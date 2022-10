(LĐ online) - Sáng 13/10, tại Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bế mạc khoá bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 khoá 15.

Đại tá Vy Thanh Minh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giấy khen cho các học viên hoàn thành xuất sắc khoá học

Khoá bồi dưỡng được tổ chức cho các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý, đại biểu HĐND các huyện, thành phố; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và của Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh; người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có quy mô vừa trở lên; người quản lý đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Khoá bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 3 - 13/10.

Tại đây, các học viên được tiếp cận 20 chuyên đề lý thuyết và nội dung tập bắn súng. Thông qua khoá bồi dưỡng góp phần củng cố, cập nhật kiến thức về những quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 3 và tương đương trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Làm cơ sở vận dụng trong tham mưu, tổ chức thực hiện trên từng cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị công tác.

Kết thúc khoá học, 100% học viên đạt kết quả khá, giỏi.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Vy Thanh Minh – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định: Các đồng chí học viên mặc dù ở nhiều cương vị khác nhau nhưng đã thống nhất nhận thức, xác định tốt vai trò trách nhiệm, động cơ, thái độ trong học tập, rèn luyện, nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ khoá học. Kết quả lớp học đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình khóa học, đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra.

Các đồng chí học viên sau khi hoàn thành chương trình khóa học các đồng chí sẽ trở về các đơn vị, địa phương tiếp tục công tác theo chức trách nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, đề nghị các đồng chí vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học vào tình hình thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục bổ sung phát triển sáng tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

NGỌC NGÀ