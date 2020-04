Bổ nhiệm trưởng công an thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai

(LĐ online) - Sáng 8/4, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bố trí và điều động cán bộ. Theo đó, Đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố Bảo Lộc; Thượng tá Đinh Hữu Linh - Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an thành phố Bảo Lộc do không đủ nhiệm kỳ được điều động giữ chức vụ Phó Công an thành phố Bảo Lộc.

Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Công an thành phố Bảo Lộc

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực của Thượng tá Đinh Hữu Linh đối với Đảng và ngành công an trong suốt 37 năm qua. Tuy nhiên, vì không đủ tuổi bổ nhiệm theo quy định và căn cứ theo nguyện vọng cũng như phẩm chất cán bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đã thống nhất báo cáo Bộ Công an bố trí đồng chí Đinh Hữu Linh giữ chức vụ Phó trưởng Công an thành phố Bảo Lộc.

Còn Đại tá Phùng Tất Thành cũng là cán bộ lãnh đạo đã trải qua nhiều vị trí công tác và luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao; khẳng định được sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Giám đốc cả về phẩm chất chính trị lẫn năng lực, kinh nghiêm công tác.

Thay mặt Đảng uỷ Công an tỉnh, Đại tá Lê Vinh Quy đã giao nhiệm vụ và đề nghị cả hai đồng chí trên cương vị mới sẽ cùng tập thể đoàn kết, đồng lòng, phát huy những kết quả đạt được của bản thân, chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, phối hợp cùng tập thể, cán bộ chiến sỹ Công an thành phố Bảo Lộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Công an huyện Đạ Huoai

Cùng ngày, tại huyện Đạ Huoai, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Nam - Phó trưởng Công an thành phố Đà Lạt về công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đạ Huoai.

Thượng tá Nguyễn Thanh Nam là cán bộ lãnh đạo trẻ, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và từng bước trưởng thành, được Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Vinh Quy đề nghị đồng chí Nguyễn Thanh Nam nhanh chóng cùng tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, của Thường trực Huyện uỷ, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai những việc trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp về trật tự xã hội, an ninh nông thôn, siết chặt kỷ cương, nâng cao năng lực giải quyết các vụ việc phát sinh về an ninh trật tự tại cơ sở…

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN