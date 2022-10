Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với chính quyền thành phố Đà Lạt

Kết qủa một số chỉ tiêu KT - XH chủ yếu 9 tháng đầu năm 2022: Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.388 tỷ đồng, đạt 84,5% kế hoạch (KH) và bằng 131% cùng kỳ (CK); Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 14.421 tỷ đồng bằng 79% so KH và tăng 16,5% so CK; Tổng trị giá hàng giao xuất khẩu 80,8 triệu USD bằng 72,14% so KH, tăng 27,5% so CK; Tổng lượng khách du lịch 4.237 ngàn lượt (khách lưu trú đạt 2.967,6 ngàn lượt) đạt 94,2% so với KH và tăng 133,4% so với CK; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm Y tế toàn dân 89,07%; Giải quyết việc làm cho 4.246 lao động đạt 87% kế hoạch (KH: 4.900 lao động); Tỷ lao động qua đào tạo đạt 76,4%.