Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng làm việc với SABECO

(LĐ online) - Chiều 27/11, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Đoàn công tác của SABECO do ông Teo Hong Keng – Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính và đầu tư của SABECO, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Lâm Đồng dẫn đầu. Tham gia cùng đoàn có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Lâm Đồng cùng đại diện các phòng, ban, bộ phận của SABECO.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, từ ngày SABECO đặt chân lên Lâm Đồng và hình thành nhà máy bia tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc đã đem làn gió mới đến cho ngành công nghiệp của tỉnh. Với trách nhiệm và tình cảm thì các cấp, các ngành của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Bảo Lộc đã làm tất cả những gì có thể để Nhà máy bia Sài Gòn – Lâm Đồng đi vào vận hành sản xuất sản phẩm. Mặc dù công suất của nhà máy hiện nay mới dừng lại ở 100 triệu lít bia/năm nhưng trong năm 2019 đã nộp ngân sách cho tỉnh Lâm Đồng là 225 tỷ đồng và 11 tháng của năm 2020 đã nộp ngân sách cho tỉnh là 742 tỷ đồng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp cũng đã cảm ơn SABECO đã đem lại nguồn lực cho tỉnh Lâm Đồng; các sở, ngành liên quan của tỉnh sẽ tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc để tạo điều kiện giúp Công ty an tâm đẩu tư, phát triển sản xuất, tiếp tục thực hiện dự án và có thêm nhiều sản phẩm, qua đó góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương. Lâm Đồng hiện đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn thu hút đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nói chung và SABECO nói riêng đầu tư phát triển tốt trên địa bàn. Hiện nay, Lâm Đồng cũng còn một số điểm công nghiệp trong quy hoạch để cho SABECO xem xét có thể mở rộng sản xuất, đầu tư thêm nhà máy. Ngoài ra, đồng chí Trần Văn Hiệp cũng đã đề nghị SABECO trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam cần tuân thủ đúng luật pháp Việt Nam về sử dụng lao động, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đặc biệt là phải đảm bảo về môi trường. Bên cạnh đó, Nhà máy bia Sài Gòn Lâm Đồng cũng cần cân đối lợi nhuận, quan tâm thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, ông Teo Hong Keng – Phó Tổng giám đốc SABECO, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Lâm Đồng đã cảm ơn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tạo điều kiện để Công ty đầu tư phát triển trên địa bàn; đồng thời cho biết thời gian qua, SABECO gặp một số khó khăn do dịch Covid – 19 và một số yếu tố khác. Tuy nhiên, hiện nay SABECO đang có sự phục hồi mạnh mẽ, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Bên cạnh nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách thì SAECO cũng đang đào tạo lao động, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho lao động địa phương. Hiện tại, Nhà máy bia Sài Gòn – Lâm Đồng cũng áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để sản xuất. Thời gian tới SABECO sẽ tiếp tục hợp tác tốt với lãnh đạo địa phương và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, quan tâm công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, ông Teo Hong Keng cũng đưa ra một số đề xuất kiến nghị như: mong muốn được xem xét giảm giá thuê đất; cho trả tiền thuê đất một lần; cần đảm bảo các điều kiện để nhà máy hoạt động 24/7 như điện, nước; con đường vào nhà máy hiện nay cũng xuống cấp và khó khăn cho việc vận chuyển sản phẩm hàng hóa và việc đi lại của công nhân nhà máy nên cần được đầu tư xây dựng…

Những đề xuất kiến nghị của SABECO cũng đã được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, giải đáp trực tiếp tại buổi làm việc; đồng thời một số vấn đề còn vướng mắc, Lâm Đồng sẽ tập trung giải quyết sớm nhất có thể theo thẩm quyền và đúng luật pháp Việt Nam.

