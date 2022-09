Đức Trọng: Biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Ngày 28/9, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Hội Người cao tuổi huyện tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Đức Trọng giai đoạn 2016 - 2021.

Lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng trao giấy khen cho các cá nhân

Trong những năm qua, công tác triển khai các chương trình hành động trong công tác phối hợp giữa Hội Người cao tuổi và Công an huyện đã tạo chuyển biến tích cực trong phòng ngừa, tấn công tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, cũng tăng cường mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng Công an Nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và với Nhân dân, do đó, đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, trao giấy khen cho tập thể

Đặc biệt là Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở đã đi vào thực tế đời sống của Nhân dân, hiệu ứng của phong trào đã lan tỏa sâu rộng, nhiều mô hình phòng chống tội phạm được xây dựng triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm, tạo nên thê trận an ninh vững chắc ngay tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho 3 cá nhân

Quá trình thực hiện công tác phối hợp, Hội Người cao tuổi huyện và Công an huyện luôn quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu hàng năm và giai đoạn trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong giai đoạn 2016 - 2021, có trên 50 lượt cá nhân người cao tuổi được các cấp biểu dương khen thưởng trong phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao - nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Hội Người cao tuổi.

Dịp này, có 3 cá nhân người cao tuổi đã được nhận giấy khen của Công an tỉnh cho; 1 tập thể và 3 cá nhân người cao tuổi nhận giấy khen của UBND huyện Đức Trọng vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

M.MINH