Kinh tế Lâm Đồng tăng trưởng cao trong 9 tháng đầu năm 2022

(LĐ online) - Sáng 4/10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị tại đầu cầu UBND tỉnh. Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp; lãnh đạo các sở, ban, ngành và kết nối trực tuyến với 90 điểm cầu của UBND các huyện, thành phố và các xã trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

KINH TẾ CỦA TỈNH TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG MẠNH

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng – hệ thống chính trị của tỉnh đạt được những kết quả tích cực.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; công tác quản lý, bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực; tiến độ thu ngân sách vượt kế hoạch, chi ngân sách đảm bảo đúng quy định; hoạt động du lịch, dịch vụ tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước tăng 9,61%; trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản tăng 4,06%; công nghiệp, xây dựng tăng 9,63%; dịch vụ tăng 13,64%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 10.967 tỷ đồng, bằng 99,7% dự toán địa phương, tăng 30,2% so với cùng kỳ; trong đó, thu thuế, phí, lệ phí 7.043 tỷ đồng, bằng 111,8% dự toán địa phương, tăng 42,6% so cùng kỳ. Tổng lượt khách du lịch 5.420 nghìn lượt khách, tăng 158%; trong đó, khách quốc tế 70 nghìn lượt khách, tăng 366,7%; khách qua lưu trú 3.630 nghìn lượt khách, tăng 109,8%.

Quang cảnh Hội nghị

Công tác quản lý, bảo vệ rừng có những chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm mạnh so cùng kỳ. Tỉnh cũng đã triển khai kế hoạch trồng rừng và trồng 6,6 triệu cây xanh năm 2022 theo kế hoạch; đến nay, đã trồng khoảng 3,2 triệu cây xanh, đạt 48% kế hoạch.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được thực hiện theo kế hoạch, đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa, xã hội của các tầng lớp nhân dân; dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát hiệu quả, công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, lao động, giảm nghèo được quan tâm, thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trên các lĩnh vực; triển khai thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

PHÊ BÌNH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CHẬM TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG; ĐỂ XẢY RA PHÁ RỪNG

Chia sẻ về góc nhìn của dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp cho biết, nhìn chung Nhân dân đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cũng như công tác điều hành, chỉ đạo của tỉnh 9 tháng qua.

Đồng chí cho biết, đa phần Nhân dân bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào những kết quả đã đạt được và kỳ vọng vào sự phát triển hơn nữa của tỉnh thời gian tới. Đồng chí cũng nêu một số ý kiến về những vấn đề còn bất cập ở một số địa phương, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở ngành, địa phương khắc phục như công tác giảm nghèo bền vững, công tác quản lý bảo vệ rừng ở một số địa phương đã để xảy ra phá rừng tăng về diện tích, việc triển khai xây dựng văn minh đô thị và việc thực hiện công khai minh bạch các văn bản chỉ đạo, điều hành cũng như các quy định của các sở, ngành, địa phương trên cổng thông tin điện tử.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cũng phê bình một số địa phương thực hiện tiến độ giải ngân kém, không đạt yêu cầu là Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Lạc Dương, Đơn Dương; và phê bình các địa phương thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng chưa tốt là Đam Rông, Lâm Hà… Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương này báo cáo nguyên nhân tồn tại ngay tại hội nghị; đồng thời, yêu cầu có giải pháp khắc phục sớm, đảm bảo tiến độ và yêu cầu chung của tỉnh.

KHẮC PHỤC TỒN TẠI, HOÀN THÀNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: 9 tháng vừa qua, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, những kết quả ấy được Nhân dân đồng tình và đánh giá cao. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh, kinh tế của tỉnh cũng vẫn tiếp tục đổi mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng của giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao, thị trường tiêu thụ nông sản chưa ổn định. Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp tuy có giảm về số vụ nhưng diện tích thiệt hại tăng, vẫn còn xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Công tác quy hoạch trên các lĩnh vực tiến hành chậm, thiếu đồng bộ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp giải thể tăng so cùng kỳ; công tác thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế; công tác giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch; nhiều công trình trọng điểm được triển khai nhưng còn chậm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế còn thấp, chưa đạt yêu cầu. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp khó lường, an toàn giao thông còn tiềm ẩn rủi ro…

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chính vì vậy, thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, sở, ngành đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp giải ngân vốn đầu tư công nhưng phải đảm bảo đúng quy định; tổ chức hội nghị để tìm giải pháp hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế; có kế hoạch chủ động phòng chống thiên tai trong những tháng mưa bão cuối năm.

Đặc biệt, mới đây, tỉnh đã có kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho các vườn ươm giống nên đề nghị các địa phương phải hoàn thành kế hoạch trồng rừng (trồng 6,6 triệu cây) từ nay đến cuối năm… Đặc biệt, trong công tác triển khai quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nghiêm cấm các cán bộ, đảng viên, công chức lợi dụng chủ trương chính sách có những hoạt động thu lợi cá nhân, lợi ích nhóm, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm.

Để chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt diễn ra vào tháng 11 này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tất cả các địa phương đều phải có trách nhiệm chung tay tổ chức các hoạt động vì đây là Festival Hoa của tỉnh chứ không phải của địa phương Đà Lạt, do đó, các địa phương phải quan tâm đến tôn tạo cảnh quan đô thị…

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp phát biểu tại Hội nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng phát biểu tại Hội nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S phát biểu tại Hội nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm Lãnh đạo Cục Thống kê báo cáo phân tích các số liệu kinh tế 9 tháng Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh báo cáo về công tác giảm nghèo

NGUYỄN NGHĨA