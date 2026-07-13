Chỉ số giá

CPI bình quân 6 tháng tăng 4,4%; giá vàng tăng 58,1%

CPI tháng 6/2026 giảm 0,39% so tháng trước nhưng bình quân quý II vẫn tăng 5,3% và bình quân 6 tháng tăng 4,4% so cùng kỳ. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất (6,7%); lạm phát cơ bản 6 tháng tăng 4,12%.