Hội Cựu chiến binh Lâm Đồng: Kiểm tra, giám sát để tổ chức Hội hoạt động hiệu quả

Sau thời gian dài gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, năm 2022, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lâm Đồng đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, Hội kịp thời nắm bắt những khó khăn, tồn tại trong hoạt động của các cấp Hội cơ sở; đồng thời, giúp tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ của nhiệm kỳ cũng như công tác chuẩn bị Đại hội Hội CCB các cấp.

Hội CCB tỉnh tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức Hội

Thời điểm dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội CCB trên địa bàn tỉnh gặp nhiều trở ngại, đặc biệt với các nhiệm vụ yêu cầu nhiều nhân lực, tiếp xúc trực tiếp ở các cấp cơ sở để triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào. Ông Dương Công Hiệp - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Các cấp Hội khi đó có nhiều biện pháp linh hoạt như tự kiểm tra, báo cáo kết quả, phản ánh qua điện thoại, mạng xã hội... Tuy nhiên, chất lượng còn nhiều hạn chế, tình hình thực tế nhiều lúc chưa nắm bắt kịp thời và cụ thể”.

Mặt khác, nhằm tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, số lượng các hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội trong giai đoạn này cũng giảm đáng kể. Đơn cử như năm 2020, Hội chỉ thực hiện được 5 cuộc giám sát cấp huyện so với 14 cuộc năm 2018 và 10 cuộc năm 2019; hay chỉ 426 cuộc giám sát cấp chi hội và phân hội năm 2020 so với 514 cuộc năm 2018 và 882 cuộc năm 2019. Do vậy, thời điểm này, dù tập thể cán bộ và hội viên các cấp Hội đã nỗ lực hết mình, có nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt nhưng hoạt động của các cấp Hội nhìn chung vẫn còn gặp nhiều thách thức.

Vì vậy, bước vào năm 2022, khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Hội CCB tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trên toàn bộ các hoạt động của các cấp Hội. Theo đó, Hội tập trung vào ba phương diện chính. Đầu tiên là tập trung phát hiện những vướng mắc, khó khăn cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; từ đó, đưa ra các giải pháp kịp thời giúp khơi thông hoạt động Hội, đặc biệt với các hoạt động bị ảnh hưởng nhiều trong giai đoạn dịch. Tiếp đến, Hội tăng cường giám sát nhằm tăng tốc hoạt động cho nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ; qua đó, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí đã đặt ra. Cuối cùng là đôn đốc thực hiện công tác chuẩn bị, hoàn thành các công trình chào mừng và các hoạt động thi đua hướng tới Đại hội CCB các cấp.

“Trong năm 2022 này, ban thường trực và ban chấp hành các cấp đã thực hiện 460 hoạt động kiểm tra các cấp, gồm có kiểm tra 3 Hội cấp huyện, 60 Hội cấp cơ sở và 368 chi phân Hội với 2.700 hội viên bao gồm 532 hội viên là ủy viên ban chấp hành và cán bộ chủ trì. Hoạt động kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết của Hội cấp trên, nguyên tắc lãnh đạo, quy chế làm việc, xây dựng tổ chức Hội, công tác xóa nghèo, quy hoạch cán bộ, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội… Ban thường trực và ban chấp hành cũng đã thực hiện 10 cuộc giám sát định kỳ và 1 cuộc giám sát chuyên đề cấp huyện; giám sát 100 cơ sở Hội và 546 Chi hội… nhằm đảm bảo việc chấp hành điều lệ Hội, tiến độ triển khai công tác Hội, việc thực hiện nghị quyết đại hội các cấp cũng như giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật”, ông Hiệp cho biết.

Ngoài ra, ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 451 cuộc, giám sát 740 tổ chức Hội, Chi hội và 87 cuộc giám sát khác, tập trung vào hoạt động nhận ủy thác vốn vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Các cấp Hội đã nhận và giải quyết 11 đơn khiếu nại, tố cáo về chế độ chính sách, công tác Hội cũng như việc chấp hành điều lệ Hội, nội quy, quy chế làm việc; cách chức 1 chi hội trưởng do vi phạm điều lệ Hội, xóa tên 42 hội viên do bỏ vắng sinh hoạt, không đóng hội phí… Nhờ đó, tác phong thái độ làm việc và hiệu quả công việc được cải thiện rõ rệt; đặc biệt, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được đẩy nhanh, nguy cơ chậm tiến độ được loại bỏ. Kết thúc năm 2022, hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hội, nền tảng đạo đức, chính trị, tư tưởng của hội viên đều đạt chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, theo ông Dương Công Hiệp, để hoạt động Hội vững mạnh và hiệu quả hơn nữa, năm tới, Hội CCB tỉnh đặt mục tiêu, các tổ chức Hội cấp trên kiểm tra 25% tổ chức Hội cấp dưới; giám sát 100% tổ chức Hội và hội viên thuộc quyền quản lý trực tiếp; không có hội viên vi phạm pháp luật, không có hội viên khiếu kiện vượt cấp và tham gia khiếu kiện đông người; giải quyết đơn thư, xử lý kỷ luật đúng trình tự, quy định. Cùng với đó, Hội sẽ có kế hoạch tăng cường giám sát thường xuyên đối với Hội CCB các huyện, thành phố trên toàn tỉnh. Ngoài ra, các cấp Hội cần bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Hội CCB cấp trên và cấp ủy địa phương, nghị quyết của Ban Chấp hành tổ chức Hội cùng cấp; chủ động tham mưu cho thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát. Nhưng hơn hết, “Ban Kiểm tra các cấp Hội cần tích cực, chủ động giám sát nắm chắc tình hình, phát hiện, kiểm tra đối với tổ chức Hội, hội viên khi có dấu hiệu vi phạm và có biện pháp giải quyết kịp thời; tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Hội và hội viên”, ông Hiệp nhấn mạnh.

NHẬT QUỲNH