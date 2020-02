Trường Đại học Yersin Đà Lạt điều chế dung dịch nước rửa tay khô phát miễn phí

(LĐ online) - Thông tin trên được Thạc sĩ Nguyễn Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt cho biết vào ngày 9/2. Bên cạnh cung cấp dung dịch nước rửa tay khô cho các trường trong hệ thống, nhà trường sẽ phát tặng miễn phí cho học sinh, sinh viên, người dân tại thành phố Đà Lạt và một số tỉnh lân cận.

Sinh viên khoa Sinh học - Môi trường thử nghiệm dung dịch rửa tay khô sát khuẩn trong phòng thí nghiệm

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Sơn cho hay: Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã triển khai gấp các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Theo đó, Khoa Sinh học - Môi trường và Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành của trường đã điều chế thành công dung dịch rửa tay khô sát khuẩn theo khuyến cáo của tổ chức WHO. Dung dịch này có các ưu điểm: khả năng diệt vi khuẩn có trên tay lên đến trên 90%; nồng độ Ethanol theo khuyến cáo của tổ chức WHO; tốc độ cồn bay hơi chậm, giúp tăng hiệu quả diệt khuẩn; bổ sung glycerin và nha đam tự nhiên giúp giữ ẩm cho da tay, da tay không bị khô, bong tróc so với khi sử dụng cồn thông thường; sản phẩm với 5 loại mùi hương khác nhau như hoa hồng, hoa nhài, sả, tràm, lavender. Trường Đại học Yersin Đà Lạt sản xuất dung dịch với 3 loại dung tích: loại chai thủy tinh 50 - 60 ml dùng cho cá nhân; loại chai nhựa 300 ml dùng cho tập thể; can nhựa thể tích 10 lít trở lên dùng để bổ sung vào các chai xịt đã sử dụng hết.

Hiện Đại học Yersin Đà Lạt đã điều chế được 200 lít dung dịch để phục vụ cho việc sử dụng của nhà trường và Trường THPT Yersin cũng như phát miễn phí cho học sinh, sinh viên và người dân. Ngày mai 10/2, trường sẽ tiếp tục điều chế thêm khoảng 1.000 lít theo đặt hàng của Hệ thống TTC Edu để trang bị cho toàn hệ thống.

TUẤN HƯƠNG