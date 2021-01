Tìm được hai nữ du khách nước ngoài bị lạc trong rừng

(LĐ online) - Tối 3/1, anh Nguyễn Văn Giang (32 tuổi, thường trú tại TP Đà Nẵng), cho biết hai bạn nữ mang quốc tịch nước ngoài bị lạc trong rừng, được lực lượng cứu nạn, cứu hộ huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), tìm được đã về đến Đà Nẵng an toàn…

Anica (bên phải), cùng Bryony chụp hình lưu niệm cùng thành viên lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tự quản thị trấn Lạc Dương

Trước đó, chiều tối ngày 1/1, nhận được tin báo có hai nữ du khách mang quốc tịch Anh và Nam Phi khi leo núi LangBiang bị lạc trong rừng, lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương lập tức triển khai lực lượng Công an huyện, Công an thị trấn, quân đội, kiểm lâm cùng Đội PCCC & CNCH tự quản của thị trấn Lạc Dương nhanh chóng tổ chức tìm kiếm hai nữ du khách. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được hai nữ du khách nước ngoài là Bryony (quốc tịch Anh, 35 tuổi) và Anica (quốc tịch Nam Phi, 28 tuổi) tại khu vực đỉnh cao của Danh thắng quốc gia LangBiang trong điều kiện thời tiết lạnh thấu xương. Sau khi tìm được hai nữ du khách, lực lượng cứu hộ đã đưa xuống núi và sử dụng ô tô đưa về Công an thị trấn Lạc Dương an toàn vào tối cùng ngày.

Theo anh Giang, anh quen hai bạn nữ trên tại Đà Nẵng, lần này về thăm Đà Lạt tình cờ gặp Anica và Bryony, hai người có rủ hai vợ chồng anh cùng leo núi LangBiang, nhưng do chân đau nên anh không đi cùng. Đến khoảng 19 giờ tối cùng ngày, Anica gọi điện thông báo đang gặp sự cố bị lạc trong rừng không thể trở về Đà Lạt để gặp, ăn tối, đồng thời xác định có thể phải ngủ lại trong rừng, trong khi điện thoại chỉ còn 5% pin.

Nhận thấy tình hình không ổn, anh Giang liền đề nghị Anica gửi định vị vị trí qua tin nhắn điện thoại, đồng thời lên mạng tìm số điện thoại hỗ trợ du lịch, tuy nhiên số đó cũng ko gọi được. Giang tìm số của một công ty du lịch và xin số của lực lượng cứu hộ cứu nạn khi gặp sự cố. Kết quả đã kết nối được với một người trong Đội PCCC & CNCH tự quản thị trấn Lạc Dương xin giúp đỡ… Nhờ huyện Lạc Dương triển khai đông đảo lực lượng, nhiều người quen thuộc địa hình nên chỉ hơn 3 tiếng, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và tìm được hai nữ du khách bị lạc.

Liên quan đến sự cố trên, ông Đặng Ngọc Hiệp, Đội trưởng Đội PCCC & CNCH tự quản thị trấn Lạc Dương cảnh báo: Rút kinh nghiệm những lần cứu nạn cứu hộ, cho thấy tất cả các hoạt động du lịch nhất là du lịch dã ngoại phải có tổ chức, phải báo cáo hay phối hợp với chính quyền địa phương (nhất là du lịch mạo hiểm), và những nơi khách du lịch đông cũng cần phải có lực lượng cứu hộ ứng trực để giúp đỡ, ứng cứu kịp thời khi có tai nạn xảy ra.

THỤY TRANG