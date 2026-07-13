Tổng sản phẩm trong nước
Tăng trưởng GDP 6 tháng đạt 8,2%, quý sau cao hơn quý trước
GDP quý II/2026 ước tăng 8,4% so với cùng kỳ, cao hơn mức 7,9% của quý I. Công nghiệp – xây dựng là động lực chính với mức tăng 9,8% trong 6 tháng; khu vực dịch vụ tăng 8,1% và nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,9%.
Tăng trưởng GDP theo khu vực kinh tế
% so cùng kỳ năm trước · giá so sánh 2020
Cơ cấu GDP 6 tháng năm 2026
% · giá hiện hành
Nông, lâm nghiệp, thủy sản
Sản xuất nông nghiệp ổn định, thủy sản và chăn nuôi cùng tăng
Cả nước thu hoạch 2.895 nghìn ha lúa đông xuân (bằng 99% cùng kỳ). Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đạt gần 5 triệu tấn, tăng 3,6%, trong đó nuôi trồng tăng 5,7%. Sản lượng thịt lợn hơi tăng 4,8%, thịt gia cầm tăng 5,6%.
Tốc độ tăng một số sản phẩm chủ lực, 6 tháng 2026
% so cùng kỳ năm trước
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Sản xuất công nghiệp tăng 10,8%, chế biến chế tạo dẫn dắt
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 6 tháng tăng 10,8% so với cùng kỳ; riêng tháng 6 tăng 12,7%. Ngành chế biến, chế tạo tăng 11,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%; khai khoáng tăng 5,8%.
IIP toàn ngành so cùng kỳ
% tăng
Tốc độ tăng IIP một số ngành cấp II, 6 tháng 2026
% so cùng kỳ năm trước
Đăng ký doanh nghiệp
Gần 170 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường
6 tháng đầu năm có 111.693 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 22,5%) với tổng vốn đăng ký 1,35 triệu tỷ đồng (tăng 64,8%) và 58.149 doanh nghiệp quay lại hoạt động. Ở chiều ngược lại, 85.907 doanh nghiệp tạm ngừng có thời hạn và 23.980 doanh nghiệp hoàn tất giải thể — tăng 94,7% so cùng kỳ.
Doanh nghiệp gia nhập và rút lui khỏi thị trường, 6 tháng 2025 – 2026
Số doanh nghiệp
Vốn đầu tư · FDI
Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,9%; FDI đăng ký mới 17,4 tỷ USD
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện 6 tháng đạt 1.808 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so cùng kỳ; khu vực dân cư và tư nhân chiếm tỷ trọng lớn nhất. Vốn FDI đăng ký cấp mới đạt 17,39 tỷ USD với 2.013 dự án; vốn đăng ký điều chỉnh tăng thêm 11,04 tỷ USD.
Cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng
Nghìn tỷ đồng · giá hiện hành
Địa phương dẫn đầu thu hút FDI cấp mới (01/01 – 30/6/2026)
Triệu USD vốn đăng ký cấp mới
Đối tác đầu tư lớn nhất theo vốn đăng ký cấp mới
Triệu USD
Thương mại trong nước
Tổng mức bán lẻ vượt 3,89 triệu tỷ đồng, tăng 12,9%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đạt 3.890 nghìn tỷ đồng, trong đó bán lẻ hàng hóa chiếm 75,6%. Nhóm dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,6% và du lịch lữ hành tăng 15,0% — phản ánh sức cầu du lịch và tiêu dùng dịch vụ phục hồi mạnh.
Cơ cấu tổng mức bán lẻ 6 tháng
%
Tốc độ tăng doanh thu theo nhóm, 6 tháng 2026
% so cùng kỳ năm trước
Xuất, nhập khẩu
Kim ngạch xuất nhập khẩu gần 550 tỷ USD; nhập siêu 16,7 tỷ USD
Xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đạt 266,5 tỷ USD (tăng 21,0%); nhập khẩu đạt 283,2 tỷ USD (tăng 33,4%), khiến cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,7 tỷ USD. Nhóm điện tử, máy tính và linh kiện dẫn đầu xuất khẩu với 71,2 tỷ USD, tăng 49,1%.
Xuất – nhập khẩu theo quý năm 2026
Tỷ USD
10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất 6 tháng 2026
Tỷ USD · tooltip kèm % so cùng kỳ
Chỉ số giá
CPI bình quân 6 tháng tăng 4,4%; giá vàng tăng 58,1%
CPI tháng 6/2026 giảm 0,39% so tháng trước nhưng bình quân quý II vẫn tăng 5,3% và bình quân 6 tháng tăng 4,4% so cùng kỳ. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất (6,7%); lạm phát cơ bản 6 tháng tăng 4,12%.
CPI bình quân 6 tháng 2026 theo nhóm hàng
% so cùng kỳ năm trước
Vận tải · Du lịch
12,25 triệu lượt khách quốc tế; vận tải hành khách tăng 18,8%
Khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đạt trên 12,25 triệu lượt, tăng 14,9% so cùng kỳ; 82,6% đến bằng đường hàng không. Vận tải hành khách đạt 3,4 tỷ lượt (tăng 18,8%); vận tải hàng hóa đạt 1,62 tỷ tấn (tăng 13,2%).
Thị trường khách quốc tế lớn nhất, 6 tháng 2026
Nghìn lượt khách · tooltip kèm % so cùng kỳ
Lao động · Việc làm
52,6 triệu lao động có việc làm; thất nghiệp giữ ở mức 2,22%
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 6 tháng đạt 53,7 triệu người; lao động có việc làm 52,6 triệu, trong đó khu vực dịch vụ chiếm nhiều nhất. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,22%; riêng thanh niên 15–24 tuổi là 8,77%. Tỷ lệ lao động phi chính thức còn 61,9%.
Cơ cấu lao động có việc làm theo khu vực
Triệu người · 6 tháng 2026
Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm, 6 tháng 2026
% · chia theo thành thị / nông thôn
Xã hội – Môi trường
Trật tự an toàn xã hội và môi trường 6 tháng đầu năm
Cả nước xảy ra 7.755 vụ tai nạn giao thông làm 4.832 người chết; 1.517 vụ cháy, nổ gây thiệt hại 534,5 tỷ đồng; phát hiện 9.640 vụ vi phạm môi trường. Thiên tai làm 28 người chết, mất tích và gây hư hại trên 20 nghìn ha lúa.