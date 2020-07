Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Tỉnh Lâm Đồng. Dự Đại hội còn có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ban ngành của tỉnh và tổ chỉ đạo Đại hội của tỉnh.

Đại hội diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Đà Lạt đang ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa như một cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thành phố.

Trước đó, tại phiên Đại hội trù bị được tổ chức vào chiều 29/7, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội trù bị cũng thông qua chương trình làm việc của Đại hội, quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng, nội quy và hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu.

Tại phiên trù bị, các đại biểu cũng tiến hành thảo luận Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.



8 giờ 30':



Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân – Bí thư Thành ủy Đà Lạt trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt khóa XI, Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác tổ chức đại hội của các tổ chức cơ sở đảng cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội lần thứ XII của thành phố Đà Lạt được diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Đà Lạt đồng thuận, phấn khởi trước những kết quả, thành tựu hết sức quan trọng sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI.



Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân nhấn mạnh: Đại hội lần này sẽ tiến hành với 4 nội dung công việc chính. Đó là: Xem xét các báo cáo do Thành ủy khoá XI trình trước Đại hội. Đại hội sẽ đánh giá đúng mức những thành tựu, kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng và phát triển thành phố vươn lên giành nhiều thành tựu to lớn và toàn diện hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, làm cho kinh tế tiếp tục có bước phát triển vượt bậc, xã hội ngày càng văn minh, an ninh trật tự ngày càng ổn định và Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo hệ thống chính trị và Nhân dân toàn thành phố phấn đấu đến năm 2025 Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại.

Tiếp tục thảo luận, góp ý kiến vào các Dự thảo văn kiện của Trung ương và của tỉnh Lâm Đồng. Các dự thảo văn kiện đó đã được tổ chức thảo luận ở Đại hội cơ sở và tại Đại hội trù bị Đảng bộ thành phố vào ngày 29/7, được tổng hợp để trình ra Đại hội và sẽ tiếp tục được thảo luận tại Đại hội. Đó là sự thể hiện ý chí, nguyện vọng và trách nhiệm của Đảng bộ thành phố trong việc góp phần xây dựng đất nước và tỉnh nhà, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh.

Đại hội sẽ bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá mới, bao gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và có cơ cấu hợp lý để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết mà Đại hội đề ra.

Đại hội sẽ lựa chọn, bầu cử Đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ thành phố tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, thể hiện được ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ và Nhân dân thành phố, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.