UBND tỉnh họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8

(LĐ online) - Buổi họp trực tuyến toàn tỉnh được tổ chức ngày 6/9 do các đồng chí: Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến tháng 8

THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGAY SAU KHI CÓ KẾT LUẬN

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày, cho biết: Tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ; tình hình chăn nuôi, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đảm bảo an toàn về dịch bệnh; ngành công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; các hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục sôi động, tăng mạnh so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu tăng; lượng khách du lịch, khách quan lưu trú tăng 153% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước tiếp tục tăng khá, đạt 90,5% dự toán địa phương, là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội; giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đạt 45,2% kế hoạch; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội tiếp tục thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra; đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định…

Trong tháng 9, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội với 11 nhiệm vụ trọng tâm.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh ngay sau cuộc họp, không chờ văn bản; đồng thời, đánh giá một số hạn chế trên một số lĩnh vực như: Việc thu ngân sách dù đạt tốt nhưng chưa phải là tất cả nên chưa thể coi là xong nhiệm vụ; công tác quản lý bảo vệ rừng dù có rất nhiều giải pháp và văn bản chỉ đạo nhưng kết quả chưa đạt như kỳ vọng; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, UBND tỉnh sẽ thực hiện việc chuyển vốn của những đơn vị chậm giải ngân cho các đơn vị có nhu cầu và có khả năng giải ngân, với quan điểm, năm nay không giải ngân hết thì sang năm không được cấp nữa và Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm; dịch bệnh Covid-19 đã quay trở lại phải chú trọng việc tiêm vắc xin.

Công tác xóa đói giảm nghèo phải đưa ra được giải pháp cụ thể để thực hiện giải ngân vốn đầu tư; manh nha xuất hiện băng nhóm tội phạm, thách thức chính quyền liên quan đến cho vay nặng lãi, phân chia cát cứ địa bàn, tội phạm ma tuý…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý hiện đang là mùa mưa và do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên cần đánh giá, tìm nguyên nhân gây ngập lụt ở một số nơi mà lịch sử chưa từng xảy ra mà nguyên nhân rác thải, lấn chiếm hành lang an toàn bảo vệ suối…

Đại diện lãnh đạo các địa phương cũng đã trình bày khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế, thiếu sót trên một số lĩnh vực và đề xuất các sở, ngành hỗ trợ tháo gỡ, như: Đạ Tẻh phải xử lý hiện tượng nhiễm bệnh trên cây trồng; Cát Tiên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mưa nhiều mực nước xấp xỉ đập tràn, nhưng có sự chuẩn bị phòng chống thiên tai tốt; Di Linh, Lâm Hà còn tồn trên 10 ngàn liều vắc xin; Đức Trọng khó khăn trong thu tiền đất, kế hoạch xả lũ thuỷ điện Đa Nhim để hạn chế thiệt hại cho Nhân dân; Lạc Dương vẫn là điểm nóng phá rừng; Đà Lạt tồn tại các vấn nạn về buôn bán hàng rong, xả thải ảnh hưởng đến dòng chảy suối Cam Ly…

Ông Bùi Sơn Điền – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo và giải trình một số nội dung

KIÊN QUYẾT CHUYỂN VỐN CÁC CÔNG TRÌNH CHẬM GIẢI NGÂN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp biểu dương kết quả của một số ngành và địa phương, đặc biệt Đà Lạt với ấn tượng của thành phố du lịch. Việc thu ngân sách tốt giúp cho việc chi ngân sách, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên tốt; tuy nhiên, cũng phải chuẩn bị cho chỉ tiêu ngân sách năm 2023 là 12.600 tỷ đồng…

Giải ngân vốn đầu tư công tuy khó khăn về thời tiết, nhưng có nhiều địa phương làm tốt, như: Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà… Doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động tăng, là tín hiệu tốt về niềm tin với chính quyền, với tình hình hiện nay… Hoàn thành việc lấy ý kiến của các bộ, ngành Trung ương về quy hoạch Đà Lạt và vùng phụ cận… là nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đến ngày 12/9 phải hoàn thành tiến độ tiêm vắc xin. Công tác tổ chức khai giảng năm học 2022 - 2023 được thực hiện với tinh thần mới, ý chí mới, yếu tố mới… Các hoạt động văn hoá - thể thao – du lịch cũng đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị Festival Hoa và chào đón năm 2023…

Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng tiếp tục diễn biến phức tạp; mặc dù, giá xăng dầu đã giảm, nhưng giá một số mặt hàng hoá, nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức cao, ảnh hương đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông và tình trạng đuối nước ở trẻ em còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn…; vi phạm quản lý bảo vệ rừng giảm về số vụ, nhưng thiệt hai tăng về giá trị…

Giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp ở một số địa phương; trong đó, có những công trình có vấn đề về chất lượng, thẩm mỹ; phải chấn chỉnh lại công tác tư vấn… Thu hút đầu tư phải đảm bảo nhà nước không bị thất thoát ngân sách, nhà đầu tư không bị ảnh hưởng quyền lợi, nhưng đúng quy hoạch… Các nhà hàng, khách sạn liên quan đến ma tuý, tệ nạn cần có phương án và giải pháp từ địa phương và ngành an ninh… Mưa lớn gây ngập lụt ảnh hưởng xấu đến đời sống của Nhân dân và cái nhìn của du khách…

Lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Đảm bảo hoàn thành mùa vụ theo đúng kế hoạch, xử lý dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi không làm thiệt hại đến lợi ích của người dân; khơi thông dòng chảy, nạo vét mương suối, xử lý rác… để tránh ngập lụt như Đà Lạt vừa qua; sự việc xảy ra ở Đà Lạt cũng là bài học cho các huyện thị, vì vậy cần xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang mương suối, xả rác thải làm ách tắc dòng chảy, nhà kính thi công trên đất rừng làm giảm khả năng thoát nước… Nước ngập, ứ đọng còn do áp lực đô thị hoá trong nội ô Đà Lạt, ảnh hưởng từ công tác quy hoạch, môi trường và nước thoát từ công trình dự án xây dựng…

Tiếp tục chương trình trồng 5 triệu cây xanh ở đường phố, công sở, công viên… Đôn đốc thu tiền thuê đất các dự án và xây dựng lộ trình về giải pháp, kế hoạch xử dụng đất công, biệt thự… không để tài sản của nhà nước và Nhân dân bị tư lợi… Phối hợp giải quyết các nút giao thông ở Đà Lạt, sẽ cấm đỗ xe một số tuyến đường; ngành công an tăng cường xử phạt vi phạm giao thông…; chấn chỉnh hoạt động quán bar, karaoke… Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị và các chương trình hưởng ứng Festival Hoa ở tất cả các địa phương…

LÊ HOA