Lâm Hà: Đốt dọn vườn gây cháy rụi nhà hàng xóm?

(LĐ online) - Sáng 14/2, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Lâm Hà tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà tại thôn Đức Thành, xã Hoài Đức xảy ra vào trưa ngày 13/2.

Hiện trường vụ cháy nhà nghi do hàng xóm đốt dọn vườn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 13/2, nhà ông Trần Văn Hằng (49 tuổi, ngụ thôn Đức Thành) bốc cháy từ khu vực phía sau. Gia đình ông Thành, người dân khu vực lân cận và các cơ quan, ban ngành địa phương cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an huyện đã có mặt tại hiện trường để hướng dẫn gia đình, người dân di chuyển tài sản và người ra khỏi khu vực cháy.

Tuy nhiên, do lửa cháy mạnh và nhanh nên đã thiêu hủy nhiều tài sản của gia đình ông Trần Văn Hằng. Toàn bộ căn nhà cấp 4 hơn 60 m2 bị hư hỏng nặng, hai bức tường bị sập, ông Trần Văn Hằng bị bỏng ở mặt và tay.

Được biết, trước thời điểm căn nhà bị cháy, hàng xóm của ông Trần Văn Hằng có thu gom cây cỏ khô trong vườn để đốt dọn. Khoảng cách bà Lăng đốt dọn vườn cách nhà ông Hằng khoảng hơn 30 m và từ chỗ đốt vườn này tới nhà anh Hằng có nhiều cây cỏ khô và những vật liệu dễ cháy khác như lốp xe đạp, lốp xe máy.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy từ địa điểm đốt dọn vườn tới khu vực cháy của nhà ông Hằng nối liền không bị đứt đoạn. Hiện, chưa có kết luận của cơ quan công an về nguyên nhân cháy có phải do việc đốt vườn nêu trên hay không nhưng việc đốt dọn vườn trong mùa khô như hiện nay sẽ là rất nguy hiểm nếu thực hiện gần nhà và không được thực hiện an toàn.

HOÀNG THẠCH