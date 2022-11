Hiệu quả từ Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Trong những năm qua, nhất là trong 3 năm thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), huy động cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp. Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự bảo đảm một cách đồng bộ, có hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, vận động đóng vai trò quan trọng trong xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, là khâu đầu tiên đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp Nhân dân; là kênh thông tin quan trọng để cổ vũ, động viên, biểu dương gương người tốt, việc tốt, phổ biến những kinh nghiệm, bài học hay trong phong trào. Nhờ đó, các phong trào đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, phong trào đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia tích cực bảo vệ ANTQ. Qua đó, giúp người dân nâng cao cảnh giác, không để phần tử xấu lợi dụng kích động tham gia biểu tình, gây rối an ninh, trật tự. Các địa phương đã tổ chức nhiều đợt phát động, với 2.967 buổi họp dân ở các địa bàn vùng tôn giáo, dân tộc, có 498.372 lượt người tham dự, đưa 1.088 đối tượng ra kiểm điểm trước dân.

Thông qua phong trào, quần chúng đã phát hiện, cung cấp nhiều tin tức có giá trị, giúp lực lượng chức năng chủ động đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động móc nối của địch từ bên ngoài với số đối tượng phản động ở địa phương. Đặc biệt, quần chúng đã tham gia tích cực vào việc phát hiện, đưa ra kiểm điểm trước dân số đối tượng bị lôi kéo tham gia các hội, nhóm phản động như: “Đảng Việt Tân”, “Hội dân oan”, “Xã hội dân sự”, các tà đạo “Pháp luân công”, “Thanh Hải vô thượng sư”… và các đối tượng cơ hội chính trị, kích động khiếu kiện, từng bước cô lập, vô hiệu hóa các đối tượng này.

Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bên cạnh việc tăng cường công tác phát động thường xuyên, toàn tỉnh đã tổ chức 25 đợt cao điểm phát động quần chúng tham gia tấn công trấn áp tội phạm, thu hút hàng vạn người tham gia. Các đoàn thể, các khu dân cư đã nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 11.850 đối tượng hình sự, ma túy, hiện có 5.075 người tiến bộ được xét đưa ra khỏi diện quản lý. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Chương trình Xây dựng nông thôn mới đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác phòng ngừa tội phạm, thu hẹp các địa bàn phức tạp về trật tự xã hội.

Công tác nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả trong việc đảm bảo ANTT được triển khai rộng rãi, trong đó chú trọng nhân rộng các mô hình như: Camera an ninh, Tổ liên hộ tự quản về ANTT, Đội PCCC tự quản, Giáo họ (giáo xứ) không có tội phạm và TNXH, Phối hợp trường - phường về an ninh trật tự, Kết nối Zalo phòng, chống tội phạm… Nổi bật nhất là Mô hình Camera an ninh đã được triển khai hầu hết ở các địa bàn trên toàn tỉnh với hơn 5.000 mắt camera và đang tiếp tục được nhân rộng vì hiệu quả thiết thực của mô hình này mang lại. Qua trích xuất hình ảnh được camera ghi lại, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ nhiều vụ vi phạm về trật tự an toàn xã hội.

Công tác phối hợp giữa công an Nhân dân với quân đội Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã huy động được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ được các cấp đặc biệt quan tâm, đây thực sự là ngày Hội của Nhân dân, giúp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng có hướng mở, đi vào chiều sâu. Từ năm 2019 đến nay đã tổ chức được 52 lượt tại cấp xã (khoảng 8.194 người tham gia), 198 lượt cấp thôn (khoảng 18.300 người tham gia), 4 lượt tại cơ quan, doanh nghiệp (khoảng 400 người tham gia). Qua thực tế, đã có 2.637 lượt tập thể, cá nhân, mô hình, điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng (gồm cờ, bằng khen, giấy khen) có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Có thể nói, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp, đồng đều, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Nhân dân. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực cho các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân hăng hái tham gia xây dựng phong trào trên địa bàn tỉnh góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, ổn định và giữ vững tình hình ANTT từ cơ sở.

HỒNG VĨNH