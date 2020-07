Tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bảo Lộc khóa VI

Đồng chí Đậu Xuân Bảo - Phó Trưởng Công an thành phố Bảo Lộc tham luận nội dung “Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại thành phố”