Lâm Đồng diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố

(LĐ online) - Sáng 29/8, tại Nhà máy Alumin Tân Rai thuộc Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng (huyện Bảo Lâm), Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố năm 2022. Công ty Nhôm Lâm Đồng đã chuẩn bị mọi điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất đảm bảo tốt nhất cho buổi diễn tập.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng dự và chỉ đạo buổi diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố năm 2022

Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Dự buổi diễn tập còn có các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo 12 huyện, thành phố cùng đại diện lãnh đạo lực lượng công an, quân sự các địa phương.

Đại tá Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo sẵn sàng phương án diễn tập tới đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Tại buổi diễn tập, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức diễn tập tình huống thực binh A2 “Đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin; rà phá bom mìn; chữa cháy, cứu nạn cứu hộ”, với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Các đối tượng khủng bố tấn công vào Nhà máy Alumin trong tình huống giả định của buổi diễn tập

Với tình huống giả định được đặt ra, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đối tượng phản động, chống phá ở trong nước đã móc nối với các thế lực thù địch, phản động ở nước ngoài thực hiện khủng bố, phá hoại. Địa điểm các đối tượng phản động lựa chọn để tấn công là Nhà máy Alumin Tân Rai. Sau quá trình trà trộn, ẩn nấp trên địa bàn, bọn phản động đã sử dụng các thiết bị công nghệ cao để dò thám thông tin và sử dụng mạng xã hội liên hệ với tổ chức phản động ở nước ngoài thống nhất thời gian, địa điểm thực hiện khủng bố.

Các lực lượng phối hợp triển khai các phương án thực binh A2 tại buổi diễn tập Các lực lượng triển khai đồng bộ các phương án tác chiến đánh bắt các đối tượng khủng bố, giải cứu con tin tại buổi diễn tập

Sau đó, chúng cử các đối tượng khủng bố bí mật tấn công mục tiêu là khu sản xuất, phá hủy tài sản Nhà máy Alumin để gây tiếng vang, khuếch trương thanh thế, gây mất ổn định về an ninh chính trị, an ninh trật tự địa phương. Với âm mưu tấn công vào khu lò nung và bồn chứa alumin, nhưng bị lực lượng của ta bố trí ngăn chặn nên âm mưu của bọn khủng bố bất thành. Không thực hiện được ý đồ, các đối tượng khủng bố đã chuyển qua khu nhà điều hành sản xuất trong khuôn viên Nhà máy và bắt các nhân viên làm con tin. Tại đây, các đối tượng khủng bố hung hăng, manh động đưa ra những yêu sách đối với chính quyền và các ngành chức năng địa phương.

Con tin bị thương trong tình huống giả định nhanh chóng được đưa đi cấp cứu

Chính sự chủ động nắm bắt, dự báo trước tình hình, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bố trí các lực lượng phong tỏa khu vực bị khủng bố, sơ tán một phần cán bộ, công nhân viên Nhà máy đảm bảo an toàn. Trước sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng khủng bố, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thương thuyết; đồng thời, lên phương án đánh bắt, tiêu diệt bọn khủng bố, giải cứu an toàn các con tin, xử lý bom mìn, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và hoàn thiện các bước trong tố tụng, phục vụ quá trình xử lý theo pháp luật.

Lực lượng rà phá bom mìn làm nhiệm vụ tại buổi diễn tập Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ làm nhiệm vụ tại buổi diễn tập

Trong thời gian hơn 1 giờ đồng hồ thực binh, các lực lượng phối hợp đã thực hiện thành công buổi diễn tập, đúng với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Các đối tượng khủng bố bị tiêu diệt, bắt giữ và con tin được giải cứu an toàn đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để hoạt động sản xuất trở lại bình thường.

Tuần tra đảm bảo an ninh phục vụ sản xuất sau khi các đối tượng khủng bố trong tình luống giả định bị tiêu diệt, bắt giữ

Đây là cuộc diễn tập thực binh với quy mô lớn, số lượng người tham gia đông, các tình huống giả định và biện pháp xử lý, giải quyết mang tính liên hoàn, phù hợp với tình hình thực tế; trong đó, lực lượng công an làm nòng cốt. Qua đó, đảm bảo mục tiêu 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

KHÁNH PHÚC