đa truyền thông chính thức của cơ quan báo chí.
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Bộ quy tắc khẳng định trí tuệ nhân tạo là công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động tác nghiệp, nhưng không thể và không được phép thay thế vai trò thẩm định, phản biện và trách nhiệm đạo đức của người làm báo.
Các cơ quan báo chí có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện; mọi nội dung có sử dụng AI ở mức đáng kể đều phải minh bạch với công chúng và phải được người có thẩm quyền phê duyệt trước khi xuất bản.
Việc ứng dụng AI phải bám sát định hướng chính trị, chuẩn mực văn hóa và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành về báo chí, dữ liệu cá nhân, giao dịch điện tử và sở hữu trí tuệ.