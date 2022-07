Lâm Đồng sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 18/1/2002 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001 - 2010 và Kết luận số 12-KL/TW, ngày 24/10/2011 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị; Tỉnh ủy Lâm Đồng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều nhiệm vụ, giải pháp và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Bộ mặt nông thôn Lâm Đồng không ngừng khởi sắc, phát triển.

Thực hiện Nghị quyết số 10 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng khác nhau. Cùng với đó là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng đối với kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của đất nước; về thời cơ, thách thức tác động trực tiếp đến quá trình phát triển ở Tây Nguyên và tỉnh Lâm Đồng. Theo đánh giá của Tỉnh ủy Lâm Đồng, trong giai đoạn 2002 - 2020, thực hiện Nghị quyết số 10 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị, toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, trong đó, giai đoạn 2006 - 2010 là 14%, giai đoạn 2011 - 2015 là 8,4%, giai đoạn 2016 - 2020 là 5,82%; quy mô, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế tăng. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (GRDP) bình quân giai đoạn 2002 - 2020 tăng 10,4% và năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng vẫn tăng 2,58%. Cơ cấu nền kinh tế của Lâm Đồng dịch chuyển đúng hướng; đến năm 2021, ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 41,1%; ngành Công nghiệp, xây dựng chiếm 20% và ngành Dịch vụ chiếm 38,9%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng từ 504 tỷ đồng năm 2002 lên 9.423 tỷ đồng vào năm 2020, tăng gấp 18,7 lần; năm 2021 thu ngân sách đạt 11.009 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người của Lâm Đồng năm 2020 đạt 63 triệu đồng/người, gấp 17,2 lần so với năm 2002 (khoảng 3,7 triệu đồng/người); năm 2021 đạt 65,9 triệu đồng/người. Thu nhập bình quân đầu người tăng rõ rệt, từ 3,4 triệu đồng/người năm 2002 tăng lên 44,9 triệu đồng/người năm 2020, tăng 13,3 lần; năm 2021 đạt 44,3 triệu đồng/người.

Mô hình tăng trưởng của Lâm Đồng không ngừng được đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế đạt kết quả tích cực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Trong đó, các lĩnh vực thế mạnh như: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Hạ tầng kinh tế - xã hội quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện; bộ mặt nông thôn, đô thị khởi sắc. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh, phúc lợi xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng đánh giá: Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 10, Kết luận số 12 của Bộ Chính trị và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, sự hưởng ứng, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế có sự phát triển vượt bậc, quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tạo bước chuyển biến căn bản và có nhiều tiến bộ, rõ nét. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, tăng cường củng cố hệ thống chính trị các cấp, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, với quyết tâm chính trị cao, có trọng tâm, trọng điểm.

Mục tiêu tổng quát thời gian tới được Tỉnh ủy Lâm Đồng đề ra là, tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, xây dựng tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp, hướng đến ngành Nông nghiệp toàn diện và hiện đại, là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế; phát triển du lịch chất lượng cao; phát triển công nghiệp có chọn lọc; phát triển mạnh giáo dục và khoa học kỹ thuật; nâng cao vai trò văn hóa, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc cộng đồng các dân tộc; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Cùng với đó là quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

DUY DANH