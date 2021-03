Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Sáng 1/3, tại trụ sở Công an tỉnh Lâm Đồng, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ Trưởng Bộ Công an đã công bố và trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Minh Tiến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thay cho Đại tá Lê Vinh Quy được điều động và bổ nhiệm về tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu tại buổi lễ

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Đoàn Văn Việt - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng; lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Trần Minh Tiến.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Đại tá Trần Minh Tiến - tân Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an đối với cá nhân đồng chí và cho biết sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trên cương vị mới.

Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Minh Tiến

Đại tá Trần Minh Tiến phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận cũng đã phát biểu chia tay Đại tá Lê Vinh Quy, trong thời làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, đồng chí đã có những đóng góp nhất định vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng chí Trần Đức Quận tặng hoa chia tay Đại tá Lê Vinh Quy

Đối với Đại tá Trần Minh Tiến, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng đặt niềm tin và bày tỏ mong muốn đồng chí sẽ sớm tiếp cận và tìm hiểu cơ sở, nhanh chóng hoà nhập với môi trường và công việc tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Công an cũng như Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Lãnh đạo tỉnh và Bộ Công an chụp hình lưu niệm với Đại tá Trần Minh Tiến và Đại tá Lê Vinh Quy

Đại tá Trần Minh Tiến (54 tuổi, quê Hà Nam), trước khi được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, ông là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Nam; Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam.

NGUYỄN NGHĨA