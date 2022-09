Hội nghị giao ban báo chí tháng 9 năm 2022

(LĐ online) - Chiều 12/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 9/2022.

Hội nghị với sự chủ trì của ông Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Huỳnh Minh Hải - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Tham dự có ông Ngô Văn Ninh - Người phát ngôn của UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn Công an tỉnh, Công an TP Đà Lạt; đại diện Đài PTTH Lâm Đồng, Hội Nhà báo tỉnh, Tạp chí Lang Bian, Đặc san Dalat Info, Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Mở đầu hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng Vương Tôn Kiên đã thông tin tình hình hoạt động báo chí tháng 8 năm 2022. Theo đó, các cơ quan báo chí tỉnh Lâm Đồng đã bám sát định hướng, kế hoạch tuyên truyền của các cơ quan chỉ đạo, quản lý cũng như các diễn biến thời sự xã hội trên địa bàn tỉnh, thông tin kịp thời về các sự kiện chính trị nổi bật của Trung ương và của tỉnh, thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, những sự kiện và hoạt động nổi bật trên các lĩnh vực của địa phương.

Phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn đóng trên địa bàn Lâm Đồng có nhiều tin, bài phản ánh tình hình hoạt động và những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; cập nhật kịp thời thông tin về những sự kiện, vụ việc diễn ra trên địa bàn tỉnh; phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm…

Tại hội nghị, ông Ngô Văn Ninh - Người phát ngôn của UBND tỉnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 4 tháng cuối năm 2022.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh thông tin về kết quả điều tra một số vụ án trọng điểm được dư luận quan tâm và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian vừa qua như: Kết quả điều tra một số tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm trong việc mua sắm, sử dụng thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế của công ty Việt Á; vụ án liên quan đến bà Bùi Thị Mai Liên - Nguyên Trưởng phòng Sở Tư pháp; vụ án phá rừng thông tại tiểu khu 144B, Phường 8, TP Đà Lạt; công tác đảm bảo an ninh trật tự tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt; công tác xử lý tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi, lừa đảo trên mạng xã hội…

Sau khi nghe người phát ngôn của UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh cung cấp thông tin, các phóng viên đã đặt các câu hỏi liên quan đến một số vấn đề như: Ngoài 2 bị can bị khởi tố trong vụ án liên quan đến sai phạm trong việc mua sắm, sử dụng thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế của công ty Việt Á tại CDC Lâm Đồng, còn có thêm bị can nào đang điều tra hay không? Cung cấp thêm thông tin xử lý vụ phá rừng tại tiểu khu 144B; ngoài các nhóm đã xử lý còn có những nhóm nào bảo kê các hoạt động buôn bán hàng rong tại Quảng trường Lâm Viên hay không? Qua vụ 2 học sinh Trường THCS-THPT Tây Sơn (Đà Lạt) bị đánh nhập viện, có phải đang hình thành băng nhóm tội phạm trong học sinh hay không, việc khoanh vùng và xử lý của lực lượng công an như thế nào? Vụ chủ cơ sở điều trị tự kỉ dùng than củi đốt thi thể bé trai sau khi tử vong; việc xử lý nhóm người ngăn cản phóng viên tác nghiệp tại vụ phá hàng trăm ha rừng thông ở huyện Bảo Lâm hay ở hành lang hồ Próh, huyện Đơn Dương…

Trước câu hỏi của các nhà báo, người phát ngôn của UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Công an TP Đà Lạt đã trả lời và cung cấp những thông tin liên quan.

Kết luận hội nghị, ông Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động phối hợp tích cực của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về các hoạt động của tỉnh thời gian qua. Định hướng thông tin tuyên truyền trong tháng 9, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục phối hợp tuyên truyền các nội dung trọng tâm như: Thông tin, phản ánh các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong tháng 9 năm 2022; tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tháng 8 năm 2022, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2022; tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó thông tin tuyên truyền các nghị quyết, công điện của Chính phủ và công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Bên cạnh đó, tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 06/9/2021, Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 14/02/2022 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2022 và các quy định về nêu gương.

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền kết quả sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; tập trung tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 29/7/2022 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh; Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022 theo Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 01/4/2022 của Tỉnh ủy; tiếp tục tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền các hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022; thông tin về công tác chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách, giải ngân đầu tư công; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo kế hoạch năm 2022…

