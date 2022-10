Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh Quý IV

(LĐ online) - Chiều 11/10, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị Đảng uỷ Quân sự tỉnh để ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quý IV năm 2022.

Đồng chí Trần Đức Quận – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong Quý III năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; thường xuyên nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và tham gia diễn tập tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Trung đạt kết quả tốt; chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đại hội Đoàn các cấp thành công tốt đẹp; triển khai tuyên truyền tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ chặt chẽ, hiệu quả.

Tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn. Nắm, dự báo đúng tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an toàn trong các đợt cao điểm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp bảo đảm an toàn, đạt kết quả cao. Công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật và các mặt công tác khác đạt kết quả tốt, hoàn thành 27/31 chỉ tiêu năm 2022; trong đó, vượt 15 chỉ tiêu, có 4 chỉ tiêu đang thực hiện.

Tình hình tư tưởng của lực lượng vũ trang tỉnh cơ bản ổn định, cán bộ, chiến sỹ an tâm công tác, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, những vấn đề đặt ra, tình hình địa phương cũng như trong nước và quốc tế, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quý IV năm 2022.

Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt Kết luận Hội nghị lần thứ 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nghị quyết xác định rõ mục tiêu: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp. Tăng cường nắm, dự báo tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trung tâm, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu đã đề ra; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đảng uỷ Quân sự tỉnh cũng đã xác định những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra: Tiếp tục chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác. Chủ động, sẵn sàng phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn… Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan chủ động đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, phát sinh “điểm nóng”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao. Hướng dẫn công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố thế trận lòng dân ở cơ sở. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, tăng cường quản lý, duy trì chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng, cấp dưới” và “Xây dựng chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”. Chỉ đạo đánh giá cán bộ gắn với tổ chức đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 đảm bảo nghiêm túc, đúng thực chất.

NGỌC NGÀ